Essas variedades de azeitonas recebem as maiores pontuações dos juízes

Existem algumas razões pelas quais não revelamos as pontuações que nossos juízes atribuem às inscrições no NYIOOC World Olive Oil Competition, mas tudo se resume ao fato de que elas não devem ser interpretadas pelo seu valor nominal.

Vamos admitir. O 84 de um provador é o 86 de outro. Um juiz pode atribuir notas mais altas no início da degustação do que mais tarde pela manhã. Alguns podem se inclinar para certas características sensoriais do que outros.

Eles são especialistas renomados que formam um painel que representa os meios definitivos para determinar a qualidade do azeite de oliva extra virgem. Mas eles são humanos.

Alguns anos atrás, eu decidido descontinuar o prêmio de Melhor da Classe na NYIOOC – que foi concedido às inscrições com a pontuação mais alta em sua respectiva categoria – devido à minha convicção de que as pontuações não são suficientemente precisas para fazer essa chamada. Um azeite de oliva excelente não deve ser declarado "melhor” do que outro azeite de oliva excelente.

(Algumas pessoas empreendedoras, no entanto, sentiram a necessidade de criar um ranking com base em quantos prêmios de várias competições uma marca conquistou em um determinado ano, como se isso medisse algo além dos orçamentos promocionais das empresas. Mas os sites para esses rankings quase não recebem tráfego de acordo com ferramentas de métricas, revelando que o público não se importa mais do que eu.)

No nosso concurso, as pontuações são usadas apenas para determinar se um azeite ganha um prêmio ou não — e se é Prata ou Ouro, e eu também não gosto muito disso.

Uma entrada pode obter uma pontuação de 79.8 para ganhar uma Prata, enquanto outra obtém 80.1 para ganhar Ouro. Se for provado novamente alguns minutos depois, os resultados podem ser inversos.

Os concursos de azeite de oliva são imperfeitos, mas são a maneira mais eficaz de reconhecer os produtores por seu heroísmo e educar o público sobre qualidade e valor (embora muitos concursos de azeite de oliva não façam nenhuma dessas coisas).

As pontuações ocultas que só eu consigo ver não significam muito por si só, mas padrões podem surgir quando ampliamos o zoom para nove anos de dados que coletamos no que equivale à análise sensorial mais abrangente dos azeites de oliva do mundo.

Goste ou ame.

Entre os azeites premiados, quais monovarietais encantaram os provadores?

Ao analisar uma entrada, NYIOOC Os juízes usam o software que desenvolvemos, que os solicita a atribuir subpontuações aos componentes individuais que compõem o resultado geral.

Elementos como sensações gustativas e olfativas, equilíbrio e harmonia, sabor frutado, amargor e pungência contribuem para o número final.

Quando uma pontuação chega aos 90, é justo dizer que um belo azeite explodiu o painel. Pontuações na casa dos 70 mal passaram pelo corte.

Aqui estão as pontuações médias dos azeites premiados para as cultivares mais comuns nos últimos nove anos. Também incluí a pontuação média para blends premiadas:

Claro, temos muito mais dados para Picual, Arbequina e Koroneiki do que para Casaliva ou Tonda Iblea. Aqui estão apenas as cultivares que eu senti que tiveram resultados suficientes para produzir uma média significativa. Mais de 200 variedades com amostragens menores foram omitidas.

Um azeite corretamente elaborado sempre alcançará resultados melhores do que um com características sensoriais problemáticas, não importa a variedade.

Também é preciso dizer que algumas cultivares são mais limitadas a regiões com menos variabilidade em fatores como terroir, métodos de produção e padrões de qualidade do que, por exemplo, a Arbequina, que cresce no mundo todo.

Talvez o gráfico revele cultivares específicas que, com as condições certas e produtores qualificados, mostrem sinais de grandeza de forma mais consistente.

Ou talvez os dados sugiram algumas variedades com características sensoriais que os juízes ainda não apreciaram totalmente.