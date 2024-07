Produtores portugueses destacam a qualidade como pedra angular dos esforços promocionais

Depois de comemorar o aniversário do país segunda maior colheita na safra 2023/24, os produtores em Portugal antecipam outra boa colheita em 2024/25.

A produção portuguesa de azeite atingiu 157,600 toneladas, ultrapassando a média de cinco anos em 17 por cento e ficou menos de 50,000 toneladas aquém do recorde 206,200 mil toneladas registradas em 2021/22.

Estes prémios destacam a qualidade e o artesanato excecionais que os produtores portugueses trazem para a mesa. Ajudam a elevar a reputação do azeite português no cenário global. - Júlio Alves, fundador, Quinta dos Olmais

Ainda assim, os benefícios de uma colheita abundante não se espalharam uniformemente por todo o país ibérico. Enquanto o Alentejo, a maior região olivícola por uma margem significativa, teve um rendimento frutífero, os produtores do Norte tiveram colheitas abaixo da média.

Apesar dos seus desafios, incluindo os impactos da região seca sem precedentes de 2022 a 2023, aumento dos custos de produção e escassez de mão-de-obra, os produtores portugueses ainda mantiveram níveis de qualidade premiados.

Veja também: O melhor azeite virgem extra de Portugal

Produtores do terceiro maior produtor da Europa (ultrapassando a Grécia pela primeira vez) combinaram-se para ganhar 30 prémios em 56 inscrições no 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Entre os maiores vencedores do país estava Casa de Santo Amaro, que rendeu cinco prêmios na competição.

"Estes três Prémios Ouro e dois Prémios Prata são o resultado de um enorme esforço de toda a equipa da Casa de Santo Amaro, que trabalha diariamente para que este reconhecimento seja possível”, afirmou o coproprietário António Pavão. "Acredito que estes prémios são muito importantes para a nossa empresa e têm um impacto importante na notoriedade de todos os azeites portugueses.”

António Pavão disse que o sucesso no NYIOOC eleva o perfil de Portugal como produtor de azeite no cenário mundial. (Foto: Casa de Santo Amaro)

Ao contrário de muitos outros produtores do país, Pavão disse que a Casa de Santo Amaro sofreu uma queda significativa na produção em 2023/24, semelhante à sofrida em 2022/23.

"Mas, com todo o esforço, dedicação e profissionalismo da equipa, conseguimos colher azeitonas frescas e sãs e produzir de imediato estas azeite virgem extra de enorme qualidade em nossa fábrica”, afirmou.

"Houve grandes quedas de produção nas duas últimas safras e os custos de produção praticamente dobraram porque os custos dos materiais subsidiários aumentaram muito após uma inflação atípica”, acrescentou Pavão. "Infelizmente, esta é uma situação geral em todos os países produtores da Europa.”

Noutros locais das regiões históricas de Trás-os-Montes e Alto Duoro, os produtores consideraram os seus prémios como um final feliz para mais uma colheita difícil.

Situado na fronteira com Espanha, Accushla ganhou o Silver Award por uma blend orgânica de média intensidade, o quinto reconhecimento da empresa na Competição Mundial em seis anos.

"Sabemos que produzimos um dos melhores azeites biológicos do mundo, mas receber esta validação de entidades reconhecidas internacionalmente é uma honra, especialmente no mercado americano ”, afirmou Clara Paredes Castro, diretora sênior de marketing.

Para além de beneficiarem a empresa, Paredes disse que estes prémios contribuem para o perfil internacional de Portugal como produtor de azeite de elevada qualidade.

O relevo montanhoso de Trás-os-Montes apresenta desafios ao longo da vindima, mas o terroir é a base da qualidade única da região. (Foto: Acushla)

"Acreditamos que há uma percepção crescente de que Portugal é um país onde se come muito bem e onde se produzem produtos de elevada qualidade como o azeite, o vinho e o queijo”, afirmou.

Ao contrário da Casa de Santo Amaro, Paredes disse que Acushla teve uma colheita ligeiramente melhor na safra atual do que na anterior, mas o rendimento ainda ficou abaixo das colheitas anteriores.

Anúncios

Anúncios

"A qualidade da fruta permaneceu muito alta, mas extrair o azeite dela foi mais desafiador”, disse ela.

Paredes citou a morfologia de Trás-os-Montes como um desafio consistente para a produção de azeite de elevada qualidade.

"No entanto, este é também um dos factores críticos de sucesso para a qualidade do nosso azeite ”, afirmou. "Nossa produção este ano ficou abaixo do esperado porque optamos por colher a fruta ainda bem verde, o que diminui o rendimento do azeite, mas garante o frescor e a qualidade que desejamos.”

"Outros desafios comuns incluem das Alterações Climáticas, fenómenos meteorológicos e o aumento dos custos das matérias-primas devido a acontecimentos globais como a guerra”, acrescentou Paredes.

Cerca de 85 quilómetros a norte de Acushla, outra planta perene NYIOOC vencedor também comemorou o Prêmio Prata.

"Ganhando mais um prêmio no NYIOOC foi uma experiência estimulante para nós”, disse Julio Alves, fundador da Quinta dos Olmais. "Este reconhecimento não só valida o nosso trabalho árduo, mas também nos inspira a lutar continuamente pela excelência.”

Júlio Alves diz que as condições estão maduras para mais uma boa colheita e espera que o clima de verão ajude no seu caso. (Foto: Quinta dos Olmais)

A Quinta dos Olmais conquistou sete prémios desde 2016, o que, segundo Alves, demonstra o compromisso da empresa com a qualidade desde o início.

"Esses prêmios aumentaram significativamente a credibilidade e a reputação da nossa marca no mercado”, afirmou. "Eles nos forneceram uma plataforma para mostrar nossa dedicação à qualidade e nos ajudaram a ganhar a confiança e a fidelidade dos consumidores.”

Além de ajudar a marca, Alves concorda que os prémios também aumentam o reconhecimento do azeite virgem extra português no estrangeiro.

"Estes prémios destacam a qualidade e o artesanato excecionais que os produtores portugueses trazem para a mesa”, afirmou. "Ajudam a elevar a reputação do azeite português no cenário global, apresentando-o como um produto que compete com os melhores do mundo.

Entretanto, Miguel Azevedo Remédio, diretor comercial da Casa Agrícola Roboredo Madeira (CARM), que celebrou o terceiro prêmio Ouro consecutivo para uma blend orgânica média, disse que vencer os prêmios da Competição Mundial estabeleceu uma referência de qualidade para toda a indústria.

Veja também: CARM celebra o sabor regional com azeites e vinhos de alta qualidade

Enquanto o produtor do Douro Superior afirmou que a empresa registou uma ligeira recuperação na quantidade, Remédio disse que aumentou significativamente a qualidade.

"Para a CARM, [o prémio] significa que continuamos no caminho certo e que o trabalho árduo que colocámos na colheita do ano passado foi compensado”, afirmou. "Ajuda muito a continuar a construir uma imagem de qualidade, tanto para o CARM como para o azeite português.

"Os principais desafios que enfrentamos estão relacionados com a falta de água e a dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar a terra”, disse. "Em relação à última safra, não podemos reclamar muito das chuvas, mas o trabalho humano ainda é uma questão importante.”

Apesar de um final de ouro para 2023/24, os produtores por trás da CARM disseram que a seca e a falta de trabalhadores apresentam desafios contínuos. (Foto: CARM)

Do outro lado de Portugal, na região sul do Algarve, os produtores por trás Viveiros Monterosa calibrado ganhando um par de Silver Awards no NYIOOC.

"Ganhar estes prémios é muito significativo e reconhece a nossa dedicação e trabalho na produção de azeites de alta qualidade nos últimos 20 anos”, afirmaram o chefe de operações Pedro Esperança e o diretor comercial António Duarte.

"Nos últimos anos, os produtores portugueses têm feito um grande esforço para promover a qualidade dos seus azeites no mercado interno”, acrescentam. "Sendo este o maior concurso internacional de azeite virgem extra, ganhar um prémio coloca os produtores portugueses entre os melhores azeites de outros países e isso ajuda a mudar a forma como os consumidores veem o produto.”

Após uma colheita abundante em 2023/24, a empresa prevê um ligeiro declínio na produção na próxima colheita, à medida que muitas árvores entram em declínio. 'off-year' no ciclo de produção alternado natural da oliveira.

Mais ao norte, Sociedade Agrícola Ouro Vegetal (SAOV) foi outro dos maiores vencedores do país.

A empresa, que Serralha dito anteriormente Olive Oil Times representa cerca de dois por cento da produção de azeite do país, ganhou dois Prémios Ouro e três Prémios Prata pela sua gama de monovarietais locais, um blend e um Picual.

"Ao longo dos anos, a competição tem provado ser um recurso valioso e uma boa ferramenta de marketing para a SAOV e para a nossa parceira Veronica Foods, que fornece uma rede de retalhistas de azeite norte-americanos ”, disse Alberto Serralha, presidente-executivo da empresa. "As medalhas destacam a excelência e proporcionam garantia de qualidade ao consumidor.”

Serralha disse que a empresa registou um aumento de produção de 50 por cento em comparação com 2022/23, mas a colheita ainda ficou abaixo da média.

"Devido ao amadurecimento precoce, iniciamos a colheita no final de setembro e tivemos que enfrentar condições climáticas desafiadoras, incluindo altas temperaturas e chuvas persistentes”, disse ele.

"Nossa utilização de malaxação de alto vácuo permite a correção instantânea da temperatura da pasta, um passo decisivo para alcançar alta qualidade sob condições tão adversas”, acrescentou Serralha. "Nossa decisão de começar a colheita tão cedo nos ajudou a concluir a colheita sem sermos afetados por doenças nas frutas.”

Olhando para a safra 2024/25, Serralha disse que a situação parece promissora para a SAOV.

"As expectativas são muito favoráveis ​​em termos de tamanho da colheita e condições climáticas”, afirmou. "Estamos otimistas e ansiosos para começar a temporada.”

Outros produtores de Portugal partilharam os seus sentimentos.

A maioria dos produtores antecipa outra colheita acima da média em 2024/25, mas aguarda para ver se o clima colabora. (Foto: Quinta dos Olmais)

"Olhando para a próxima colheita, estamos optimistas quanto à situação actual”, acrescentou Alves. "Temos monitorizado diligentemente a saúde e o desenvolvimento das nossas oliveiras e as condições têm sido favoráveis.

No entanto, alertou que ainda há um longo caminho a percorrer antes do início da colheita, no início de outubro, e muita coisa ainda pode mudar.

"É claro que permanecemos vigilantes em relação aos padrões climáticos”, disse ele. "A nossa preparação e dedicação dão-nos confiança à medida que nos aproximamos da época da colheita, mas, como sempre, esperamos apenas que o tempo não nos atrapalhe antes da colheita.”

Paredes compartilhou a cautela de Alves, citando também as condições climáticas incomuns como um fator que ameniza o otimismo da empresa antes da colheita.

"Portugal vive um clima atípico com muita humidade, o que não é típico desta época”, disse. "Nas próximas semanas, estão previstas ondas de calor, que poderão afetar a fruta ao interromper o processo de produção de petrazeite. Devemos esperar e torcer pelo melhor. Por enquanto, parece muito semelhante ao ano passado.”