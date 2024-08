Terroir, resultados premiados de rendimento de agricultura orgânica para agricultores sicilianos

Na pitoresca região siciliana de Agrigento, uma antiga especialista em comunicação e coordenação de eventos está a usar os seus talentos para defender a agricultura biológica de pequena escala num mundo onde a olivicultura intensiva está a crescer.

"Naru nasceu da ideia de valorizar uma esplêndida propriedade adquirida pelo meu pai há mais de 20 anos… que trabalha como médico mas sempre teve uma grande paixão pela natureza e pelos produtos que ela nos dá”, afirmou a proprietária Maria Piscopo.

"Comecei a adquirir novos terrenos e a plantar oliveiras, optando imediatamente pelo caminho da agricultura biológica e da sustentabilidade”, acrescentou.

Não estou interessado na produção em larga escala porque compromete a qualidade. - Maria Piscopo, proprietária, Naru

Desde que iniciou este projeto em 2016, Piscopo plantou 22 hectares e alcançou uma produção anual de cerca de 6,000 litros de produtos biológicos azeite virgem extra.

Os olivais da empresa são constituídos principalmente por azeitonas Biancolilla e Nocellara del Belice.

"Escolhi-as porque são azeitonas típicas da Sicília, nativas da região”, disse ela. "Biancolilla produz um azeite aromático, muito delicado e ligeiramente adocicado. Por outro lado, Nocellara del Belice, típica do Vale de Belice, no oeste da Sicília, tem frutos muito carnudos e produz um azeite muito intenso.

"Existem cerca de 500 variedades de Nocellara e, na minha humilde opinião, a de Belice tem qualidade superior às demais”, acrescentou Piscopo.

O clima e a geografia de uma região são cruciais para determinar a qualidade e os atributos saudáveis ​​das suas azeitonas. Para Piscopo, a localização de Agrigento, a 600 metros acima do nível do mar, no sul da Sicília, é particularmente vantajosa.

"Naro, localizada na província de Agrigento, goza de um clima tipicamente mediterrâneo”, afirmou. "Debruçada sobre o mar, Naro beneficia da brisa marítima a uma temperatura ligeiramente mais baixa, cerca de quatro graus mais fria; isto contribui para conferir às oliveiras e aos seus frutos um aroma particular.”

Como qualquer clima mediterrâneo, Piscopo disse que Agrigento tem verões quentes e secos e invernos amenos e chuvosos.

"As altas temperaturas do verão e a abundância de luz solar favorecem a fotossíntese, estimulando o crescimento da oliveira e a produção de azeitonas de alta qualidade ”, afirmou. "O clima quente e seco dos verões sicilianos contribui para um amadurecimento uniforme e saudável dos frutos, realçando as características organolépticas das azeitonas e, consequentemente, do azeite produzido.”

O clima, o solo e as variedades de azeitonas nativas produzem as premiadas blends orgânicas da Naru. (Foto: Naru)

"A ausência de humidade elevada durante o verão reduz significativamente o risco de infecções fúngicas e outras doenças que podem afectar as oliveiras, como a mancha da oliveira e mosca de fruta verde-oliva”, acrescentou Piscopo. "As condições climáticas de Naro são ideais para a produção de azeites virgens extra de alta qualidade, com alto teor teor de polifenóis, o que contribui para as propriedades antioxidantes do azeite.”

Embora o clima de Agrigento seja adequado ao cultivo da oliveira, Piscopo citou das Alterações Climáticas como uma questão significativa, juntamente com os desafios anuais de fertilização e poda cuidadosas para alcançar o máximo rendimento e qualidade.

"A seca é um problema significativo na Sicília e faz parte das mudanças climáticas mais amplas que estão ocorrendo”, disse ela. "Embora sempre tenha havido uma seca nos anos anteriores, certamente não foi nos níveis que estamos enfrentando hoje.”

Ainda assim, a azeitona é uma cultura resiliente e os olivais de Piscopo são plantados em solos bem drenados, o que, segundo ela, ajuda a reduzir as consequências da seca.

"Em altitudes mais elevadas, a umidade atmosférica é ligeiramente maior do que nas planícies circundantes”, disse ela. "Isso ajuda a manter a umidade relativa mais elevada, reduzindo assim a evaporação e o consumo de água pelas árvores durante os períodos de seca.”

Piscopo acredita que melhorar a saúde do solo e seguir as melhores práticas sustentáveis ​​são ferramentas que os agricultores podem usar para neutralizar a impactos das mudanças climáticas.

"Naru se concentra em práticas agrícolas sustentáveis priorizando a saúde do solo", Disse ela. "Isto inclui a utilização de fertilizantes orgânicos e composto para aumentar naturalmente a fertilidade do solo, em vez de depender de produtos químicos sintéticos que podem degradar a qualidade do solo ao longo do tempo. Manter um solo saudável garante que as nossas oliveiras recebam uma nutrição ideal e sejam menos suscetíveis a doenças e pragas.”

"A promoção da biodiversidade é fundamental para a nossa abordagem agrícola, que cria habitats naturais que suportam insectos benéficos, pássaros e outros animais selvagens”, acrescentou Piscopo. "Esta biodiversidade ajuda a manter o equilíbrio ecológico, melhorar as taxas de polinização e eliminar a necessidade de intervenções químicas.”

O momento da colheita, que se tornou muito mais desafiador nos últimos anos, em parte devido aos impactos das mudanças climáticas, tem sido outro desafio significativo para o produtor.

"Colher as azeitonas com a maturação ideal é crucial para a produção de azeite virgem extra de alta qualidade ”, disse ela. "Proteger o produto da oxidação e da luz durante o armazenamento e embalagem para preservar a sua frescura é fundamental, através da limpeza regular de equipamentos essenciais.”

Qualidade para qualquer premiado produtor de azeite começa com a azeitona na árvore. A partir daí, a qualidade só pode ser reduzida durante a colheita e moagem. Como resultado, Piscopo disse que a colheita é a etapa mais crucial do processo em Naru.

"A colheita é cronometrada cuidadosamente para garantir que as azeitonas sejam colhidas no estágio ideal de maturação”, disse ela. "Este estágio varia dependendo das características desejadas do azeite (por exemplo, frutado, robusto ou suave).

Piscopo insiste na colheita tradicional, com azeitonas colhidas à mão ou com agitadores eléctricos para as retirar da árvore e transportá-las para o lagar de forma rápida mas delicada para conservar as azeitonas e evitar stressar a árvore.

A qualidade começa nas azeitonas, por isso a Piscopo presta muita atenção ao momento da colheita e à classificação dos frutos. (Foto: Naru)

"Os operadores usam redes e depois transportam as azeitonas para recipientes muito grandes que contêm esteiras de azeitonas”, disse ela. "Após cerca de duas horas de trabalho, dirigimo-nos imediatamente ao lagar para iniciar a prensagem (enquanto o resto da equipa continua a vindima), evitando assim a fermentação das azeitonas, o que prejudicaria muito a qualidade do produto final. Portanto, procedemos à colheita e prensagem cerca de três vezes ao dia.”

A moagem das azeitonas poucas horas após a colheita ajuda a minimizar a oxidação e preserva os sabores e aromas do azeite resultante.

"Os lagares modernos utilizam frequentemente métodos de extração eficientes, como a centrifugação, para extrair o azeite e, ao mesmo tempo, minimizar a oxidação ”, disse Piscopo. "O controle da temperatura durante o processamento é essencial para evitar a degradação dos sabores e aromas do azeite. Métodos de prensagem a frio ou processamento em temperaturas controladas [abaixo de 27 ºC] ajudam a manter a qualidade do azeite.”

"Isso ajuda a preservar os compostos voláteis e nutrientes presentes na azeitona, mantendo o sabor, o aroma e as propriedades nutricionais do azeite”, acrescentou.

Uma vez produzido o azeite virgem extra, este é armazenado em tanques de aço inoxidável e engarrafado a pedido.

"O azeite nunca é pré-embalado”, disse Piscopo. "Cada vez que um cliente faz um pedido, o tipo de embalagem escolhido é preenchido e o pedido é enviado imediatamente. Isso garante que o sabor do azeite permaneça consistente durante todo o ano, preservando todas as suas características, o que não seria possível se o azeite fosse pré-embalado.”

Embora Piscopo acredite que a produção de azeite orgânico é a coisa eticamente certa a fazer, ela também acha que ajuda a sua marca a se destacar.

"Sigo o que a natureza oferece e me oponho ao uso de quaisquer fertilizantes que possam aumentar a produção, mas não garantam a qualidade ou a proteção da saúde do consumidor”, disse ela. "Não estou interessado na produção em larga escala porque compromete a qualidade.”

"Esta abordagem de origem única garante rastreabilidade e autenticidade, permitindo ao consumidor saber exatamente de onde vem o seu azeite ”, acrescentou Piscopo.

Juntamente com a produção biológica, a Piscopo abraçou o seu papel como marca liderada por mulheres numa indústria ainda dominada principalmente por homens.

Maria Piscopo passou oito anos transformando o bosque do seu pai numa marca premiada. (Foto: Naru)

"Outro ponto forte do meu produto é que é uma empresa liderada por mulheres”, disse ela. "Sempre considerei isso uma força significativa. Felizmente, muitas mulheres estão na indústria do azeite, mas acredito que deveria haver mais.

"Na minha opinião, a presença da mulher neste ambiente predominantemente masculino trouxe muitas vantagens e atenção, e é algo que me deixa muito orgulhoso”, acrescentou Piscopo.

No início deste ano, os esforços meticulosos de Piscopo valeram a pena quando a sua entrada de estreia no NYIOOC World Olive Oil Competition, o maior concurso mundial de qualidade de azeite, ganhou um prêmio de prata.

"Ganhar o NYIOOC me enche de alegria e honra”, disse ela. “Foi imensamente gratificante para mim receber este prêmio. Todos os sacrifícios e melhorias feitas por mim e pela minha pequena equipe levaram a este resultado.”

Junto com o aspecto agronômico, Piscopo disse que a comercialização bem-sucedida em um campo altamente competitivo também é um desafio, especialmente para os pequenos produtores.

"Trabalho para destacar a autenticidade do meu produto”, disse Piscopo. "Trabalhei muito para estabelecer a identidade de Naru sem qualquer assistência externa, dedicando tempo aos consumidores e clientes, construindo uma rede de pessoas que acreditam em mim e em Naru todos os anos.”

"Desde o início, busquei uma posição forte no mercado para o meu produto e acredito que consegui isso”, acrescentou. "No entanto, sempre achei que há espaço para melhorias ano após ano, como tem sido o caso de Naru. Trabalhei muito para melhorar sua qualidade.”

Piscopo acrescentou que as redes sociais se tornaram uma parte significativa dos seus esforços de marketing. Isso permite que ela exiba os produtos e prêmios da Naru enquanto educa os consumidores sobre as mudanças climáticas e cozinhar com azeite.

"Também enfatizei a história e a tradição”, disse ela. "Através dos canais sociais, tento, à minha maneira, educar sobre as alterações climáticas e as medidas que adoto para limitar os seus efeitos. Eu me concentro na sustentabilidade e nas práticas agrícolas que visam a conservação e o respeito ao meio ambiente, pedra angular do meu negócio agrícola.”

"Criei colaborações e parcerias com pessoas do setor alimentar para fortalecer a imagem do produto”, acrescentou Piscopo. "Optei pela venda direta online pelo site da Naru. Participo de eventos e feiras do setor para conhecer diretamente o consumidor, deixá-lo provar o produto e contar a história da minha ainda jovem empresa.”

Olhando para o futuro, Piscopo disse que pretende construir uma fábrica dedicada à empresa, proporcionando maior controlo do processo produtivo e uma nova sede.

"Há uma antiga quinta que pretendo transformar em sede permanente da empresa”, disse. "Pretendo que esta instalação seja autossustentável e autossuficiente em termos de água, eletricidade e aquecimento, respeitando plenamente o ambiente e sendo 100 por cento ecológica.”