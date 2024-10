Produtores de azeitonas fogem do sul do Líbano à medida que o conflito se intensifica

As instalações de moagem e armazenamento operadas pela premiado produtor de azeite de oliva Darmmess, no Líbano, foram destruídos por um ataque aéreo israelense.

O ataque às instalações da empresa aconteceu alguns dias antes do início da operação terrestre da Força de Defesa Israelense no sul do Líbano.

Os fazendeiros não podem prosseguir para a colheita. Isso significa que eles não poderão alimentar suas famílias neste inverno. - Rose Bechara Perini, fundadora, Darmmess

De acordo com o Ministério da Saúde do Líbano, o bombardeio de Israel matou pelo menos 1,336 pessoas desde que Israel intensificou seus ataques contra o Hezbollah, um partido político e grupo militante com ligações ao Irã, em 20 de setembro.th.

Vinte países, incluindo os Estados Unidos, consideram o Hezbollah uma organização terrorista. No entanto, a União Europeia e vários outros países aceitam a ala política como uma organização legítima.

Veja também: Uma colheita de azeitonas sob bombardeio no sul do Líbano

Junto com o crescente número de mortos, a invasão de Israel deslocou um milhão de pessoas do sul do país. Dados de satélite analisados ​​pelo Financial Times mostram que mais de 3,100 prédios foram destruídos.

Enquanto isso, o Fundo Monetário Internacional prevê que o conflito causará sérios danos à frágil economia do país.

"No Líbano, a recente intensificação do conflito está agravando a já frágil situação macroeconômica e social do país”, disse a porta-voz Julie Kozack durante uma entrevista coletiva. "O conflito causou um grande número de vítimas humanas no país e danificou a infraestrutura física.”

Para a fundadora da Darmmess, Rose Bechara Perini, a guerra chegou diretamente à sua porta quatro dias após o início da escalada, quando um ataque aéreo destruiu a sede da empresa.

"Em 24 de setembro de 2024, nossa unidade de processamento e armazenamento, realocada em uma vila supostamente mais segura, já que estava longe da fronteira, foi atingida por um ataque aéreo, resultando na destruição total de nossos equipamentos e suprimentos”, escreveu Bechara Perini em uma mensagem aos clientes e parceiros em 1º de outubro.st.

"Toda a instalação foi reduzida a apenas um metro de cinzas, deixando-nos em uma situação devastadora”, acrescentou.

Bechara Perini enviou um vídeo das instalações devastadas para Olive Oil Times.

Rosa Bechara Perini

Darmmess é um projeto comunitário dedicado à produção de azeite de oliva orgânico. Bechara Perini disse que ele fornece renda para muitos produtores em Deir Mimas, situado a alguns quilômetros da fronteira israelense.

"A maioria dos nossos agricultores fugiu para Beirute”, disse Bechara Perini Olive Oil Times, acrescentando que muitos libaneses têm lutado para encontrar lugares seguros para se abrigar em meio ao conflito.

"Aqueles que ficaram em Deir Mimas são aqueles que não têm onde ficar na capital”, disse ela. "Além disso, você realmente não sabe onde é seguro e onde não é.”

Chegar aos olivais em Deir Mimas é atualmente "muito arriscado”, ela disse. Como resultado, Darmmess não poderá colher azeitonas e produzir azeite de oliva na safra 2024/25.

Muitos agricultores da região economicamente deprimida investiram tempo e dinheiro na atual temporada de azeitonas, que não renderá nada.

Anúncios

Anúncios

"Em uma área de oito quilômetros quadrados, Darmmess cultiva aproximadamente 150,000 oliveiras, sendo sua principal atividade agrícola a mais significativa e, muitas vezes, a única fonte de renda anual do habitante. Nossas oliveiras representam subsistência, cultura e renda”, disse Bechara Perini.

"Os fazendeiros não podem prosseguir para a colheita. Isso significa que eles não poderão alimentar suas famílias neste inverno”, ela acrescentou. "O país já está falido e as pessoas estão ficando cada vez mais pobres.”

Outros produtores libaneses disseram Olive Oil Times que a luta no sul levou a maioria dos fazendeiros a abandonar suas oliveiras. Ataques aéreos israelenses e lutas no solo também resultaram em queimadas de olivais, cujos danos são impossíveis de quantificar.

Na última escalada, a análise de dados de satélite do FT indicou que 530 edifícios foram destruídos ao longo da fronteira sul do Líbano.

Veja também: A tensão duradoura sobre os olivicultores israelenses seis meses após o ataque devastador

No entanto, um ano de fogo transfronteiriço entre o Hezbollah e Israel já causou danos consideráveis.

"Quase 80 por cento dos agricultores do sul do Líbano não conseguirão chegar às suas terras agrícolas e colher os seus olivais”, disse Walid Mushantaf, fundador de Bustan El Zeitoun. "Para os lagares de azeite é a mesma coisa, não tem como operar.”

Localizada nas proximidades de Sidon, 40 quilômetros ao sul de Beirute, a fazenda de azeitonas de Mushantaf ainda está ativa.

"Poucos agricultores, incluindo eu, estão se esforçando ao máximo para maximizar sua força de trabalho diária para coletar sua colheita o mais rápido possível, assim que pudermos garantir instâncias seguras”, disse ele.

"O deslocamento diário dos trabalhadores para nossa fazenda é difícil devido à falta de combustível”, acrescentou Mushantaf. "E é inseguro, considerando os ataques aéreos e o número de vítimas civis em constante crescimento.”

Após uma colheita ruim na safra de 2023/24, Mushantaf disse que muitos produtores esperavam uma produção significativa.

"Os agricultores e produtores de azeitonas trabalharam o ano todo esperando a colheita”, disse Mushantaf. "Infelizmente, eles vão perder essa colheita. Portanto, eles não conseguirão cobrir suas necessidades financeiras diárias porque muitos fazendeiros não têm outra fonte de vida além da agricultura.”

Enquanto isso, no Vale do Bekaa, uma região oriental do Líbano que abriga o maior país primeira alta densidade olival, os ataques aéreos israelenses estão se aproximando.

Charbel Jaoude

"Eles [os ataques aéreos] estão muito próximos, mas estamos bem”, disse CBio Jaode proprietário Charbel Jaoude. No entanto, ele alertou que "nem todos os pomares e moinhos são seguros, e a colheita é difícil neste momento devido à falta de trabalhadores e a preocupações com a segurança.”

A análise de dados de satélite do FT mostrou que 210 edifícios em várias aldeias foram destruídos no Vale do Bekaa.

Mais ao norte do Líbano, perto da vila de Kour, alguns trabalhadores ainda estão se preparando para a colheita.

"Temos muita sorte de poder colher as nossas azeitonas”, disse Karim Arsanios, o proprietário de Azeitonas Solares. "Tirando os constantes aviões de guerra voando sobre nossas cabeças e ouvindo os ocasionais bombardeios distantes, é bem calmo.”

"Estamos na primeira semana [da colheita] e, apesar dos novos problemas diários, continuaremos até que não seja mais seguro”, acrescentou.

Apesar de estar longe dos ataques aéreos e do combate ativo, a situação nunca foi tão complexa.

"Devido à atual situação geopolítica, os custos associados à colheita estão no auge, e acho que já atingiram o nível mais alto desde que comecei a fazer isso, há cerca de quatro anos”, disse Arsanios.

"O sul foi devastado, e mais de 35% da produção local de azeite de oliva vem de lá”, acrescentou. "O país terá escassez e os preços provavelmente aumentarão.”

"A situação é muito ruim", acrescentou Ibrahim Al Kaakour, o dono da Genco Olive Oil. A empresa, que moe no norte do país, mas compra azeitonas de fazendeiros em todo o Líbano, não sofreu nenhum dano em suas instalações.

No entanto, Al Kaakour confirmou que a maioria das árvores no sul do país ficariam sem ser colhidas. Ele ofereceu seu apoio àqueles que conseguiram colher. "Oferecemos nossos serviços a outros produtores do sul gratuitamente”, disse ele.

Arsanios acusou o exército israelense de usar intencionalmente bombas de fósforo branco para destruir áreas agrícolas no sul do país, referindo-se a um episódio específico de bombardeio israelense ao qual o governo libanês atribuiu a destruição de mais de 40,000 oliveiras.

Veja também: Oliveiras em Gaza entre as perdas colaterais do conflito

"A terra levará meses, se não anos, para se livrar desses produtos químicos”, disse Arsanios. "Estamos todos perdendo um pedaço da nossa herança compartilhada ao matar oliveiras, e isso parte meu coração.”

Fumaça sobe após um bombardeio israelense no sul do Líbano, visto do norte de Israel, sexta-feira, 4 de outubro de 2024. (Foto AP/Baz Ratner)

O agravamento do conflito na região não está apenas causando mortes e deslocamentos em massa, mas também está se alastrando em um país atormentado por uma crise econômica prolongada.

"A atividade econômica ofegante que começamos a ver, mais uma vez, parou completamente”, disse Arsanios. "Quando este capítulo sombrio terminar, a Solar oferecerá toda a ajuda que puder oferecer.”

"A única coisa que mantém este país unido depois de toda a mediação sofrida por países externos ao longo dos anos é a solidariedade entre seu povo”, acrescentou. "Essa é a espinha dorsal do nosso país, e nada será capaz de quebrá-la.”

Apesar da tragédia que se desenrola no Líbano, Becahara Perini disse que o moinho de Darmmess em Deir Mimas e as oliveiras permanecem intactos e que ela retornará para reconstruir o mais rápido possível.

"Prometemos que nos levantaremos novamente”, acrescentou Bechara Perini em sua nota. "Ao preservar esta herança ancestral, celebramos não apenas o fruto da oliveira, mas o espírito duradouro da nossa comunidade.”

Olive Oil Times entrou em contato com as autoridades israelenses para comentar, mas nenhuma resposta foi recebida até a publicação.

As Forças de Defesa de Israel disseram que a campanha de bombardeios e a invasão terrestre têm como objetivo empurrar o Hezbollah para o norte do Rio Litani e permitir que 60,000 israelenses deslocados retornem para suas casas no norte do país.