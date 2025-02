Preços do azeite espanhol caem à medida que a produção se recupera

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação do país, a Espanha produziu 1.38 milhão de toneladas de azeite de oliva na safra 2024/25, com a maioria das azeitonas colhidas e moídas.

Embora a produção deste ano não atinja os 1.65 milhões de toneladas previstos antes do início da colheita em Outubro, é significativamente superior à 665,800 toneladas produzido em 2022/23 e 852,600 toneladas o ano seguinte.

A Espanha foi pronto para uma colheita abundante após um inverno chuvoso e temperaturas amenas na primavera. No entanto, a falta de chuva no final do verão e no início do outono, eventos climáticos extremos, incluindo granizo, e escassez de mão de obra resultou em uma produção total menor.

A comunidade autônoma da Andaluzia, no sul da Espanha, liderou o caminho, com a produção atingindo quase 981,000 toneladas no final de janeiro, pouco antes dos últimos dados de produção nacional serem publicados. Em comparação, a Andaluzia produziu 574,295 toneladas no ano-safra anterior.

Os aumentos mais significativos ocorreram na província de Jaén, onde a produção mais que dobrou, passando de 205,387 toneladas em 2023/24 para 469,562 toneladas no final de janeiro.

"Ainda temos fevereiro e parte de março, o que pode acrescentar mais algumas toneladas à produção total”, disse Luis Carlos Valero, gerente e porta-voz da Associação de Jovens Agricultores de Jaén (Asaja-Jaén).

Outros aumentos notáveis ​​foram observados nas províncias vizinhas de Córdoba (de 150,084 para 245,205 toneladas) e Granada (de 55,314 para 105,222 toneladas).

As segunda e terceira maiores regiões produtoras de azeite de oliva da Espanha, Castela-La Mancha e Extremadura, também registraram aumentos significativos na produção.

Comunidade Aut. Prov. 2024/25 (mT) 2023/24 (mês) Variação% Andaluzia 980,994 574,295 71 Aragão 7,152 17,573 -59 Ilhas Baleares 244 1,247 -80 país Basco 122 105 16 Castela-La Mancha 130,672 108,620 20 Castela e Leão 1,429 1,497 -0.3 Catalonia 14,852 32,057 -44 Estremadura 76,442 68,721 11 Galicia - 6 - Rioja 2,826 2,657 6 Madrid 3,659 3,202 14 Murcia 4,209 7,828 -46 Navarre 7,041 6,521 8 Valência 4,919 22,498 -78 Fonte: Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação espanhol

No final de janeiro, os agricultores e moleiros de Castela-La Mancha produziram 130,672 toneladas, em comparação com 108,620 toneladas em 2023/24.

Julián Martínez Lizán, ministro regional da Agricultura, disse a mídia local que ele esperava que a colheita terminasse "superior à média da última década”, com 140,000 toneladas.

Entretanto, a produção na vizinha Extremadura aumentou de 68,721 toneladas em 2023/24 a 76,442 toneladas nos quatro primeiros meses do ano-safra, que começou em 1º de outubrost.

Como resultado da colheita abundante, os estoques de azeite de oliva aumentaram para 865,176 toneladas, e as autoridades espanholas preveem que o país encerrará a safra 2024/25 em setembro com 295,389 toneladas.

Em comparação, a Espanha encerrou janeiro de 2024 com 733,900 toneladas e a safra 2023/24 com 190,389 toneladas de estoques de azeite de oliva.

O retorno de uma colheita média e a recuperação dos estoques de azeite resultaram em uma queda drástica nos preços na origem, com um declínio mais gradual nos preços dos supermercados.

Dados do InfaOliva mostram que azeite virgem extra os preços caíram substancialmente do recorde de € 8.988 por quilo em janeiro de 2024 para € 3.933 no momento em que este artigo foi escrito.

Da mesma forma, os preços do azeite virgem caíram de € 8.717 para € 3.663 por quilo, enquanto o lampante caiu de € 8.563 para € 3.490.

De acordo com reportagens do Las Provincias, os preços dos azeites de oliva extravirgem também caíram em várias grandes redes de supermercados, variando de uma queda de € 0.20 por litro a uma queda de € 0.60 por três litros.

Victor Roig, gerente geral da Deoleo na Espanha, disse a Las Provincias que ele espera que a produção atinja 1.4 milhão de toneladas na Espanha, com pressão descendente sobre os preços permanecendo.

"Quando não tem produto, isso se reflete nos preços, e depois tem, é perceptível na queda muito significativa que se vê claramente nas prateleiras, e é a tendência que vai continuar até a próxima safra”, disse.

"O lógico é que vamos para os preços de 2021 e 2022, entre € 3 e € 4”, acrescentou Roig. "Todo o contexto é positivo tanto para a categoria quanto para o consumidor.”