A produção espanhola de azeite continua a superar as expectativas

Enquanto o último azeite da temporada é decantado em lagares de todo o país, as autoridades espanholas disseram que a produção atingiu 850,157 toneladas na safra 2023/24.

Embora o rendimento do azeite deste ano permaneça significativamente abaixo da média de cinco anos, excedeu expectativas iniciais em 11 por cento e superou a colheita historicamente fraca do ano passado em 28 por cento.

De acordo com Juan Vilar, um consultor estratégico para o setor do azeite, vários fatores explicam porque a colheita foi melhor do que o previsto.

Veja também: Produtores espanhóis comemoram acabamento premiado após colheita exigente

"Um deles foi o preço do azeite”, disse ele Olive Oil Times. "Isto fez com que ninguém abandonasse as azeitonas nos olivais; tudo foi colhido. Também houve mais fruta do que o esperado, mas com menos azeite do que o inicialmente previsto.”

Vilar acrescentou que preços altos do azeite também levou muitos produtores de azeitona de mesa a desviar a sua colheita para a produção de azeite, contribuindo ainda mais para um rendimento superior ao esperado.

A Andaluzia liderou, com a produção na comunidade autónoma mais meridional a recuperar para 576,615 toneladas, incluindo colheitas de 205,572 e 151,294 toneladas em Jaén e Córdoba, respetivamente.

Seguiram-se Castela-La Mancha, que produziu 108,636 toneladas; Estremadura, onde o rendimento atingiu 68,731 toneladas; e Catalunha, com 32,467 toneladas. As restantes dez comunidades autónomas produtoras de azeite em Espanha produziram 63,708 toneladas.

Com a colheita da azeitona de mesa a entrar no seu oitavo mês em Espanha, o ministério afirmou que a produção atingiu 408,000 mil toneladas.

À semelhança do azeite, o rendimento final da azeitona de mesa superou a estimativa inicial de 387,800 mil toneladas. Ainda assim, terminará abaixo das 414,200 toneladas do ano anterior e 22% abaixo da média de cinco anos.

Olhando para a safra 2024/25, que começa em outubro, Vilar e funcionários do ministério estão otimistas de que a produção espanhola de azeite voltará ao normal.

A Espanha produziu uma média de 1.4 milhão de toneladas anualmente nos cinco anos anteriores à colheita historicamente baixa de 2022/23.

"Não houve problemas [nos olivais da Andaluzia]”, disse Vilar. "Tudo está indo razoavelmente bem.”

Acrescentou que o sul de Espanha recebeu chuvas suficientes para satisfazer as necessidades de água dos olivais irrigados da região durante o verão.

Durante o anúncio dos últimos números de produção, o ministério confirmou a posição de Vilar e afirmou que uma melhor colheita resultaria em preços mais baixos do azeite na origem.

"Relativamente à previsão para a próxima colheita, as estimativas apontam para uma recuperação da produção graças às chuvas e às boas condições climatéricas das últimas semanas”, afirmou o Ministério da Agricultura, Pescas e Alimentação de Espanha.

"Como consequência, espera-se que os preços fiquem abaixo dos níveis elevados registados na campanha actual”, acrescentou o ministério.