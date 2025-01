Produção de azeite de oliva em fazenda pública de Roma apoia a comunidade e a sustentabilidade

A cidade de Roma produz azeite virgem extra de 1,500 oliveiras centenárias aninhadas na Tenuta di Castel di Guido, a maior fazenda pública da Europa, com 2,000 hectares.

O blend orgânico, feito a partir de variedades locais típicas, Frantoio, Pendolino e Leccino, foi revelado ao público durante o primeiro festival do azeite realizado na propriedade em 15 de dezembro.th.

Foi também a ocasião para celebrar a recente conquista Olio di Roma IGP certificação.

O azeite de oliva extra virgem é usado em parte para projetos de solidariedade, enquanto o restante é vendido. A receita das vendas é reinvestida na gestão e manutenção da fazenda.

"A colheita da azeitona na Tenuta di Castel di Guido é de grande importância para Roma, pois é um raro exemplo de uma cidade com produção própria de azeite de oliva extra virgem”, disse Sabrina Alfonsí, conselheira de agricultura de Roma. Olive Oil Times.

"O valor deste produto reside, por um lado, na sua elevada qualidade e, por outro, em ser uma ferramenta para implementar projetos de inclusão e ambiente”, acrescentou.

Sob um acordo renovado anualmente, Roma produz há muito tempo azeite de oliva na propriedade Castel di Guido, de propriedade da região do Lácio. No entanto, a autoridade da cidade assinou recentemente um novo acordo com o conselho regional e obteve a gestão de longo prazo da fazenda.

A Câmara Municipal afirmou em comunicado que a administração direta plurianual da propriedade permitirá uma melhor organização das atividades, abrindo a possibilidade de remodelação, incluindo a construção de um lagar de azeite.

A casa de fazenda com o museu do patrimônio rural na Tenuta di Castel di Guido em Roma (Foto: Departamento de Agricultura da cidade de Roma)

Vários novos projetos já estão sendo trabalhados. Fontes de energia renováveis ​​em breve abastecerão a fazenda, e um sistema de reciclagem e compostagem será aplicado para reduzir o desperdício a zero.

Além do azeite de oliva, a Tenuta di Castel di Guido produz frutas orgânicas, vegetais, cereais e leite. É usada para criação de gado, e sua área de pastagem abriga o maior rebanho de vacas Maremma do Lácio. A propriedade compreende uma variedade de ecossistemas, incluindo bosques e matagais mediterrâneos.

As origens da propriedade remontam aos tempos romanos, quando a área já era dedicada a atividades agrícolas. Ao longo dos séculos, a propriedade passou para o controle de vários proprietários, incluindo a igreja católica e o governo nacional.

O olival de 30 hectares fica ao lado de uma casa de fazenda que abriga um pequeno museu de patrimônio rural. A estrutura, construída no início dos anos 1940, serviu anteriormente a propósitos muito diferentes; foi usada como alojamento para prisioneiros e civis internados durante o regime fascista, quando a fazenda foi transformada em um campo de trabalho.

Hoje em dia, todos os edifícios da propriedade abrigam atividades educacionais e iniciativas de associações e organizações sem fins lucrativos. Entre elas está a LIPU, a Liga Italiana para Proteção de Aves, que supervisiona 250 hectares.

O olival centenário em Tenuta di Castel di Guido, em Roma (Foto: Ylenia Granitto)

Lar de inúmeras espécies de flora e fauna, Tenuta di Castel di Guido faz parte da Natura 2000, uma rede de áreas protegidas criada pela União Europeia para conservar as espécies e habitats mais valiosos e ameaçados.

Devido a esse status, a área está sujeita a regulamentações rigorosas para proteger sua biodiversidade. No entanto, os visitantes podem visitar a propriedade livremente e participar de tours guiados.

"Agricultura em Roma significa participação, crescimento comunitário, solidariedade e sustentabilidade”, disse Alfonsi. "Esta é uma realidade em várias zonas da cidade, como nos bairros Nuova Tor Vergata e Torre Spaccata, onde as associações de cidadãos cuidam da oliveiras em parques públicos e distribuir o azeite obtido às pessoas necessitadas.”

"A agricultura orgânica de qualidade contribui significativamente para proteger o meio ambiente, o solo e a paisagem”, acrescentou. "Além disso, a certificação Olio di Roma IGP obtida demonstra que os produtos do nosso território podem ser reconhecidos como excelências, sendo um motor de desenvolvimento econômico e turístico.”