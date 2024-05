Estudo lança luz sobre a redução dos custos de colheita para produtores de azeitona de mesa

Pesquisas recentes sugerem que uma colheitadeira mecânica de azeitonas de mesa que combina a agitação do tronco e da copa é mais eficiente do que qualquer um dos métodos sozinhos.

A estudo descobriram que o método melhorou a eficiência – medida como a percentagem de frutos removidos da árvore ao longo do tempo – da colheita mecânica em 75% e produziu frutos de maior qualidade.

Nos últimos anos, a produção de azeitonas de mesa da Califórnia diminuiu significativamente. O estudo observou que isto se deve aos custos da colheita manual, que muitas vezes excedem 60 por cento do retorno bruto.

Veja também: Organização Mundial do Comércio considera incumprimento dos EUA na disputa comercial de azeitonas de mesa

Como resultado, o método de colheita mecânica poderia diminuir significativamente os custos de colheita e aumentar a viabilidade económica do sector da azeitona de mesa do estado.

"Bem, nada na produção de árvores representa um grande avanço; é mais um progresso lento e constante”, disse Louise Ferguson, autora do estudo e professora do Departamento de Ciências Vegetais da Universidade da Califórnia – Davis.

"O primeiro passo ou avanço é que podemos usar shakers dupla-face de pistache / ameixa com economia suficiente para colher azeitonas de mesa, que são colhidas fisiologicamente imaturas e têm uma força de remoção de frutos de cerca de 0.5 kg.

Em seguida, Ferguson disse que os pesquisadores estão investigando o Accede, um composto liberador de etileno fabricado pela Valent Chemical. Este composto também parece aumentar a eficiência da colheitadeira que sacode o tronco.

O estudo avaliou a eficiência da colhedora comparando um agitador de contato de copa experimental e um agitador de tronco comercial. Ambos demonstraram baixa eficiência de colheita e nenhuma diferença significativa na eficiência da colheitadeira entre os dois, com média não superior a 8%.

No entanto, a combinação simultânea de ambos os métodos de agitação aumentou o preço por tonelada ganho pelo produtor em 63% em comparação com a agitação do tronco e em 35% em comparação com a agitação do dossel.

Embora o novo método de colheita seja um potencial divisor de águas para azeitonas de mesa, Ferguson disse que não aumentaria significativamente a eficiência da colheita de azeitonas para azeite.

"As azeitonas oleaginosas são fisiologicamente maduras e têm uma força de remoção de frutos muito menor”, ​​disse ela. "As máquinas de contato para dossel parecem ser altamente eficientes, portanto o agitador de tronco não é uma inovação para elas. Os atuais cultivares de azeite foram criados para agitadores de contato altamente eficientes sobre a copa.

"No entanto, o Accede poderia muito possivelmente ser algo que eles poderiam usar, pois mesmo com a alta eficiência da colheitadeira, seria significativo retirar de dois a oito por cento mais azeitonas da árvore na colheita”, acrescentou Ferguson.

A colheitadeira vibratória utilizada na pesquisa está disponível para compra ou colheita por contrato, mas a Accede ainda está em fase de testes em campo.

De acordo com o estudos de custos da UC Davis, a colheita manual pode representar até 80% da mão-de-obra da azeitona de mesa e 60% dos custos de produção.

As descobertas do novo estudo podem reverter o declínio da principal azeitona de mesa da Califórnia, Manzanillo, que diminuiu nas últimas três décadas devido ao aumento dos custos trabalhistas e ao aumento da escassez.

No entanto, é necessário um planeamento cuidadoso para fazer a transição de um olival da colheita manual para a colheita mecânica.

De acordo com Amanda Bailey, executiva-chefe do Olive Centre, com sede na Austrália, a mudança envolve uma mudança substancial na colheita e poda e no gerenciamento da logística de processamento de um aumento significativo de frutas em um período mais curto de tempo – aproximadamente 500 quilos por hora.

Embora a colheita mecanizada prometa maiores retornos, ela não pode acontecer isoladamente. "Não há colheita mecânica sem adaptação do pomar e da copa”, disse Ferguson, parafraseando o engenheiro israelense de colheita mecânica Yoav Sarig.

Primeiro, as árvores devem ser plantadas em sebes mais próximas – 200 a 250 árvores por acre (490 a 620 árvores por hectare) em comparação com as tradicionais 96 árvores por acre (237 árvores por hectare).

As árvores devem ser podadas mecanicamente para manter a altura, largura e volume passíveis de colheita. Além disso, deve ser feita uma poda manual mínima para permitir que a luz penetre na copa e produza flores e frutos.

"Demonstramos que a colheita mecânica produz a maior eficiência; no entanto, a indústria petrolífera não precisa disso e nenhum fabricante irá produzir uma nova máquina para a indústria de mesas de 12,400 acres (5,020 hectares)”, disse Ferguson.

"Resumindo… ambas as indústrias estão a lutar para obter as cinco toneladas por acre (12 toneladas por hectare) necessárias para a sustentabilidade económica”, acrescentou ela. "Por isso são de grande interesse a colheita mecânica eficiente e possíveis agentes de abscisão que diminuam a força de remoção dos frutos e aumentem a eficiência da colheita.”