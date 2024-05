Produtores espanhóis comemoram acabamento premiado após colheita exigente

Os olivicultores e moleiros de Espanha, o maior país produtor de azeite do mundo, superaram mais uma vez temperaturas extremas e tempo seco para produzir produtos de classe mundial azeite virgem extra.

Oitenta e duas marcas de azeite virgem extra de seis comunidades autónomas foram premiadas no 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Podemos constatar que todo o nosso trabalho árduo está a valer a pena (ao ganhar dois Prémios de Ouro) e que os séculos de tradição do azeite não foram desperdiçados na família Valdueza. - John Cancilla, gerente de vendas, Marqués de Valdueza

De acordo com os dados mais recentes, a Espanha produziu 846,800 toneladas na safra 2023/24, significativamente abaixo da média da última meia década, mas muito superior à colheita historicamente fraca do ano passado.

Os agricultores e moleiros superaram a combinação de muitas oliveiras produzindo menos frutos e níveis mais baixos de acumulação de azeite devido às oscilações extremas de temperatura na primavera e aos impactos da seca.

As altas temperaturas no outono, quando muitos produtores iniciaram as primeiras colheitas, também complicaram os esforços para produzir azeite virgem extra premiado.

Isto foi especialmente verdade na Andaluzia, a maior região produtora de azeite de Espanha, onde foram ganhos dois terços dos prémios da Competição Mundial do país. A maior comunidade autônoma da Espanha produziu 574,295 toneladas na safra 2023/24.

"Este ano foi especialmente difícil porque as altas temperaturas de outubro dificultaram a síntese do azeite pela oliveira e a extração a frio no lagar ”, disse Juan Ignacio, presidente-executivo da La Olivilla, que conquistou o décimo prêmio consecutivo da Competição Mundial para Dehesa de la Sabina.

Ele descreveu a conquista do Prêmio Ouro pelo Picual orgânico de média intensidade como "o mais feliz dos finais” depois de um "colheita complicada.”

"O prêmio nos permite consolidar e posicionar Dehesa de la Sabina como referência no mercado internacional e diferenciar o nosso azeite dos demais”, acrescentou Ignacio.

Companheiro produtor andaluz Luque Ecológico também comemorou a conquista do Prêmio Ouro no 2024 NYIOOC.

Juan Manuel Luque, Belén Luque e Rafael Gálvez (Foto: Luque Ecológico)

Da mesma forma, os agricultores orgânicos superaram as altas temperaturas e a seca para ganhar o nono prêmio consecutivo. Mesmo assim, admitiram que a empresa produzia cerca de metade da quantidade de azeite que produziria num ano normal.

Ao ganhar prêmios no a competição justifica a capacidade da produção orgânica e sustentável de atingir consistentemente alta qualidade, o gerente de vendas e qualidade Rafael Gálvez disse que os prêmios também estão entre as melhores ferramentas de marketing.

"Esses prêmios são, sem dúvida, ferramentas de marketing que ajudam as empresas a posicionar seus produtos como de alta qualidade e apreciados pelos clientes”, afirmou. "Ajuda a posicionar a imagem da empresa e ajuda nas vendas.”

Do outro lado de Espanha, os agricultores e moleiros da Catalunha obtiveram o segundo maior montante de NYIOOC prêmios com 12.

Durante a colheita, os produtores da comunidade autónoma, a quarta região com maior produção de Espanha, também superaram secas severas, incluindo restrições de água na metade oriental da Catalunha.

"Ganhando o Prêmio Prata em NYIOOC é uma honra para nós”, disse Alba Comadran Turu, porta-voz da empresa com sede em Lleida. Guadaia. "Reconhece nosso compromisso constante com a excelência e qualidade em todas as etapas do nosso processo de produção. Estamos orgulhosos de que nossos esforços estejam refletidos neste prestigiado prêmio.”

O presidente-executivo da Gaudea, Gerard Camps (Foto: Gaudea)

Ela adicionou, "Enfrentamos vários desafios na produção do nosso azeite virgem extra de alta qualidade. "Desde as diversas condições climáticas até a seleção meticulosa das azeitonas, cada etapa do processo apresenta seus próprios desafios.”

A Gaudea é especializada na produção Arbequina monovarietal azeite virgem extra com certificação de Denominação de Origem Protegida Les Garrigues. Comadran disse que vencer no NYIOOC ajudará a aumentar o perfil de sua marca internacionalmente.

"Estamos confiantes de que NYIOOC o prêmio terá um impacto significativo em nossa marca, principalmente no mercado internacional”, afirmou. "Esperamos que este reconhecimento nos abra novas oportunidades no mercado e fortaleça a nossa posição na produção de azeites premium.

Situados a menos de 200 quilómetros da costa catalã, os produtores de Maiorca, nas Ilhas Baleares, combinaram-se para ganhar três prémios na Competição Mundial.

Son Maragues 1921 celebrou o seu premiado Empeltre orgânico, colhido em olivais em socalcos na Serra de Tramuntana. (Foto: Filho Moragues 1921)

"É uma honra ter conquistado este prêmio, que entendemos como um reconhecimento pelo nosso constante aprimoramento na busca pela excelência”, disse Mariano Valdés.

O executivo-chefe da Filho Moragues 1921 saudou o Prêmio Ouro da empresa por um meio orgânico Empeltre. "Esta distinção confirma que estamos no caminho certo”, afirmou.

A empresa centra-se na produção de azeite a partir de árvores centenárias cultivadas organicamente em terraços de pedra seca no coração da Serra de Tramuntana.

"Este ano tivemos sorte em termos de clima e a temporada foi boa”, disse Valdés. "No entanto, a crescente instabilidade climática, as chuvas irregulares, os invernos amenos e os verões extremos estão a tornar cada vez mais difícil a sobrevivência deste valioso património natural e cultural.”

A Son Moragues 1921 está se expandindo para novos mercados e Valdés acredita que o prêmio ajudará a empresa a atrair novos clientes.

"Sabendo do prestígio que esta distinção confere, prevemos um impulso importante na consolidação da nossa marca, que não poderia vir em melhor hora”, afirmou.

No continente espanhol, os produtores de Castilla-La Mancha, a segunda maior região produtora do país, comemoraram a conquista de nove NYIOOC prêmios.

Entre os vencedores estavam mais de 750 famílias que compõem a cooperativa social Olivarera de Valdepeñas, também conhecida como Colival, que rendeu o Prêmio Ouro para uma Arbequina média.

A seca e as altas temperaturas resultaram numa menor produção, mas melhoraram a qualidade organoléptica dos membros do Colival. (Foto: Colival)

"Nosso sucesso é trabalhar em equipe com o agricultor”, disse Eva Díaz, porta-voz da cooperativa.

Como o azeite virgem extra começa com frutas de alta qualidade, ela elogiou os agricultores membros pelo seu papel crucial em mais uma temporada de sucesso em Valdepeñas, cerca de duas horas ao sul de Madrid.

"Aconselhamos o agricultor sobre o momento ideal de colheita, sacrificando o desempenho em troca da qualidade”, disse Díaz. "Obtemos assim sumo de azeitona com qualidades organolépticas diferentes dos restantes azeites. No lagar mimamos a azeitona, trabalhando sem temperatura, num processo rápido e obtendo um produto cheio de polifenóis. "

Embora Castela-La Mancha não tenha sido poupada dos impactos do clima quente e da seca, Díaz disse que o estresse hídrico contribuiu para o sucesso da cooperativa na Competição Mundial.

"Castela-La Mancha sofreu uma seca severa e temperaturas muito secas no verão, o que causou estresse hídrico na fruta e, portanto, levou à pungência e ao amargor do azeite”, disse ela.

Díaz acredita que o sucesso sustentado na Competição Mundial – o Colival foi premiado em cada uma das últimas nove edições do concurso – ajuda a exportação cooperativa para o lucrativo mercado norte-americano.

Ela disse: "O impacto é convertido em estratégia de marketing e vendas na área norte-americana. Prêmios são posicionamento da marca.”

Na vizinha Extremadura – a terceira maior região produtora de Espanha, que registou o maior aumento de produção na safra 2023/24 – o time por trás Marques de Valdueza também comemorou o papel que seus dois últimos prêmios da Competição Mundial desempenhariam na exportação de seus produtos.

Alonso e Fadrique Perales (Foto: Marqués de Valdueza)

A empresa, que tem origem na Casa de Alvarez de Toledo e produz azeite desde 1624, comemorou o Prêmios de ouro para um par de blends médios: suas principais marcas Maqués de Valdueza e Merula.

"Ao receber constantemente NYIOOC prémios, conseguimos dar uma prova tangível ao mercado de que Marqués de Valdueza é um azeite que pode ser classificado entre os melhores do mundo ”, disse o gerente de vendas John Cancilla. "Sentimos que este prémio aumentou o prestígio do nosso petrazeite e, por sua vez, ajudou as vendas no mercado muito competitivo dos EUA.”

Disputando os desafios enfrentados na produção do seu azeite virgem extra, Cancilla atribuiu o sucesso da empresa a uma agricultura e moagem verticalmente integradas que lhe permite monitorizar a qualidade em todas as etapas do processo.

"O elemento mais significativo que nos deu este excelente azeite é a aplicação constante do nosso método de produção integrada”, confirmou Cancilla. "Este método implica um cuidadoso planeamento e execução de normas e procedimentos que nos dão um azeite Marqués de Valdueza capaz de conquistar consistentemente o NYIOOC Prêmio Ouro, ano após ano.”

"Podemos constatar que todo o nosso trabalho está a valer a pena e que séculos de tradição do azeite não foram desperdiçados na família Valdueza ”, concluiu.