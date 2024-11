Produtores em Portugal antecipam outra colheita abundante

À medida que a colheita avança, os produtores de azeitonas e os moleiros de Portugal preveem que o país atingirá a segunda maior produção de azeite de oliva na safra de 2024/25.

Segundo Mariana Matos, secretária-geral da Casa do Azeite, associação de produtores, Portugal deverá produzir entre 170,000 mil e 190,000 mil toneladas de azeite na safra 2024/25.

Se concretizada, a colheita ultrapassará significativamente a média de cinco anos de 146,060 toneladas, mas terminará abaixo do recorde de 206,200 toneladas. gravado em 2021/22.

"A campanha está apenas começando, mas espera-se uma recuperação da produção nas regiões mais tradicionais de cultivo de azeitonas, já que o clima foi mais favorável durante todo o ciclo produtivo”, disse Matos.

"Especificamente, choveu mais do que nos dois anos anteriores”, acrescentou. "A diferença pode não ser tão significativa em relação aos olivais modernos e irrigados.”

Dos tradicionais bosques de encostas íngremes de Trás-os-Montes aos bosques de super-alta densidade plantações no Alentejo, produtores do quarto maior produtor de azeite de oliva da Europa confirmaram que esperam que a produção permaneça estável ou aumente.

No entanto, alguns alertaram que muita chuva durante a colheita poderia resultar em uma produção de azeite menor do que o esperado e afetar a qualidade.

A colheita precoce foi prejudicada pela chuva que alguns produtores temem que possa afetar a qualidade. (Foto: Acushla)

Alberto Serralha, presidente-executivo da Sociedade Agrícola Ouro Vegetal (SAOV) no centro de Portugal, disse que a empresa iniciou a colheita em 24 de setembroth e espera-se que seja concluído até 10 de novembroth.

Embora a SAOV e seus parceiros estivessem colhendo mais azeitonas, ele disse que o menor acúmulo de azeite na fruta não estava necessariamente levando a uma maior produção de azeite.

"O clima está mais frio do que no ano passado, ajudando na qualidade”, disse ele. "Ainda assim, as chuvas nos fizeram perder 12 dias de colheita, atrapalhando significativamente nossas vendas de azeite e operação de moagem.”

Ainda assim, Serralha disse que a produção deve aumentar na região. "A produção é maior que a do ano passado”, disse ele.

"No entanto, existem desafios com a qualidade, uma vez que 12 dias de chuvas persistentes desencadearam antracnose, afetando as variedades mais suscetíveis”, acrescentou Serralha. "Aqueles que atrasaram a colheita agora estão enfrentando problemas de qualidade e perdas de frutas no solo.”

Ele caracterizou a estimativa de 180,000 toneladas como otimista, acrescentando que a confluência de muitos fatores em Portugal torna a previsão do rendimento final uma prática altamente especulativa.

"É difícil estimar uma fazenda [e muito menos] um país”, disse Serralha. "A expansão permanente dos olivais em Portugal torna tudo ainda mais difícil. Considerando os baixos rendimentos de azeite e o declínio da produtividade dos pomares super-alta densidade mais antigos, 180,000 toneladas estão dentro do intervalo do meu cenário mais otimista.”

"Se a antracnose atingir com força, pode terminar de forma semelhante ao ano passado”, quando Portugal produziu 157,600 toneladas, ele adicionou. "Apesar das novas áreas significativas que entram em operação a cada ano, esta será a terceira temporada abaixo do recorde de 2019.”

Na região norte de Trás-os-Montes, agricultores e moleiros antecipam um modesto aumento da produção devido às abundantes chuvas de inverno, que quebraram a seca histórica do país.

Joaquim Moreira, porta-voz da Acushla, disse que a empresa prevê que a produção de azeite de oliva aumentará em 15 por cento. Ele disse que os pomares recém-plantados estão entrando na maturidade, junto com a chuva.

"Em Trás-os-Montes, o aumento não será tão forte – provavelmente apenas cinco por cento a mais do que no ano anterior”, disse. "Tivemos condições climáticas piores.”

Moreira acrescentou que espera que a produção continue aumentando em Acushla e Portugal à medida que os novos pomares plantados atingem a maturidade.

Manuel Norte Santo espera que a produção seja semelhante à do ano passado, que foi a segunda maior da história do país. (Foto: Est. Manuel Silva Torrado)

Os produtores também esperam outra boa colheita na vasta região sul do Alentejo, que é responsável pela esmagadora maioria da produção de azeite de oliva portuguesa. No entanto, nem todos os produtores esperam que a produção deste ano exceda a do ano passado.

"A situação é bastante semelhante à do ano passado”, disse Manuel Norte Santo, gerente de exportação da Est. Manuel Silva Torrado. "No entanto, nos olivais tradicionais, esta chuva tardia criou algumas dificuldades com pragas, e algumas azeitonas começaram a cair.”

A Norte Santo prevê que a empresa, que possui 200 hectares de pomares e compra azeitonas de outros agricultores, produzirá consistentemente com seus pomares de altíssima densidade.

"No cultivo tradicional, há maior volatilidade, mas neste ano a previsão deve ser como a do ano passado”, acrescentou. "No entanto, como o preço do azeite será menor do que no ano passado, alguns produtores com pequenas áreas de cultivo podem não colher suas azeitonas, fazendo com que os números caiam ligeiramente.”

Como resultado, a Norte Santo concordou com Serralha que a previsão atual de produção pode ser otimista e disse que o quadro ficará mais evidente à medida que a colheita avança.

Em outras partes do Alentejo, 4 C Azeites o presidente executivo Francisco Lopes disse que sua colheita já está em andamento e espera que a produção seja semelhante à dos anos anteriores. A empresa produziu 6,900 litros de azeite de oliva na safra 2023/24.

Produtores do Alentejo esperam que a colheita deste ano seja semelhante à do ano passado ou ligeiramente melhor. (Foto: 4 C Azeites)

"No Alentejo, o ano promete ser promissor com volumes um pouco superiores aos de 2023, graças ao aumento das áreas plantadas com olival superintensivo que entrarão em produção”, disse.

Enquanto alguns produtores do Alentejo antecipam uma colheita semelhante, outros têm registado um aumento da produção à medida que novos olivais amadurecem e outros olivais entram numa fase de ''ano a ano' no ciclo natural de produção alternada do olival.

Anos de entrada e saída As oliveiras têm um ciclo natural de anos alternados de alta e baixa produção, conhecido como "anos” e "anos de folga”, respectivamente. Durante o ano, as oliveiras produzem maior quantidade de frutos, resultando no aumento da produção de azeite. Por outro lado, um "fora do ano” é caracterizado por um rendimento reduzido de azeitonas devido ao estresse do ano anterior "no ano.” Os produtores de azeite monitorizam frequentemente estes ciclos para antecipar e planear variações na produção.

Teresa Teixeira, diretora adjunta da Olivum, associação de produtores de azeitonas, confirmou que os seus associados esperam um aumento de 20% na produção em relação ao ano passado.

"No ano passado, a produção de azeite de oliva dos associados da Olivum foi de 105,000 toneladas”, disse ela. "Este ano, prevemos que a produção será da ordem de 125,000 toneladas. Então, 180,000 toneladas é mais ou menos o que tínhamos previsto para a produção nacional.”

Embora agricultores e moleiros tenham aproveitado condições favoráveis ​​antes da colheita, Matos alertou que os produtores provavelmente enfrentariam um desafio familiar à medida que a colheita avançasse.

"Durante a colheita, um dos principais desafios é a questão da mão de obra, que pode ser um problema em certas regiões, principalmente nos olivais mais tradicionais… onde a colheita mecanizada é impossível”, disse Matos. "Em Portugal, estes olivais encontram-se nas regiões norte e centro.”

"Nos olivais modernos da região do Alqueva, no Alentejo, estes problemas não são tão prementes, pois são irrigados e a colheita é totalmente mecanizada”, acrescentou.

Junto com a falta de mão de obra, Teixeira acrescentou que a proliferação de pomares de alta e superalta densidade resultou em um aumento exponencial na produção de bagaço de azeitona sem um aumento correspondente na infraestrutura para tratar e descartar o subproduto da produção de azeite de oliva.

"Nos últimos anos, houve um grande aumento na produção, e as indústrias extrativas não têm capacidade para receber todo o bagaço de azeitona”, disse ela. "Outro problema é a falta de mão de obra especializada para novas tecnologias.”