Agricultores sul-africanos desfrutam de recuperação da produção

Os produtores de azeitonas na África do Sul tiveram uma colheita frutífera, com volumes de produção atingindo os maiores níveis dos últimos anos.

"A temporada de azeitonas de 2024 foi muito bem-sucedida para os produtores sul-africanos”, disse Wendy Petersen, presidente-executiva da SA Olive, uma associação do setor.

Estima-se que a produção de azeite na África do Sul tenha atingido 1.6 milhões de litros durante a safra 2023/24, um aumento significativo em relação ao ano anterior. 1.2 milhão de litros relatado no ano anterior. A produção anual normalmente oscila entre 1.5 e dois milhões de litros.

"Temos observado um aumento médio geral dos produtores entre dez e 20 por cento, com a qualidade do azeite virgem extra sendo muito bom”, disse Petersen. "A qualidade excepcional das azeitonas de mesa e do azeite de oliva extra virgem desta temporada destaca a dedicação e o trabalho duro dos nossos produtores.”

"Isso também reflete as condições favoráveis ​​de cultivo e a expertise que contribuíram para atingir padrões tão altos”, acrescentou.

O sucesso crescente dos produtores de azeitonas sul-africanos no cenário internacional, como na NYIOOC World Olive Oil Competition, indica uma mudança de foco em direção à qualidade.

Esses resultados também demonstram a resiliência da indústria olivícola local, que superou inúmeros desafios ao longo da temporada.

"Os altos custos dos insumos continuam sendo um desafio significativo para nossos produtores”, disse Petersen. "Os custos de eletricidade e insumos continuam sendo grandes obstáculos na agricultura, e a indústria da azeitona não é exceção”, acrescentou ela, referindo-se às frequentes quedas de energia que afligem o país.

"A indústria da azeitona também é altamente intensiva em mão de obra, e isso afeta diretamente o preço do produto”, explicou Peterson. "Além de afetar os preços, também afeta diretamente a qualidade do produto final se ele não for processado imediatamente após a colheita.”

A África do Sul importa grandes quantidades de azeite de oliva extra virgem do exterior, e sua produção líquida é menor que seu consumo.

A concorrência de produtos estrangeiros exerce pressão adicional sobre o mercado local de azeite de oliva extra virgem.

"Na África do Sul, nossos produtores não estão recebendo apoio governamental, como é o caso em outros países produtores de azeite de oliva”, disse Petersen.

"Essas pressões de preço resultaram em azeites importados mais baratos chegando às prateleiras do varejo sul-africano e fizeram com que os produtores sul-africanos competissem com um produto importado subsidiado, mais barato e de qualidade inferior”, acrescentou ela.

Além disso, o preço dos azeites de oliva sul-africanos, especialmente do azeite de oliva extravirgem, é diretamente impactado pelo fato de esses produtos não terem IVA zero.

"Isso influencia a competitividade no mercado. Outros azeites vegetais e de sementes têm IVA zero, tornando a comparação de preço injusta”, acrescentou Petersen, sugerindo que os consumidores ainda são muito conscientes do preço.

Brenda Wilkinson disse que a colheita antecipada de Rio Largo evitou alguns problemas climáticos enfrentados por outros produtores. (Foto: Rio Largo Olive Estate)

Lojas de Babilônia, uma fazenda histórica localizada na base de Simonsberg, no vale vinícola de Franschhoek, na África do Sul, relatou excelentes resultados para a temporada.

"No geral, tanto a quantidade quanto a qualidade da produção foram fortes”, disse Petrus van Eeden, especialista em azeite de oliva da Babylonstoren. "Vimos um ligeiro aumento nos volumes em comparação a 2023, principalmente com nossas azeitonas Frantoio, pois mais de nossas árvores atingiram a maturidade.”

"A reviravolta foi melhor do que o previsto”, acrescentou. "A qualidade era excelente, com o azeite atendendo aos nossos altos padrões e demonstrando características promissoras em termos de perfil de sabor.”

A fazenda enfrentou desafios, incluindo calor prolongado no verão e chuvas tardias no inverno. "O calor criou estresse nas plantações, enquanto as chuvas tardias impactaram a última parte da colheita, dificultando sua conclusão conforme o planejado”, disse van Eeden.

Em Rio Largo, uma premiado várias vezes produtor de azeite de oliva no Vale Scherpenheuwel, no Cabo Ocidental, a fazenda previu uma colheita mais lenta do que sua safra recorde em 2023.

"A qualidade era excepcional e conseguimos colher a safra mais cedo, antes das fortes chuvas de inverno”, disse a coproprietária Brenda Wilkinson. "Alguns dos nossos colegas produtores com grandes safras foram afetados por inundações e clima chuvoso no final da temporada, afetando negativamente a qualidade.”

"Os nossos azeites apresentaram valores mais elevados polifenóis mas permaneceu equilibrado com rendimentos de petrazeite muito bons”, acrescentou. "No geral, nossos azeites de oliva proporcionaram bons aromas e uma sensação na boca muito limpa, com pungência persistente.”

Rio Largo teve que lidar com cortes de energia, um eufemismo para apagões planejados pelo estado, como muitos outros.

"Este é um desafio para a maioria dos sul-africanos”, disse Wilkinson. "No nosso caso, isso foi superado com a geração de energia proveniente de energia solar e um gerador a diesel na propriedade.”

O mau tempo e os serviços não confiáveis ​​tiveram um impacto mais severo em algumas regiões. Nessas áreas, as expectativas foram maiores do que os resultados reais.

Enquanto muitos produtores tiveram uma colheita excelente, problemas climáticos resultaram em uma produção menor do que a esperada para alguns. (Foto: Darling Olives)

"Foi uma temporada de colheita desafiadora em tempos de demanda significativa por azeites de oliva”, disse Nicole Koen, gerente de produção da Darling Olives. "A colheita foi muito menor do que esperávamos.”

A Darling Olives, localizada a cerca de 70 quilômetros ao norte da Cidade do Cabo, é uma conhecida produtora de azeite de oliva extra virgem e azeitonas de mesa.

"O maior desafio para nós tem sido colher volumes suficientes para atender o mercado”, disse Koen.

Ele acrescentou que aumentar a conscientização do consumidor é crucial para o mercado de azeite de oliva premium.

"Embora os preços do azeite de oliva extravirgem permaneçam mais altos do que o normal, vemos consumidores ainda comprando azeites de oliva extravirgem de alta qualidade”, observou Koen.

Van Eeden, da Babylonstoren, também comentou sobre como a conscientização do consumidor deve ser o foco dos produtores de alta qualidade.

"Ainda há espaço para mais educação e engajamento”, disse ele. "À medida que as pessoas se tornam mais preocupadas com a saúde e curiosas sobre a qualidade culinária, elas começam a apreciar os benefícios e a versatilidade do azeite de oliva.”

O especialista em azeite de oliva da empresa alertou que o preço levou alguns clientes a experimentar alternativas mais acessíveis, como o azeite de abacate.

"Acredito que o oleoturismo poderia aumentar significativamente a conscientização em uma escala mais ampla, oferecendo experiências práticas de aprendizagem e degustações, o que aprofundaria a apreciação do consumidor”, disse van Eeden.

"Em última análise, a paixão pelo azeite de oliva, compartilhada por meio de histórias e experiências autênticas, impulsionará maior conscientização e fidelidade do consumidor”, concluiu.