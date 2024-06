A cooperativa de 1,000 membros enfrenta o terreno desafiador do norte de Portugal

Cerca de 1,000 agricultores portugueses celebraram notícia de dois prémios no 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Os agricultores são membros da Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Murça (CAOM), que conquistou o Silver Awards pelo blend de média intensidade e delicado Cordovil na Competição Mundial.

A procura da elevada qualidade foi a resposta aos desafios desta região e aos custos mais elevados associados ao ambiente montanhoso. - Francisco António Vilela Ribeiro, presidente da direcção, CAOM

"Nosso objetivo em participar do NYIOOC foi dar a conhecer a extraordinária qualidade da nossa marca Azeite Porca de Murça e o trabalho que está por trás dessa excelência”, afirmou Francisco António Vilela Ribeiro, presidente do conselho de administração da cooperativa.

"NYIOOC é um concurso com critérios de análise muito exigentes e com ótimo feedback”, acrescentou. "Existem muitos concursos nacionais e internacionais, mas vencer em Nova York é especial.”

Embora a CAOM tenha alcançado consistentemente sucesso na Competição Mundial desde 2020, a cooperativa tem unido uma grande comunidade de agricultores na região de Trás-os-Montes, no nordeste de Portugal, desde 1956.

"Tudo começou na década de 1990, quando a Cooperativa se concentrou na produção de produtos de alta qualidade azeite virgem extra”, disse Vilela Ribeiro.

"A procura pela qualidade elevada foi a resposta aos desafios desta região e aos custos mais elevados associados ao ambiente montanhoso, aos extensos pomares e às práticas agrícolas de sequeiro”, acrescentou.

A cooperativa comercializa hoje mais de 500,000 mil litros da sua marca Azeite Porca de Murça a nível nacional e internacional.

Nenhum dos quase 1,000 associados da cooperativa possui olivais irrigados, todos tradicionalmente espaçados. A CAOM estimou que, em média, estes produtores incorrem em três vezes as despesas do produtor superintensivo médio.

Estas condições levaram a CAOM a desenvolver fontes alternativas de receitas, incluindo o seu museu dedicado, ponto de partida para as visitas guiadas da cooperativa.

"O principal desafio para estes produtores é educar os novos consumidores sobre os benefícios do consumo de azeites virgens em vez de outros azeites vegetais ”, disse Vilela Ribeiro.

"O azeite virgem extra é único e nenhum alimento ou medicamento pode substituí-lo”, acrescentou. "É crucial para a nossa saúde. Precisamos de mais consumidores mais bem informados sobre isso.”

Valorizar a relação única entre a terra e o trabalho dos agricultores é crucial para o presente e o futuro da cooperativa.

"Com custos de produção mais elevados, valorizar o nosso trabalho significa manter áreas já despovoadas e corre o risco de ser abandonado”, disse Vilela Ribeiro.

O museu da CAOM serve como outra fonte de receitas para a cooperativa, ao mesmo tempo que educa os visitantes sobre a produção de azeite. (Foto: CAOM)

Os olivais da cooperativa estão distribuídos por uma área de 189 quilómetros quadrados no concelho de Murça. A CAOM centra-se nas quatro variedades locais – Cordovil, Cobrançosa, Madural e Verdeal – incluídas na certificação de Denominação de Origem Protegida (DOP) Trás-os-Montes atribuída pela União Europeia.

De acordo com resumo técnico publicado pela Comissão Europeia, o azeite virgem extra Trás-os-Montes DOP é equilibrado, com aromas e sabores a fruta fresca e por vezes amêndoa. O azeite é notavelmente doce, verde, amargo e picante, características que o distinguem dos restantes azeites do país.

"O azeite que produzimos tem uma identidade muito específica – o seu terroir – porque Murça é o epicentro dos três microclimas da região Transmontana: Terra Quente, Terra Fria e Terra de Montanha”, afirmou Vilela Ribeiro.

"Isto significa que temos três regiões com climas muito distintos, que vão desde os vales estreitos dos rios Tua e Tinhela, com olivais que confinam com as vinhas da região demarcada do Douro, até às zonas mais montanhosas onde os olivais competem com o cultivo da castanha”, disse. adicionado.

Vilela Ribeiro observou que "a cooperativa foi pioneira” devido ao controle verticalmente integrado de toda a cadeia produtiva ao longo dos últimos 30 anos, garantindo que cada etapa, desde a colheita até o empacotamento, seja realizada de acordo com os mais altos padrões.

O lagar comunitário, iniciado pelos cooperados no momento da sua fundação, tem sido o eixo central da operação.

"Tornou-se fundamental para a economia de um concelho do interior de Portugal, com uma topografia desafiante para a agricultura”, afirmou Vilela Ribeiro. "Também permite que os pequenos produtores de azeitona cresçam, o que de outra forma seria impossível.

Segundo a CAOM, a cooperativa demonstra a qualidade de classe mundial da olivicultura tradicional devido à sua cultura inspirada na comunidade e no trabalho em equipa.

"O facto de os nossos associados nutrirem verdadeiramente um espírito cooperativo de solidariedade e partilha fez de nós o único caso em Portugal onde a valorização do que produzem não se baseia apenas no rendimento da azeitona, mas na própria qualidade da própria fruta”, afirmou Vilela Ribeiro. .

"Olhando os frutos também podemos decidir quando é o melhor momento para iniciar a colheita”, acrescentou. "Graças ao nosso moderno lagar, podemos programar o trabalho para nos entregar a fruta em menos de 24 horas após a colheita.”

No entanto, o clima nem sempre está do lado dos produtores.

"Este ano, devido das Alterações Climáticas e fenómenos meteorológicos extremos vividos em toda a região do Mediterrâneo, bem como um outono com muita chuva, a produção foi menor e mais difícil”, disse Vilela Ribeiro.

"Em média, precisamos de mais 1.5 quilogramas de azeitona para produzir o mesmo litro de azeite”, acrescentou. "Quando comparada à temporada anterior, a produção voltou a ser baixa, com rendimentos menores, o que impactou ainda mais a produção total da região.”

Olhando para a colheita 2024/25, Vilela Ribeiro disse que também espera enfrentar mais desafios.

"Fenómenos extremos como chuvas fortes, granizo ou ondas de calor comprometem a floração e a frutificação, dificultando a antecipação de qualquer cenário para a próxima época olivícola ”, afirmou.