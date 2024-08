A maioria dos EVOOs pontuam bem no novo teste para compostos fenólicos

Em outubro de 2013, Prokopios Magiatis e Eleni Melliou, da Universidade de Atenas, podiam ser vistos em lojas no norte da Califórnia estocando dezenas de frascos de EVOO como parte de um projeto de pesquisa financiado com recursos privados para medir compostos fenólicos usando NMR (Ressonância Magnética Nuclear ) e para determinar quantos EVOOs comprados em loja se qualificariam para a rotulagem da UE regulamento 432/2012.

Os resultados dos testes foram apresentados no ALIMENTAÇÃOMR2014 conferência em Cesena, Itália, na semana passada, focada em aplicações de ressonância magnética, especialmente RMN no estudo de alimentos. Mais de participantes do 200 apresentaram novas aplicações.

Durante a conferência, Magiatis apresentou uma nova versão do relatado recentemente O método de RMN que pode medir rapidamente compostos fenólicos que suportam a saúde da UE 432/2012 afirma que 5 mg por dia de hidroxitirosol e derivados (complexo oleuropeína e tirosol) oferecem proteção contra a oxidação do LDL: "Os polifenóis do azeite de oliva contribuem para a proteção dos lipídios no sangue do estresse oxidativo. ”

Oleocanthal e oleacein são as duas formas mais abundantes de hidroxitirosol e tirosol conjugados na maioria dos azeites, juntamente com oleuropeína aglicona e ligstrosídeo aglicona.

As amostras que a equipe coletou na Califórnia foram testadas pelo UC Davis Olive Center para oleocanthal, oleacein, oleuropein aglycon e ligstroside aglycon. O estudo foi realizado por Prokopios Magiatis, Eleni Melliou e Brian Killday.

"Nosso objetivo era desenvolver um método confiável para medir todos os compostos mencionados no regulamento em um experimento e fornecer os dados necessários para as alegações de saúde ”, disse o Dr. Magiatis.

A boa notícia é que o 56 do 110 dos EVOOs comprados em supermercados e lojas locais tinha um excelente perfil fenólico, de acordo com o resultados e quase metade deles se qualificaria para a alegação de saúde de rotulagem da UE.

A UE está decidindo se a medição de oleocanthal pode ser incluída no total necessário para fazer a nova reivindicação. A Dra. Maria-Isabel Covas, que conduziu os ensaios humanos EUROLIVE que formaram a base da EU 432/2012, declarou categoricamente que o oleocanthal deve ser medido e incluído, e outros cientistas entrevistados concordaram.

Se o oleocanthal fosse incluído, metade dos EVOOs testados na Califórnia se qualificariam para fazer a reclamação. Se for finalmente decidido que o oleocantal não deve ser medido, menos de 1 em 5 se qualificará.

Magiatis passou a explicar: "Não é só a marca que desempenha o seu papel, mas também a variedade, e o tipo de lagar é um ponto crítico. O conteúdo total de polifenóis não é tão característico se não sabemos qual é exatamente o dominante.

Imagem do diagrama de pulso de RMN fornecida por Brian Killday

"Por exemplo, a variedade Mission da Califórnia apresentou em todas as amostras analisadas uma concentração significativamente maior (5 vezes mais) de oleuropeína aglycon do que todas as variedades mediterrâneas. Caracteristicamente o Missão Berkeley Olive Grove mostrou a maior concentração entre todas as amostras estudadas em 397 mg / kg. Na verdade, todos os azeites da Califórnia contendo azeite Mission, mesmo dentro de uma blend, foram considerados muito ricos. Este composto fenólico específico tem sido relacionado a atividade contra a doença de Alzheimer. "

"Outro fator importante é o tipo de moinho utilizado. Óleo de oliva Apollo, também do norte da Califórnia, continha a maioria dos compostos fenólicos no total. Isso pode ser atribuído ao moinho de azeite selado a vácuo que estão usando. ”

Inventado pelo atraso Marco Mugelli, o cientista agrícola reconhecido internacionalmente, engenheiro e especialista em azeite de oliva, a usina a vácuo pode atingir níveis mais altos de polifenóis, estendendo o período de malaxação sem aumentar a oxidação.

Os EVOOs testados com as maiores quantidades de cada composto fenólico foram:

oleuropeína aglicona - 397.2 - Berkeley Olive Grove 1913 - Califórnia

oleacein - 400.6 - Apollo Sierra Organic - Califórnia

aglímero de ligstrosídeo - 174.5 - Lucini - Itália

oleocanthal - 403.2 - Colavita - Itália

Uma análise organoléptica também está sendo conduzida em todos os EVOOs. Magiatis disse que apresentará os dados de NMR em conjunto com uma análise organoléptica em um futuro próximo. Talvez isso possa levar a uma nova classe de EVOOs combinando o melhor dos dois mundos, dando um significado adicional à frase, "teste de sabor."

Magiatis continuou dizendo: "Um dos aspectos mais importantes de nossa pesquisa na medição do conteúdo fenólico de EVOO usando NMR é que descobrimos que o método HPLC não mede os compostos fenólicos individuais com muita precisão. Este problema é causado pelos solventes usados ​​para extrair e analisar os fenóis do azeite. Como podemos implementar um regulamento que exige a medição precisa de compostos fenólicos individuais usando um método que se mostrou impreciso? ”

Os resultados do teste não devem ser vistos como uma garantia de que marcas específicas conterão as mesmas quantidades quando compradas em um local ou horário diferente. Alguns compostos fenólicos tendem a se manter melhor do que outros ao longo do tempo. Muitos fatores afetam os níveis fenólicos, incluindo o tipo de moinho, época de colheita e engarrafamento, o tipo de garrafa usada, a quantidade de tempo gasto na prateleira e as condições no armazém ou no transporte. As marcas que falharam no teste não serão publicadas, mas muitas delas estavam muito perto de se qualificar. Foi utilizado um ponto de corte estrito para o conteúdo fenólico, com base no regulamento da UE 432/2012 de 250 mg por quilograma.

Também deve ser observado que o método NMR foi verificado como uma ferramenta de pesquisa válida e revisado por pares. O método de medição NMR foi inventado na Grécia, mas não foi submetido para aceitação pelo COI (Conselho Oleícola Internacional). Foi feito um inquérito ao ministério responsável sobre o motivo pelo qual não foi submetido para reconhecimento oficial ao COI ou à UE. Até a data da publicação, não houve resposta. Uma fonte bem colocada no ministério que desejou permanecer anônima admitiu o problema é "político".

