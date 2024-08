À medida que a colheita promissora se aproxima da Itália, as condições favoráveis ​​para a fruta verde-oliva também

O clima perfeito nos últimos meses criou condições para uma forte colheita de azeitonas na Itália, tanto em quantidade quanto em qualidade. Mas nos últimos dias o clima também se tornou bastante favorável para a proliferação da Bactrocera Oleae, também chamada de mosca de fruta verde-oliva.

Um ataque irregular em várias partes do país, devido às chuvas frequentes e temperaturas amenas, fizeram deste último período da época de cultivo um desafio para os olivicultores contra uma das suas pragas mais temidas.



É fundamental estarmos no olival, para avaliar os fatores climáticos e determinar os tratamentos adequados. - Riccardo Macari

Nós conhecemos Riccardo Macari, um experiente técnico de enfermagem e podador especialista para falar sobre estratégias para conter o aparecimento desse inseto prejudicial.

"Muita coisa mudou em relação ao manejo da mosca e de outras doenças da oliveira nos últimos trinta anos. Na década de 1980, os agricultores costumavam programar até 7 ou 8 tratamentos por ano. Agora, essa abordagem foi abandonada em favor de uma maior consideração com o meio ambiente, e porque os patógenos acabaram desenvolvendo resistência aos produtos. ”

Atualmente, os produtos mais utilizados na agricultura convencional são organofosforados como o Dimetoato, com amplo espectro e ação citotrópica.

Riccardo Macari

Nos últimos anos, tem aumentado o uso de métodos de cultivo orgânico e integrado, e alguns produtos orgânicos podem ter uma boa ação repelente. "Sob os 15% de infestação, Óleo de nim, que provém dos frutos e sementes prensados ​​de Azadirachta indica, pode ser dissolvido em água e pulverizado ”, sugeriu Macari.

"O caulim também é útil em alguns casos, enquanto o Spinosad, um adulticida à base de compostos químicos da espécie bacteriana Saccharopolyspora spinose, que é considerado um produto natural e aprovado para uso na agricultura orgânica por diversos países, pode ser muito eficaz se combinado com armadilhas. ” Uma isca à base de feromônio com adição de proteínas ou substâncias nitrogenadas atrai a mosca que é morta por um inseticida.

"Na minha opinião, o que faz a diferença é o conhecimento dos produtos adequados e a avaliação da presença de um patógeno no olival ”, afirmou. "Por exemplo, se eu estimo que a presença da mosca é mais de 10 por cento, neste ponto é útil aplicar um tratamento adequado, que evitarei se a presença for insignificante. ”

Ajustar planos para variedades específicas também é importante. As cultivares nativas são em geral mais resistentes ao patógeno, havendo uma tendência crescente em preservá-las e restaurá-las para melhor prevenir doenças.

"Na área dos Castelos Romanos, território fértil a sudeste de Roma onde administro diversos olivais, em meados de julho, vivemos um ataque inicial da mosca que não teve consequências ”, explicou Macari. Devido a temperaturas acima de 32 ° -33 ° C (89.6 ° -91.4 ° F) e baixa umidade, a oviposição não foi bem-sucedida e as larvas não se desenvolveram.

"É fundamental estarmos no olival, para avaliar os fatores climáticos e determinar os tratamentos adequados ”, ressaltou. "Agora estamos esperando para observar o comportamento da segunda geração de insetos. Durante a terceira semana de agosto a temperatura caiu para 26 ° -27 ° C (78.8 ° -80.6 ° F) e a umidade aumentou, favorecendo a oviposição; portanto, intervi com Dimetoato no caso do cultivo convencional, enquanto usava Bacillus thuringiensis serotipo kurstaki, azeite de Neem e piretróides em olivais orgânicos.

O primeiro remédio contra os parasitas é o frio, e a temperatura mais quente nos últimos anos ajudou a proliferar as pragas, disse Macari. Mas os tratamentos tornaram-se mais focados e prudentes, e essa abordagem nos permite preservar o delicado ecossistema do olival e, portanto, o meio ambiente, e é mais barato para os agricultores.

"Na prevenção, além de monitorar as armadilhas, recomendo ficar atento às plantas de março ou abril (no hemisfério norte), quando começa o crescimento vegetativo, e não esperar até julho como muitos agricultores ”, sugeriu.

"Durante esse tempo, você também pode verificar a presença de outros patógenos como Prays oleae, também chamada de traça da oliveira, Palpita unionalis ou Otiorhynchus, e você pode aplicar um tratamento leve para impactar a primeira geração da mosca. É muito melhor agir antes que a azeitona brote, para combater os patógenos que envolvem toda a planta ”.