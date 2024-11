Marcas sul-africanas brilham novamente em competição mundial

Os produtores de azeite da África do Sul estão comemorando seu segundo melhor desempenho no NYIOOC World Olive Oil Competition, ganhando 12 prêmios (sete de ouro e cinco de prata) de 19 inscrições.

Os participantes do país mais ao sul da África consolidaram sua posição na competição, melhorando lenta mas firmemente sua classificação entre os países do Hemisfério Sul.

Embora o país ainda seja um produtor relativamente pequeno em comparação com outros países abaixo do Equador, os sul-africanos estão cada vez mais focados em alimentos de alta qualidade. azeite virgem extra:no ano passado, os produtores ganharam um recorde de 16 prêmios de 16 inscrições na Competição Mundial.

De acordo com a Associação da Indústria Oleícola da África do Sul (SA Olive), 95 por cento do azeite produzido na África do Sul a cada ano é classificado como virgem extra.

A qualidade que os produtores de azeite de oliva sul-africanos alcançaram ao longo dos anos também chamou a atenção de profissionais locais que buscam os melhores azeites para seus negócios.

"“Recebemos produtos artesanais e fantásticos”, disse o chef e restaurateur da Cidade do Cabo, Christophe Dehosse. "Não há razão para comprar um azeite que vem da Europa, a 10,000 quilômetros de distância.”

Os agricultores do país também adotaram o cultivo de oliveiras, tornando a olivicultura o subsetor agrícola de mais rápido desenvolvimento no país, com uma taxa de crescimento anual de 20%.

Na Ano-safra de 2024, que ocorreu aproximadamente de meados de março até o início de julho, agricultores e moleiros na África do Sul desfrutaram de uma safra abundante de azeite de oliva de 1.6 milhão de litros (cerca de 1,760 toneladas) e de azeites frescos de alta qualidade na maioria das regiões produtoras do país.

No entanto, o setor teve que superar desafios criados pelo clima errático e frequentes cortes de energia devido a colapsos na rede elétrica do país. Isso forçou os produtores a projetar e executar cuidadosamente suas operações para garantir a colheita e moagem adequadas das azeitonas.

Localizado entre a cidade histórica de Stellenbosch e o Vale Banhoek, na região do Cabo Ocidental do país, Azeitonas Tokara enfrentou as condições desfavoráveis ​​durante a colheita para ganhar um Prêmio de Ouro por sua blend orgânica homônima de variedades italianas.

Azeitonas Tokara ganhou um prêmio de ouro por sua blend média elaborada a partir de variedades de azeitonas italianas. (Foto: Azeitonas Tokara)

"A equipe Tokara está muito animada, pois foi uma grande conquista ganhar o prêmio de ouro no NYIOOC”, disse Gert van Dyk, gerente de operações da empresa. "É um ótimo momento para celebrar o sucesso e motivar todos a continuar buscando a excelência no futuro.”

Van Dyk observou que o caminho para o sucesso da Tokara foi acidentado este ano, com condições climáticas extremas e falta de chuva afetando a safra de azeite de oliva da empresa.

"A natureza contribuiu para alguns desafios extremos durante a colheita, pois sofremos grandes perdas de safra devido a uma forte tempestade de vento no início de abril, enquanto nossa precipitação normal de inverno não ocorreu durante a colheita”, disse ele.

"Esses fenômenos contribuíram para o amadurecimento acelerado de nossa safra de azeitonas, forçando nosso lagar a processar um volume maior de azeitonas por dia do que o normal”, acrescentou van Dyk.

Investimentos Mardouw, outro produtor sediado no Cabo Ocidental, onde 95% do azeite de oliva do país é produzido, repetiu seu sucesso na competição do ano passado, ganhando outro par de prêmios de ouro este ano.

A Mardouw Investments recebeu prêmios da World Competition em cada um dos últimos seis anos. (Foto: Mardouw Investments)

Mardouw foi premiado por seu blend médio homônimo de azeitonas Favolosa e Coratina e seu monovarietal de azeitonas Frantoio, ampliando sua sequência de vitórias na Competição Mundial.

"Os prêmios significam muito para nós”, disse o gerente geral Philip King. "Sempre acreditámos que produzimos azeite virgem extra de classe mundial e que merecemos ser galardoados com dois Prémios de Ouro numa competição tão prestigiada como NYIOOC novamente é uma grande honra. Isso também demonstra nossa consistência como fomos premiados por seis anos consecutivos desde 2019.”

A variedade relativamente nova Favolosa, FS17, foi desenvolvida inicialmente na Itália na década de 1980 a partir da cultivar Frantoio e é considerada resistente à bactéria Xylella fastidiosa. Os frutos da cultivar são de tamanho médio, vermelho-vinho quando maduros e têm um teor de polifenóis de médio a alto.

King disse que Mardouw também está procurando aumentar suas exportações e está planejando usar o NYIOOC prêmios que recebeu como um novo aríete de mercado.

"Queremos expandir nossos negócios de exportação com foco estratégico na Costa Leste dos Estados Unidos”, disse ele. "Estou confiante de que nossa consistência em termos de bom desempenho no NYIOOC os últimos seis anos ajudarão a penetrar em nosso mercado-alvo.”

Para Loyiso Manga, de 39 anos, o proprietário da Ubuntu da capital do país, Cidade do Cabo, ganhando um prêmio do NYIOOC foi um sonho de vida que se tornou realidade.

O pai da democracia sul-africana, Nelson Mandela, tornou famosa a palavra Ubuntu, que significa compaixão e gentileza. (Foto: Ubuntu)

"Estou animado e orgulhoso”, disse Manga após recebendo um prêmio de prata para uma blend delicada, comercializada em uma garrafa distintamente adornada com designs tradicionais africanos.

"Esta vitória é para todos os jovens desempregados e aqueles que desejam seguir seus sonhos”, acrescentou Manga. "Nós temos, e estamos apenas começando.”

Ubuntu, nome dado em homenagem a uma palavra que Nelson Mandela tornou famosa e que significa compaixão e gentileza, é a primeira empresa de azeite de oliva de propriedade de negros na África do Sul.

Apaixonado por agronegócio e filantropia, Manga passou dois anos procurando uma fazenda de azeitonas e deu vida à sua visão ao finalmente fundar a Ubuntu em 2019.

"O azeite de oliva extra virgem Ubuntu não é algo passageiro”, disse ele. "é a história de um sonho que se tornou realidade por meio de muito trabalho e foco nos benefícios que ele trará às pessoas com quem entrará em contato.”

A alegria de vencer no NYIOOC também se espalhou para o vizinho Vale do Rio Breede, onde Oliveiras do Rio Largo foi mais uma vez nomeada entre os melhores produtores de azeite de oliva do mundo.

"Ganhar um prêmio no NYIOOC, a maior competição internacional de azeites de oliva extravirgens, é uma conquista significativa que vale a pena comemorar”, disse a coproprietária Brenda Wilkinson. "Este reconhecimento não só aumenta o reconhecimento da nossa marca, especialmente em escala global, mas também serve como referência para a nossa qualidade em comparação com os líderes do setor.”

Vencedor várias vezes da Competição Mundial, o Rio Largo recebeu um Prêmio de Prata este ano por uma blend média e ganhou prêmios em seis edições anteriores da competição.

"Este prêmio afirma nossa posição como um player competitivo no mercado, inspirando confiança em nossos produtos e abrindo novas oportunidades de crescimento”, concluiu Wilkinson.