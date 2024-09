Produção de azeitonas de mesa na Espanha recupera, mas fica aquém das expectativas iniciais

A produção de azeitonas de mesa na Espanha deve crescer pelo menos 20% este ano em comparação ao ano passado.

De acordo com a Interaceituna, organização interprofissional do setor, a Espanha deverá produzir 492,250 toneladas de azeitonas de mesa em 2024, ante 408,790 toneladas em 2023.

As estimativas anteriores da organização, divulgadas em julho, eram mais otimistas, projetando uma produção superior a 500,000 toneladas.

A previsão foi revisada para baixo principalmente porque agosto foi excepcionalmente quente e seco na maioria das áreas de produção.

Essas condições climáticas prejudicaram o desenvolvimento da azeitona, com frutos menores frequentemente desviados para a produção de azeite.

A Interaceituna detalhou o desempenho das cultivares de azeitonas de mesa mais populares, com a produção de Manzanilla aumentando em 75% em comparação a 2023, o aumento mais significativo.

Hojiblanca, a variedade de azeitona de mesa mais popular, aumentou em 21 por cento para 235,850 toneladas em comparação ao ano anterior. No entanto, a produção ficou 8.4 por cento abaixo da média das últimas quatro campanhas.

Tanto Hojiblanca quanto Manzanilla também são amplamente utilizadas para a produção de azeite de oliva.

A disponibilidade de azeitonas de mesa na Espanha impactará o preço do produto e o comércio global.

Em um encontro recente organizado por agricultores e pesquisadores andaluzes em Arahal, o foco foi nos desafios enfrentados pelo setor de azeitonas de mesa.

Isso inclui a escassez de mão de obra, a manutenção da qualidade da azeitona em meio das Alterações Climáticas e a transição geracional necessária para preservar as tradições rurais da Andaluzia.

As variações de preços das azeitonas de mesa espanholas nos mercados internacionais refletem, em parte, esses desafios.

De acordo com números do International Olive Council, o preço de 100 quilos de azeitonas de mesa espanholas aumentou 28 por cento em junho de 2024 em comparação com a temporada anterior, atingindo € 431. No entanto, os volumes de exportação no mesmo período caíram 14 por cento.

Notavelmente, as exportações diretas de azeitonas de mesa espanholas para os Estados Unidos caíram 33% na última temporada, aumentando a redução dos últimos anos.

Esta tendência é atribuída à prolongada e disputa tarifária complexa entre os dois países.

De acordo com dados do COI, os EUA são o maior importador de azeitonas de mesa, com mais de 174,000 toneladas importadas na safra 2023/24, seguidos pelo Brasil com 135,000 toneladas.

O Ministério Nacional da Agricultura, Pesca e Alimentação estimativas que a produção de azeitona de mesa em 2023/24 está fechando em 407,400 toneladas, ligeiramente abaixo das 414,120 toneladas relatadas em 2022/23.

Em 2021/22, uma temporada excepcionalmente produtiva, as fazendas espanholas colheram 659,760 toneladas de azeitonas para o mercado de azeitonas de mesa.

A Espanha é de longe o maior produtor de azeitonas de mesa. COI estimativas que A Espanha será responsável por 65% da produção total da Europa em 2023/24.

A Espanha também é o exportador de azeitonas de mesa mais relevante. COI figuras mostram que as exportações espanholas de azeitonas de mesa atingiram 306,947 toneladas em 2022/2023.

A Grécia veio em seguida, com 186,815 toneladas exportadas no mesmo período.