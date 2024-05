Sustentabilidade e biodiversidade são boas para os negócios, acredita este agricultor da Campânia

Muitas vezes referida como o coração verde da Campânia pelas suas belezas naturais, a região histórica de Irpinia – correspondendo aproximadamente à província de Avellino – ostenta uma história de vinhos finos e premiados. azeite virgem extra Produção.

"Nossos pomares nos deram muito e a qualidade de nossa produção permitiu que nos tornássemos conhecidos rapidamente também no mercado internacional”, disse Claudio De Luca, proprietário da Case d'Alto.

Os consumidores conscientes da qualidade do azeite ainda são um grupo de nicho e é necessário fazer muita comunicação. Mas quem experimenta um excelente azeite virgem extra não volta para outro mais pobre. - Claudio De Luca, proprietário, Case d'Alto

Inicialmente, De Luca parecia destinado a seguir carreira em finanças. Ainda assim, por uma reviravolta do destino, ele fundou a vinícola e o olival nos solos argilosos vulcânicos ricos em calcário ao redor de sua cidade natal, na região do sul da Itália.

"Pensei que trabalharia com bancos depois de me formar em economia de intermediários financeiros na Universidade de Pisa, na Toscana”, disse De Luca.

"Um dia voltei para minha cidade natal, onde tinha algo para cuidar”, acrescentou. "Achei que era temporário, mas resolvi ficar e me dedicar à agricultura.”

Em 2011, De Luca fundou a Case d'Alto como uma fazenda orgânica que leva o nome da região conhecida pela produção de Taurasi, um vinho tinto feito com uvas Aglianico. Junto com esta casta, De Luca começou a produzir outra vinha autóctone, a Fiano, a partir de vinhas antigas.

"A minha família sempre fez vinho e azeite para consumo doméstico”, disse. "Naquela época eu viajava muito e passei a gostar da ideia de ficar e trabalhar na minha terra de origem.”

Claudio De Luca e seu filho Leonardo inspecionam os olivais. (Foto: Case d'Alto)

"Meu projeto original envolveu a instalação de um grande sistema fotovoltaico em um pousio de vários hectares ao lado dos vinhedos”, acrescentou De Luca. "Porém, por questões burocráticas, explodiu e, em 2012, decidi plantar 700 oliveiras naquele terreno baldio.”

Pretendendo dar continuidade à tradição familiar e apostar na qualidade, ampliou o olival e experimentou até realizar a primeira colheita significativa em 2016.

Hoje, a fazenda conta com 1,000 árvores e outras 700 serão plantadas em breve. Um bosque centenário em Grottaminarda, que contém uma blend de variedades, fica no centro da propriedade. Foi utilizado para garantir um rendimento constante ano a ano, com prevalência de Frantoio e Ogliarola Irpina.

Depois de realizar pesquisas agronómicas em Flumeri, particularmente adequada para a produção de azeite, De Luca criou um pomar de sete hectares composto principalmente por Ravece autóctone. Produz um blend de Leccio del Corno, Leccino, Frantoio e outras variedades nativas, incluindo Marinese.

"Tendo começado a colaborar com um importador nos EUA, passamos a participar do NYIOOC com o nosso monovarietal Ravece, que já acumulou três prêmios, o que nos dá grande satisfação”, disse De Luca. "Na safra 2022/23, tivemos uma queda acentuada na produção de vinho, mas foi compensada por uma ótima colheita de azeitona, mesmo acima das expectativas, culminando com um Prêmio Ouro.”

Case d'Alto possui 1,000 árvores, a maioria delas variedades nativas, com planos de plantar mais 700 em breve. (Foto: Case d'Alto)

A principal característica do Ravece é uma nota de folhas verdes de tomate ou tomate, dependendo da maturação da fruta. Pode ser acompanhado por notas de ervas, alcachofras e maçãs, com amargor e especiarias brilhantes e persistentes.

De Luca afirma que os azeites virgens extra Case d'Alto são obtidos a partir de frutas prensadas em seis horas no Frantoio Barbieri, um moinho de última geração em Paternopoli, a dez quilômetros da fazenda. Dependendo do clima, a colheita geralmente começa no final de setembro e termina em meados de outubro.

"Embora Ravece seja uma variedade de maturação tardia, antecipamos as operações por dois motivos principais”, disse De Luca. "Primeiro, é suscetível ao mosca de fruta verde-oliva, e como a gestão orgânica da herdade exige que implementemos um modelo de prevenção para afastar esta praga, só podemos colher os frutos antes da sua chegada.”

"Em segundo lugar, o solo em Flumeri é principalmente argiloso e, quando as chuvas começam, isso pode causar problemas no uso dos veículos”, acrescentou. "Portanto, precisamos trabalhar com condições climáticas favoráveis. Ainda assim, uma colheita antecipada garante produtos com elevada polifenol contente."

A empresa também conta com um sistema Agricultura 4.0 para prevenir infestações por moscas da azeitona. Este sistema consiste em unidades de monitorização instaladas no olival que captam imagens e fornecem informação meteorológica.

"Tais avanços levam a custos de produção mais altos, aos quais devem ser somados esforços extras e, portanto, são necessárias despesas para trabalhar nessas encostas íngremes”, disse De Luca.

"No entanto, tudo isto é compensado pelos elevados níveis de qualidade que podemos garantir aos nossos consumidores”, acrescentou. "Ferramentas inteligentes também nos permitem otimizar recursos e ser mais sustentáveis.”

Os pomares estão plantados em colinas bem expostas entre 400 e 600 metros de altitude e não necessitam de irrigação, permitindo à empresa utilizar menos água e alcançar maior sustentabilidade ambiental.

Muitas das 1,000 oliveiras da empresa são a endêmica Ravece, que a Case d'Alto usa como seu carro-chefe monovarietal. (Foto: Case d'Alto)

"Acredito que ser sustentável para uma empresa hoje em dia é necessário não só para fazer face das Alterações Climáticas”, disse De Luca. "A preservação da biodiversidade e a manutenção da paisagem estão estritamente relacionadas com a qualidade da produção. Bons produtos vêm de ambientes saudáveis.”

Ele acrescentou que a preservação das paisagens naturais também ajuda a promover o oleoturismo. "Quando as pessoas visitam a fazenda, e eu as levo aos pomares para admirar essas árvores enquanto degustam uma fatia de pão com o azeite obtido de seus frutos, elas levam para casa uma experiência sensorial impressionante”, disse De Luca.

Ele acredita que existe uma sinergia única entre os produtores de vinho e de azeite, que podem usar um produto como porta de entrada para os consumidores experimentarem o outro.

"Mostro-lhes a diferença entre um azeite pobre e os nossos produtos premium, e as reações são sempre positivas, pois ficam maravilhados com as suas cores, sabores e aromas”, disse De Luca.

"Os consumidores conscientes da qualidade do azeite ainda são um grupo de nicho e é preciso muita comunicação ”, concluiu. "Mas quem experimenta um excelente azeite virgem extra não volta para um pior e, na verdade, passa a exigir sempre a mais alta qualidade.