Salvaguardando as tradições únicas de cultivo de azeitonas na Ilha de Pantelleria, na Itália

O cultivo de oliveiras tem características únicas na ilha siciliana de Pantelleria, a região italiana mais próxima da África.

A oliveira é cultivada segundo um sistema particular, que induz seu crescimento horizontal.

O sistema evita que a altura das árvores exceda a do muro de pedra seca adjacente, permitindo que elas otimizem o uso de água e enfrentem o vento.

Uma renda econômica para os pequenos produtores da ilha é necessária para proteger melhor essas árvores, muitas das quais são centenárias, e essa prática agrícola sustentável e resiliente. - Gianpaolo Rampini, presidente, Resilea

Durante séculos, essa prática agrícola permitiu o cultivo de oliveiras e a produção de azeite de oliva no clima extremo da ilha vulcânica, caracterizado pela seca e tempestades.

Este sistema de cultivo de oliveiras corre o risco de desaparecer devido à falta de renovação geracional.

A associação Resilea, cujos objetivos incluem a reconstrução e o fortalecimento das comunidades locais, colabora com a Universidade de Palermo para preservar e disseminar o sistema de conhecimento por trás desta prática agrícola, também conhecida como "A arte da oliveira prostrada (ou rasteira) de Pantelleria.”

"Depois de trabalhar durante vários anos em países em desenvolvimento, estabelecemo-nos em Itália, em Pantelleria, em 2013, com a intenção de preservar o conhecimento que sustenta este método de adaptação ao ambiente local, concebido há séculos pelos produtores da ilha”, disse Gianpaolo Rampini, presidente da Resilea. Olive Oil Times.

Durante seu trabalho no exterior, Rampini disse que o desaparecimento de comunidades rurais e suas culturas globalmente é uma ameaça significativa à diversidade cultural.

"Nosso objetivo é salvaguardar o conjunto de elementos teóricos e práticos não escritos, definidos pela pesquisa como conhecimento ecológico local, que é a pedra angular das comunidades rurais”, disse ele.

O sistema de poda e condução de oliveiras de Pantelleria envolve técnicas de cultivo de sequeiro. Previne os efeitos de '"matticate", uma palavra do dialeto local que se refere a fortes rajadas de vento que sopram do mar para o interior durante tempestades.

"Esta prática de resiliência climática surge hoje como um elemento de interesse no quadro de uma política em curso das Alterações Climáticas”, disse Rampini. "Tornou-se necessário no passado, pois a ilha não tinha lagos e rios e nem mesmo uma usina dessalinizadora de água como hoje, e cada habitante coletava a água da chuva através do telhado de sua casa. 'dammuso, a casa tradicional da ilha.”

"O fornecimento limitado de água tornou difícil ou mesmo impossível a realização do cultivo tradicional de azeitonas”, acrescentou.

A prática consiste inicialmente em forçar os galhos das oliveiras recém-plantadas ou muito jovens em direção ao solo, usando cordas e pedras, até que adquiram a direção horizontal.

À medida que os novos brotos brotam, aqueles que crescem para cima devem ser podados, enquanto aqueles que crescem para baixo devem ser deixados para crescer.

"Alguns acreditam que é necessário deixar brotos crescendo ao longo dos galhos principais, enquanto outros deixam brotos apenas na porção final dos galhos principais”, disse Rampini.

"Essas variações fazem parte da riqueza de informações que a Resilea e a Universidade de Palermo pretendem coletar e transmitir às novas gerações por meio de um projeto atualmente em andamento”, acrescentou. "Isso nos dá grande satisfação, pois os alunos envolvidos estão entusiasmados e aprendendo rápido.”

Com base em uma abordagem multidisciplinar e vivencial, alunos de dez a 17 anos aprendem a técnica de cultivo da azeitona com produtores mais velhos, com o apoio da equipe universitária que coleta as informações.

Os supervisores elaboram relatórios e produzem documentários durante atividades de campo dedicadas aos alunos do último ano do ensino médio.

"Os alunos entendem imediatamente que este é um contexto agrícola peculiar, moldado por terraços e muros de pedra seca, e que as oliveiras prostradas estão inseridas nele”, disse Antonio Motisi, professor de arboricultura na Universidade de Palermo e coordenador do projeto.

"De fato, não podemos pensar na oliveira e nas outras espécies de árvores da ilha sem levar em conta a presença dos muros de pedra seca”, acrescentou.

Pantelleria é pontilhada por terraços definidos por muros secos, que foram construídos ao longo dos séculos com pedras vulcânicas removidas do solo para torná-lo cultivável.

Junto com o jardim de Pantesco, um recinto usado para cultivar frutas cítricas, e o Dammuso, ambas feitas de pedra, o muro de gesso é emblemático da arquitetura local.

"Essencialmente, um pequeno microcosmo climático é formado pelo muro de um metro que delimita o terraço e pela oliveira em sua altura”, disse Motisi. "Não conhecemos nenhum tipo de cultivo de azeitona comparável no Mediterrâneo.”

A maioria das oliveiras são Biancolilla, e algumas variedades, provavelmente também da Tunísia, ainda não foram identificadas.

A poda é feita no inverno e no verão e desempenha um papel fundamental no sistema de cultivo da oliveira. Diferentemente dos métodos de poda convencionais, esta técnica exclui cortes de retorno.

O objetivo é evitar estresse hídrico indevido na oliveira durante o desenvolvimento de novos brotos.

"Após a poda convencional, brotos e rebentos vigorosos emergem”, disse Motisi. "Neste caso, em vez disso, a madeira dos galhos principais é deixada para envelhecer precisamente para conter aquele desenvolvimento vigoroso e evitar que a planta fique em sofrimento durante o verão. E isso promove a floração e a frutificação da planta.”

Devido ao desenvolvimento horizontal da árvore, um sistema de treinamento peculiar é necessário. Os galhos principais são deixados para crescer longos, e quando estão prestes a tocar o chão, uma pedra é colocada entre a madeira e o solo para evitar o contato.

Em contraste, os galhos de árvores muito grandes podem muitas vezes ser estimulados a tocar o solo e criar raízes para se revigorar.

"Neste caso, quando um galho atinge um determinado comprimento, como quatro ou cinco metros, a parte que toca o solo deve ser enterrada, para que uma nova raiz se fixe no ponto subterrâneo e revitalize o galho à medida que ele continua crescendo”, explicou Motisi.

Em seus 85 quilômetros quadrados, Pantelleria inclui uma montanha de 836 metros de altura e várias condições pedoclimáticas às quais os agricultores se adaptaram. Dependendo da área, diferentes abordagens de poda e treinamento são usadas.

"A regra geral inclui várias exceções”, disse Rampini. "Por exemplo, em Sibà, um dos distritos mais altos, algumas plantas têm galhos em forma de espiral, o que provavelmente permitiu que os agricultores ganhassem espaço. As oliveiras têm 150 metros quadrados em outras áreas, às vezes se estendendo por mais terraços.”

As grandes coberturas cobrem a superfície do terraço, protegendo o solo da insolação e limitando a evaporação da umidade, reduzindo o consumo de água.

"Nesse contexto, tudo visa reduzir o uso de água pela árvore”, disse Motisi. "O muro de pedra seca também desempenha um papel, pois atenua o efeito do vento ao desacelerar o fluxo de ar e, consequentemente, limitar as perdas de água devido à transpiração.”

"Além disso, provavelmente induz dinâmicas microclimáticas que favorecem a condensação de umidade no ar, um aspecto muito complexo que estamos investigando”, acrescentou.

Ramos prostrados de uma oliveira treinados de acordo com a técnica desenvolvida pelos cultivadores da ilha de Pantelleria. (Foto: Gianpaolo Rampini)

De acordo com os dados disponíveis, a área cultivada de Pantelleria caiu de mais de 80% em meados do século passado para menos de 20% hoje, sugerindo muitos pomares negligenciados.

A Resilea está comprometida com recuperando abandonado olivais e produção azeite de oliva extra virgem por vários anos. Agora, a associação está planejando criar uma empresa comunitária.

"Acreditamos que uma renda econômica para os pequenos produtores da ilha é necessária para proteger melhor essas árvores, muitas das quais são centenárias, e essa prática agrícola sustentável e resiliente”, disse Rampini. "Trabalhar em um ambiente tão particular exige muito esforço e altos custos, pois não é possível usar meios mecânicos e tudo é feito à mão.”

"Nosso objetivo é tornar essa prática economicamente sustentável, permitindo que os produtores supervisionem toda a cadeia produtiva”, acrescentou.

O transporte das azeitonas, que são enviadas de navio para Trapani, na Sicília, poucas horas depois de serem colhidas e esmagadas em um moinho local, também gera custos extras.

Os agricultores da ilha também correm risco se a balsa for cancelada por dias devido ao mau tempo, atrasando a entrega das frutas e reduzindo a qualidade.

O plano da Resilea envolve a construção de uma unidade de moagem de propriedade da empresa para evitar esses problemas e garantir maior funcionalidade.

"Há um bom moinho em Pantelleria, mas precisamos de equipamentos diferentes para nosso propósito”, disse Rampini. "Buscamos estabelecer uma tecnologia de ponta de duas fases que possa funcionar bem com pequenos volumes de azeitonas, combinada com uma unidade de armazenamento, uma máquina de engarrafamento e um sistema de reutilização de subprodutos.”

Com o valor da sustentabilidade em seu cerne e a ambição de ser abrangente, o projeto inclui um componente de pesquisa.

"Estamos agindo de acordo com os princípios da economia circular”, disse Rampini. "Entre os players que trabalham para criar a empresa comunitária está a PlantaRei Biotech, uma startup dirigida por Elena Sgaravatti focada em produtos de alto valor agregado a partir de resíduos de produção. Atualmente, ela estuda as folhas de oliveira dessas árvores para a extração de polifenóis. "

"Estamos felizes em dizer que as instituições públicas locais estão apoiando nosso projeto”, concluiu. "Podemos produzir azeite de oliva extra virgem de alta qualidade, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. As receitas das vendas serão reinvestidas para capacitar os pequenos produtores e salvaguardar uma paisagem tão valiosa, patrimônio ambiental e cultural.”