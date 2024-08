Os muitos valores na recuperação de olivais abandonados na Toscana

Na Toscana, um projecto perto de Florença centra-se na restaurando negligenciado olivais, combinando compromissos ambientais e sociais para beneficiar a comunidade local.

Desde a sua criação em 2014, Abandoned Grove resgatou mais de 5,000 árvores e empregou cerca de 60 trabalhadores de meios socialmente desfavorecidos.

O fundador da empresa, Fil Bucchino, juntou-se a Andrea Pagliai, olivicultor com experiência em agricultura social, e ao mestre moleiro Gionni Pruneti.

A recuperação destes olivais negligenciados é crucial porque quando os espaços agrícolas são abandonados perdemos a beleza paisagística e a cultura local. - Gionni Pruneti, mestre moleiro

Juntos, trabalharam para estabelecer uma marca experiencial premium com uma forte base ética enraizada na área local, mas com ambições internacionais.

"Nasci em Florença e passei minha infância na Itália”, disse Bucchino Olive Oil Times. "Depois, mudando-me com meus pais, que são médicos, morei em diversos países, incluindo Somália, Venezuela e Canadá, onde eventualmente nos estabelecemos. Também estudei ciências biomédicas e co-fundei uma banda de punk rock. "

Esta atitude global e eclética levou o antigo baixista e compositor a descobrir o mundo do azeite virgem extra.

"A paixão pela música prevaleceu e passei quase dez anos viajando e fazendo turnês pelo mundo”, disse ele. "Enquanto isso, meus pais se especializaram em nutrição e abriram uma clínica promovendo o Dieta mediterrânea na década de 1990."

"Durante a época da colheita, eles me mandavam comida italiana Olio Nuovo enquanto estávamos na estrada, e organizaríamos jantares com meus companheiros de viagem assim que o petrazeite chegasse”, acrescentou Bucchino. "Durante aquelas noites, comecei a perceber o poder de conectividade do azeite virgem extra.”

Alguns dias de colheita de azeitonas no início dos anos 2000 foram fundamentais para ajudá-lo a reconhecer o valor do azeite virgem extra de alta qualidade.

"Eu estava na Toscana, no intervalo da turnê, quando provei um azeite diferente de tudo que já havia experimentado e agora posso dizer que mudou minha vida”, disse Bucchino. "Naquela época, apesar de minha carreira musical estar indo bem, senti uma mudança dentro de mim, à medida que meus pensamentos eram cada vez mais consumidos pelo lado comercial da música, e não pela arte.”

"No mesmo fim de semana, durante a vindima no olival da minha família, senti coisas como nunca antes”, acrescentou. "A minha esposa Halina incentivou-me a aproximar-me do sentimento e comecei a estudar a arte do azeite. Tal como aconteceu com a música, atirei-me no mundo do azeite virgem extra de qualidade e nunca mais olhei para trás.

Para recriar a sua experiência, Bucchino começou a produzir o seu próprio azeite virgem extra. Fez parceria com a Olivart, empresa liderada por Pagliai, que colaborou com o premiado irmãos Pruneti.

Os trabalhadores abandonados do Grove fizeram uma pausa na colheita da azeitona na Toscana. (Foto: Fil Bucchino)

"Naquela época, Andrea [Pagliai] já estava empenhado em recuperar pomares abandonados e produzir um excelente azeite ao mesmo tempo em que abordava questões sociais”, acrescentou. "Quanto a Gionni [Pruneti], ele não é apenas um olivicultor, mas um verdadeiro artista que consegue interpretar de forma brilhante cada safra de azeitona através de sua moagem”,

Compartilhando a mesma visão e valores empreendedores, eles se uniram para produzir um produto premium que impactasse positivamente a região e a comunidade.

"Eu perguntaria como foi possível encontrar todos aqueles bosques abandonados no coração da Toscana”, disse Bucchino. "Percebi que os produtores locais não podem competir com os preços baixos da grande indústria ou com marcas orientadas para o marketing que vendem petrazeite abaixo da média com um rótulo toscano, explorando, em última análise, a comunidade. A minha intenção era o contrário, nomeadamente ajudar a comunidade a prosperar.”

Ao longo dos anos, recuperaram mais de 5,000 árvores de variedades locais, incluindo Moraiolo, Frantoio, Leccino, Pendolino, Correggiolo, Olivo Bianco e vários ecótipos desconhecidos, a partir dos quais produzem monovarietais e blends.

Proteger a biodiversidade local é um objetivo fundamental na Abandoned Grove, com foco na gestão sustentável da terra e em processos de produção de qualidade.

"A questão é que mesmo que um olival seja privado, é um bem comunitário”, disse Pagliai. "As esferas ambiental, territorial e social estão intimamente ligadas e tudo o que se relaciona com a terra partilha o mesmo destino. Portanto, é nosso dever cuidar dessas terras negligenciadas.”

"Quando comecei a trabalhar neste setor, em 2008, o meu primeiro objetivo não era comprar terrenos, mas sim trazer de volta à vida olivais abandonados, improdutivos e mal conservados em Bagno a Ripoli ”, acrescentou. "Com o meu antigo sócio, começámos com dois terrenos que totalizam cerca de dez hectares. À medida que o trabalho avançava, ficamos muito satisfeitos e o número de pessoas que nos ofereciam suas terras cresceu exponencialmente”.

O compromisso social de Pagliai começou quando uma amiga lhe entregou dois hectares de terra onde ela empregava alguém num projecto de agricultura social.

Uma pausa para o café durante a colheita no bosque de Balatro. (Foto: Fil Bucchino)

"Ela me disse que só me deixaria a terra se eu continuasse a trabalhar com aquelas pessoas”, disse ele. "Aceitei e comecei a produzir hortaliças para diversificar a produção e garantir que os trabalhadores tenham emprego o ano todo. Me apaixonei e implementei o projeto. Pouco depois, Fil [Bucchino] me pediu para unir forças.”

Desde 2014, Abandoned Grove empregou 57 pessoas por meio de projetos sociais. Alguns dos trabalhadores têm problemas de saúde mental ou abuso de substâncias.

A iniciativa também inclui indivíduos que foram libertados da prisão e necessitam de assistência para se reintegrarem na sociedade. A maioria dos projetos é supervisionada pela Coop21, uma cooperativa social especializada em formação e serviços educativos e culturais.

"Várias pessoas foram reintegradas com sucesso e algumas tornaram-se nossos funcionários”, disse Pagliai. "Hoje, seis pessoas estão trabalhando com Abandoned Grove através de um projeto Coop21.”

"A agricultura é inerentemente uma questão social, pois proporcionamos trabalho às populações locais, ao mesmo tempo que salvaguardamos a terra e promovemos uma economia circular”, acrescentou. "Os produtos são adquiridos por consumidores que entendem que não apoiam apenas um negócio, mas toda a economia local e a inclusão social. Abandoned Grove reúne todos esses elementos.”

Um dos valores fundamentais da empresa é que o processo produtivo, incluindo engarrafamento, rotulagem e embalagem, seja realizado na comunidade próxima aos pomares.

"Faço tudo perto dos bosques mesmo que custe mais”, disse Bucchino. "Isto ajuda a comunidade local e permite um azeite que melhor interpreta a essência da época de colheita e o espírito da comunidade.”

Em 2019, coproduziu "Obcecado por Azeite”, um documentário premiado inspirado na sua experiência, que defende a qualidade e conta histórias de pessoas cujas vidas foram impactadas positivamente pelo azeite virgem extra.

"Eu vim da música punk, que tem a ver com comunidade e desafiar o status quo”, disse ele. "Quando a música punk ganhou popularidade, não foi porque o punk mudou; foi porque o mundo finalmente percebeu. Hoje estamos unidos por uma missão e acredito que este mesmo princípio também se aplica à alta qualidade.”

"Comecei este projeto para nunca comprometer a qualidade, as pessoas ou o planeta”, acrescentou Bucchino. "Claro, não é fácil. Sou um idealista, mas estou começando a ver que as pessoas estão gradualmente reconhecendo o seu valor e cada vez mais estão se conscientizando do que qualidade e sustentabilidade realmente significam. Disponibilizamos apenas o petrazeite que produzimos. Não posso abandonar a visão de criar um azeite que possa tocar a vida de alguém tão profundamente como tocou a minha.”

Agora, Abandoned Grove planeja expandir-se para outras comunidades em diferentes países e conectar-se com moleiros e produtores mais comprometidos ambiental e socialmente que buscam qualidade.

Abandoned Grove recuperou mais de 5,000 oliveiras abandonadas na Toscana. (Foto: Fil Bucchino)

Os frutos das oliveiras recuperadas são entregues e esmagados no moinho da Pruneti em Greve, Chianti. Ele dirige a empresa familiar com seu irmão Paolo, que produz azeite virgem extra e íris.

"A colaboração com Abandoned Grove surgiu naturalmente, pois me conectei imediatamente com a visão por trás do projeto. Tem sido uma bela jornada e espero que o projeto continue a crescer porque tem grande valor em múltiplas frentes”, disse Pruneti.

"A recuperação destes olivais negligenciados é crucial porque quando os espaços agrícolas são abandonados perdemos a beleza paisagística e a cultura local”, acrescentou. "Em cada época de colheita, testemunhamos como a produção de azeite se torna uma celebração para toda a comunidade.

A variedade Moraiolo é predominante entre as oliveiras resgatadas. Esta árvore resistente prospera nas encostas da Toscana. O azeite virgem extra desta variedade, comum no centro da Itália, oferece notas de alcachofra, ervas e amêndoas, com frutado médio a intenso.

"Nós, olivicultores, consideramos esta variedade como a 'oliveira velha do camponês', que requer muitos cuidados devido à sua tendência de crescer para cima”, explicou Pruneti. "Por ser uma forma desafiadora de cultivo, que exige mais mão de obra, muitas vezes é a primeira a ser abandonada.”

"No início de cada nova produção, sempre me pergunto como posso agregar valor na minha perspectiva como operador de usina”, disse. "Esses azeites têm um caráter próprio, moldado pelo terreno acidentado de origem das árvores e pelo trabalho manual necessário para poda e colheita, pois não podem ser mecanizados.”

"O valor acrescentado reside na produção de azeites virgens extra distintos a partir destas variedades únicas ”, acrescentou Pruneti. "Por isso, devemos geri-los cuidadosamente desde a colheita, calculando os tempos óptimos de maturação, até ao lagar, onde, entre outras coisas, devemos definir as temperaturas e os tempos de malaxação adequados para obter azeites com um carácter forte e distinto.”

Uma das últimas histórias de sucesso de Abandoned Grove, conforme descrita pelo fundador, é o renascimento de um olival com mais de 260 árvores Moraiolo centenárias em Bagno a Ripoli, que se tornou uma floresta impenetrável.

"Ressuscitamos em três anos e, no ano passado, completamos a primeira colheita”, disse Bucchino. "O incrível é que descobrimos que o olival resistiu não só às históricas geadas de 1956 e 1985, mas também a um incêndio florestal. Agora, as árvores estão vibrantes e produtivas novamente, mostrando a notável força e resiliência desta espécie extraordinária.”