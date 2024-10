Produção na Itália deve cair acentuadamente, um terço abaixo

"Testemunhámos em primeira mão como das Alterações Climáticas tem impactado cada vez mais o nosso trabalho diário nos pomares nos últimos anos”, disse Pietro Nicotra, coproprietário da Agreste, uma cooperativa de azeite de oliva da Sicília.

Mais uma vez, a mudança climática está afetando severamente a produção de azeite de oliva italiano. Autoridades confirmaram que o ano-safra de 2024/25 sofrerá uma queda significativa na produção.

De acordo com um novo Denunciar do Instituto Italiano de Serviços para o Mercado Agrícola e Alimentar (Ismea), a produção total deverá cair entre 215,000 e 235,000 toneladas.

Uma estimativa um pouco mais cautelosa da Associação Italiana da Indústria de Óleos Comestíveis (Assitol) previu um rendimento de apenas 200,000 toneladas.

Em comparação, Ismea relatou que o Ano safra 2023/24 rendeu mais de 328,000 toneladas, 32 por cento acima da produção esperada para a próxima temporada. Ismea observou que a produção média nas últimas cinco temporadas foi de 307,000 toneladas.

Diante desses números, Ismea alertou que a Itália corre o risco de cair do segundo para o quinto lugar entre os maiores produtores de azeite de oliva do mundo.

Tanto Ismea quanto Assitol atribuíram o declínio da produção principalmente à seca prolongada, que afetou particularmente as regiões do sul.

Além disso, eles observaram que este ano é principalmente um ''ano de entressafra' no ciclo natural de produção alternada das oliveiras.

Anos de entrada e saída As oliveiras têm um ciclo natural de anos alternados de alta e baixa produção, conhecido como "anos” e "anos de folga”, respectivamente. Durante o ano, as oliveiras produzem maior quantidade de frutos, resultando no aumento da produção de azeite. Por outro lado, um "fora do ano” é caracterizado por um rendimento reduzido de azeitonas devido ao estresse do ano anterior "no ano.” Os produtores de azeite monitorizam frequentemente estes ciclos para antecipar e planear variações na produção.

Espera-se que os rendimentos variem significativamente em todo o país, com as regiões norte e central menos afetadas por condições climáticas desfavoráveis.

Ismea projeta que Toscana, Lazio e Umbria verão uma recuperação de produção de mais de 70 por cento em comparação com a temporada passada. No norte da Itália, a recuperação deve ultrapassar 74 por cento, apesar de um problema não identificado resultando em gota de fruta misteriosa em alguns bosques.

Seca e ondas de calor tiveram o impacto mais severo nas principais regiões produtoras de azeitonas, incluindo Sicília, Calábria e Puglia, que respondem pela maior parte da produção de azeite de oliva da Itália.

Espera-se que os rendimentos caiam em pelo menos 41% nessas áreas, juntamente com os da Sardenha, Basilicata, Campânia, Marcas e Molise.

A cooperativa Agrestis na Sicília espera um declínio de 80 por cento na produção este ano devido ao clima extremo. (Foto: Agrestis)

A premiada cooperativa Agrestis em Buccheri, Sicília, enfrentou vários anos desafiadores, demonstrando a resiliência de produtores de alta qualidade.

Ao longo dos anos, a cooperativa recebeu inúmeros prémios pela qualidade do seu azeite, incluindo vários Prémios de Ouro no NYIOOC World Olive Oil Competition desde 2015.

"A seca persistente coloca um estresse tremendo em nossas oliveiras, dificultando que elas produzam frutos abundantes”, disse Nicotra.

Durante o período de floração, a primavera excepcionalmente quente e as temperaturas extremas de maio impactaram diretamente a produção das oliveiras da Agrestis.

"A flutuação nas temperaturas entre o dia e a noite, juntamente com a umidade depositada nas plantas, causou queimaduras nas flores”, disse Nicotra. "Como resultado, sofremos uma perda devastadora de 80% da colheita deste ano.”

"Apesar de todos esses desafios, continuamos comprometidos”, acrescentou. "Embora a quantidade seja baixa, o azeite que produzimos incorpora nossas tradições e as cultivares nativas que definem esta terra há séculos.”

Muitos produtores na Puglia também relataram uma queda significativa na produção, embora algumas áreas tenham sofrido menos perdas.

Puglia é a região produtora de azeite mais importante da Itália. (Foto: Voglia di Puglia)

"Este ano foi particularmente desafiador. Estamos saindo de uma temporada de baixa produção, que afetou a frutificação novamente este ano, seguida por uma seca severa. Mesmo durante o inverno, a precipitação foi escassa”, disse Nicola Lamedica, especialista em azeitonas da Voglia di Puglia fazenda, localizada no extremo norte da região sul.

"Nossa estratégia se baseia na irrigação por gotejamento e em métodos tradicionais de cultivo de oliveiras para combater as condições climáticas adversas que estamos enfrentando”, acrescentou Lamedica. "Por meio de técnicas avançadas de poda e cuidados constantes com as plantas, mantivemos frutas de alta qualidade, que agora estão em excelentes condições.”

Na região central da Úmbria, os produtores disseram que esta temporada parece muito mais frutífera que a anterior.

"A temporada passada foi muito desafiadora. Acabamos de começar, mas esta nova nos deixa extremamente otimistas”, disseram Miriam Cinaglia e Sergio Rutili, proprietário e gerente geral do premiado Centúmbria.

"A matéria-prima é excelente e, pelas nossas impressões iniciais, o perfil organoléptico parece muito promissor”, explicaram.

"De uma perspectiva quantitativa, esperamos uma produção forte na Umbria nesta temporada. Ao contrário do ano passado, as drupas são mais ricas em polpa, o que aumenta as esperanças de mais melhorias na qualidade do produto final”, Cinaglia e Rutili acrescentaram.

Espera-se que o norte e o centro da Itália tenham uma boa temporada após uma colheita baixa na safra de 2023/24. (Foto: Centumbrie)

Mais ao norte, Casale 3 Danesi, perto de Lucca, na Toscana, administra um pomar de oliveiras com 450 árvores e espera uma colheita muito mais abundante nesta temporada do que na última.

"Este ano, o clima esteve perfeito durante toda a temporada”, disse Henrik Jorgensen, proprietário da fazenda. "Geralmente enfrentamos vários desafios climáticos, como o calor do início da primavera seguido por congelamentos repentinos, que causam perda de flores. Mas este ano, evitamos esses problemas.”

Além disso, o produtor orgânico se beneficiou da ausência do mosca de fruta verde-oliva este ano.

"Uma geada que dura pelo menos três dias no inverno geralmente mata a maioria das moscas abaixo da superfície do solo. Este ano, não tivemos nenhuma mosca da oliveira, o que é um grande alívio”, disse Jorgensen.

"Quando a mosca da azeitona está presente, só podemos usar armadilhas tradicionais para moscas, pois somos produtores orgânicos”, acrescentou.

De acordo com a Ismea, a Itália tem mais de 619,000 empresas e fazendas relacionadas ao cultivo de azeitonas e 4,327 lagares ativos.

Dos 1.16 milhões de hectares de olivais da Itália, 247,000 hectares, mais de 21 por cento, são cultivado organicamente.