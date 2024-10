Aumento de preços acompanha colheita fora do ano na Austrália

Virgem extra preços do azeite na Austrália atingiram níveis sem precedentes recentemente.

Uma visita às prateleiras dos supermercados de Melbourne revelou que os produtos de qualidade média azeite virgem extra agora pode custar mais de 25 dólares australianos (€ 15) por litro.

Nos últimos meses, o preço do azeite de oliva extra virgem importado ultrapassou significativamente os preços dos produtos fabricados na Austrália, revertendo uma tendência de mercado de longa data.

Veja também: Atualizações da colheita de 2024

No entanto, há indícios de que essas tendências de aumento de preços podem diminuir em breve, incluindo um rendimento favorável para a maioria dos produtores australianos de azeite de oliva na colheita recente e uma recuperação prevista na produção europeia de azeite de oliva para a próxima temporada.

"A colheita estava próxima o que era esperado”, disse Michael Southan, presidente executivo da Associação Australiana de Azeitonas (AOA). Olive Oil Times.

"Foi um ano de baixa, então esperávamos que os rendimentos fossem menores, mas foi melhor do que o ano de baixa anterior, em 2022”, explicou Southan, referindo-se ao ciclo natural de produção alternada da oliveira.

Anos de entrada e saída As oliveiras têm um ciclo natural de anos alternados de alta e baixa produção, conhecido como "anos” e "anos de folga”, respectivamente. Durante o ano, as oliveiras produzem maior quantidade de frutos, resultando no aumento da produção de azeite. Por outro lado, um "fora do ano” é caracterizado por um rendimento reduzido de azeitonas devido ao estresse do ano anterior "no ano.” Os produtores de azeite monitorizam frequentemente estes ciclos para antecipar e planear variações na produção.

"Em algumas áreas, geadas ou ventos quentes na floração resultaram em pouca ou nenhuma frutificação, mas, felizmente, esse não foi o caso nas principais áreas de cultivo de oliveiras”, acrescentou.

Alguns danos vieram do bug de renda verde-oliva. Embora o inseto possa fazer com que as oliveiras percam suas folhas, seu impacto foi mais brando do que o previsto.

"Foi um problema especialmente para alguns pequenos pomares, já que essa praga não os afetou no passado”, disse Southan. "Ainda assim, é um inseto nativo que está por aí há muitos anos. O verão anterior mais frio e úmido foi propício para o percevejo-de-renda-oliva aumentar seus números.”

Embora grandes produtores de azeite de oliva possam se beneficiar de economias de escala para compensar o aumento dos custos de produção, produtores menores geralmente enfrentam uma situação diferente.

Eventos naturais foram apenas um dos muitos desafios enfrentados pelos produtores australianos de azeite de oliva de alta qualidade.

Os custos de mão de obra continuam a causar dores de cabeça para pequenos produtores em toda a Austrália. (Foto: Ashbolt Farm)

"A colheita foi menor do que na maioria dos anos. Isso foi devido à seca e ao clima que afetou a floração. Além disso, fizemos uma grande poda no ano passado”, disse Anne Ashbolt, coproprietária da Ashbolt Farm, na ilha da Tasmânia, no sul da Austrália.

"Na Austrália, o que importa é sempre o trabalho e o custo da poda e da colheita”, acrescentou ela. "Os pomares maiores podem usar as enormes máquinas Colossus. Os pomares menores, como o nosso, colhem as azeitonas com ancinhos manuais.”

Vários outros produtores de azeite de oliva extra virgem de alta qualidade também apontaram o aumento dos custos de produção como um desafio que enfrentaram neste ano.

Anúncios

Anúncios

"Depois da Covid, o maior desafio tem sido manter-se dentro do orçamento, principalmente com o aumento dos custos de mão de obra e consumíveis”, disseram Stephen e Sui Tham, proprietários da Propriedade de oliveiras Cape Shanck.

A fazenda, localizada no canto sudeste do continente australiano, em Victoria, também teve que lidar com condições climáticas severas.

"A chuva torrencial do final da primavera coincidiu com o período de floração. Isso realmente afetou a quantidade de frutas nas árvores”, disse Tham. "Após um verão seco e bastante quente, as temperaturas despencaram e foram acompanhadas por chuvas fortes, frequentes e ocasionais, afetando o amadurecimento de nossas frutas.”

Curiosamente, a colheita começou mais tarde do que o normal, começando em meados de maio com as primeiras árvores Leccino.

"A quantidade colhida foi geralmente menor do que nos anos anteriores, o que não é inesperado, dados os efeitos das chuvas da primavera”, disse Tham.

Essas condições incomuns também impactaram outros aspectos vitais da produção de azeite de oliva extravirgem. "Em geral, os azeites de oliva de nossas cinco variedades eram mais suaves, o que é incomum para as variedades Picual e Picholine. Certamente pode agradar a alguns paladares”, disse Tham.

No norte de Victoria, os produtores enfrentaram episódios de congelamento na primavera que impactaram negativamente a produção.

"Nossa colheita foi satisfatória”, disse John Symington, proprietário da Oasis Oliveiras. "Perdemos muitas florações devido à geada na primavera passada, então tínhamos expectativas menores do que o normal, e a colheita veio com um resultado próximo ao limite inferior da faixa de expectativas.”

A geada durante a floração reduziu a produção dos produtores da Oasis Olives. (Foto: Oasis Olives)

"O clima é sempre um fator complicador, pois é diferente a cada ano. Esta estação é um verão muito benigno, pois a fruta amadureceu, resultando em azeites mais suaves do que o normal”, acrescentou Symington. "O clima está além do nosso controle, mas buscamos mudar a blend de variedades em nossos melhores azeites de oliva para torná-los um pouco mais complexos ou robustos, dependendo das condições.”

Symington observou que as temporadas desafiadoras de produção de azeitonas acrescentam ainda mais complexidade à produção de azeite.

"Tentar garantir qualidade sempre envolve algumas compensações. Se for uma escolha entre colher cedo para qualidade ou mais tarde para quantidade, ficaremos felizes em escolher qualidade, mas nem sempre é tão claro”, disse ele.

"Se colhermos as nossas variedades premium, como a Coratina ou a Picual, muito cedo para obter um azeite particularmente bom, ao atrasar outras variedades, podemos aumentar o risco de antracnose rebaixando o azeite de algumas variedades suscetíveis, como Leccino ou Barnea”, acrescentou o produtor.

"Não é logisticamente possível colher tudo tão rápido quanto gostaríamos, então precisamos fazer essas concessões”, explicou Symington.

No outro lado do país, na Austrália Ocidental, os agricultores encontraram condições climáticas altamente incomuns, semelhantes às dos últimos anos no sul da Europa, com aumento de temperaturas e seca severa.

Ian Wildly, proprietário da Sherwood Springs, administra cerca de 1,000 oliveiras desde 1999, quando a fazenda plantou as variedades de azeitonas Frantoio, Leccino, Pendolino e Minerva.

"A colheita mais recente, em maio de 2024, ficou bem abaixo das expectativas”, disse Wildly. "A precipitação durante os dois últimos invernos foi bem abaixo da média, e enquanto as árvores são irrigadas durante o verão, a falta de umidade do solo significou menos crescimento da folhagem na primavera. A floração foi leve e irregular.”

"Esperamos um clima quente e seco no verão. Mas 2023/24 foi excepcional”, ele acrescentou. "Nenhuma precipitação de outubro de 2023 até maio de 2024 e dias prolongados de temperaturas acima de 40 ºC.”

Wildly também apontou um problema emergente: danos causados ​​pelos papagaios Ringneck de Port Lincoln.

"É nativo da Austrália e habita as florestas do sudoeste, alimentando-se de flores e frutos de eucaliptos”, disse ele. "Recentemente, eles descobriram que as azeitonas são uma fonte fácil de alimento. Os papagaios cortam o galho frutífero conforme as azeitonas amadurecem, alimentando-se das frutas e sementes no chão.”

"Não é apenas a colheita do ano atual que é perdida, mas também o ramo frutífero para o ano seguinte”, acrescentou. "A falta de poda adequada ao longo dos anos também contribuiu. Isso foi resolvido por um esforço concentrado para podar um ou dois galhos de andaime em cada árvore. Os primeiros sinais são encorajadores com um novo crescimento forte.”

"O mercado local é forte, mas os baixos rendimentos geralmente aumentaram os preços, talvez a ponto de alguns consumidores mudarem para uma alternativa mais barata, como o azeite de canola”, alertou Wildly.

De acordo com Southan, "as principais oportunidades com os preços atuais do azeite de oliva extra virgem são para grandes empresas agrícolas diversificarem suas operações com grandes plantações de pomares, principalmente onde há água disponível para irrigação.”

"Existem desafios para empresas menores, onde a economia de escala não é suficiente para que sejam tão lucrativas quanto gostariam na produção de azeite de oliva extra virgem”, concluiu. "As azeitonas de mesa representam uma grande oportunidade para eles.”