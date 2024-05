Três veteranos da Guerra da Independência da Croácia produzem azeites premiados

Como diz o velho ditado, "nada tem mais sucesso do que o sucesso”, e os produtores por trás Óleum Maris conseguiram isso ao ganhar quatro prêmios de ouro no 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Com olivais na península da Ístria, no noroeste da Croácia, os produtores ganharam 16 prémios da Competição Mundial desde 2019. "Sim, e tudo Ouro”, disse Velimir Jurić, um dos três fundadores da Oleum Maris.

Variedades indígenas, cultivo integrado, colheita oportuna, processamento rápido e armazenamento cuidadoso são as chaves para a qualidade de primeira classe do nosso azeite virgem extra. - Velimir Jurić, cofundador, Oleum Maris

A empresa ganhou seu primeiro Prêmio Ouro para uma Bjelica da Ístria, seguido por mais três prêmios para monovarietais em 2020 e quatro prêmios em 2022, 2023 e agora 2024 para variedades autóctones da Ístria: Bjelica da Ístria, Rozinjola, Vodnjanska buža e Žižolera.

Os seis monovarietais de Oleum Maris

"A NYIOOC os prêmios são o Oscar da olivicultura ”, disse Jurić. "Significam muito para nós porque são a melhor confirmação da nossa dedicação à qualidade do nosso azeite.”

A Oleum Maris foi fundada em 2009 por Jurić, Martin Milas e Mladen Kocijančić, todos veteranos da Guerra da Independência da Croácia de Vodnjan. Começaram do zero depois de receberem uma concessão estatal para 80 hectares de terras queimadas.

"Ali cresciam pinheiros e ocorriam incêndios quase todos os anos”, disse Jurić, que, juntamente com os seus parceiros, ajardinaram a área e plantaram 15,000 oliveiras em 55 hectares, principalmente variedades indígenas de Buža, Istrian Bjelica, Rosignola, Žižolera e Buža.

Velimir Jurić, um dos fundadores da Oleum Maris

Também plantaram oliveiras Leccino e Pendolino, nativas da Itália, excelentes polinizadores das citadas variedades da Ístria.

Maslinik está localizada na estrada principal entre Pula, a maior cidade da Ístria, e Vodnjan, um local quase ideal para o cultivo de azeitonas.

"O terreno é acidentado, virado a sul e ensolarado a uma altitude de cerca de 85 metros”, disse Jurić. "Nossos olivais oferecem uma vista única das Ilhas Brijuna, do distinto campanário de Vodnjan e da antiga cidade de Pula, com 3,000 anos de idade.”

Entretanto, o conhecido empresário Vlado Ćorluka de Zagreb, capital croata, juntou-se aos fundadores.

Com investimento em novos equipamentos e tecnologia, alcançaram resultados de alta qualidade azeite virgem extra produção e criou a marca Oio Vivo, que significa "azeite vivo” ou "azeite da vida.”

"Variedades indígenas, cultivo integrado, colheita oportuna, processamento rápido e armazenamento cuidadoso são as chaves para a qualidade de primeira classe do nosso azeite virgem extra”, disse Jurić.

Eles não têm nenhum problema em vender o azeite em uma loja moderna e sala de degustação nas proximidades de Galižana. O azeite também é vendido numa loja e bar no centro de Zagreb e online para compradores de toda a Europa. Os fundadores também aproveitaram a rápida expansão da Istria crescente turismo de azeite.

"Temos convidados de todo o mundo, incluindo dos Estados Unidos”, disse Jurić sem esconder a sua satisfação.

A Oleum Maris é uma das empresas olivícolas de maior sucesso na Ístria.

Além dos passeios pelos olivais, oferecem três tipos de degustações: degustação de azeite com pão, queijo e presunto ou com outras iguarias da Ístria. Sorvete com bjelica da Ístria é servido como sobremesa.

As visitas ao olival, de onde se avista o mar e o Parque Nacional Brijuni, incluem também passeios num antigo, mas para esta ocasião modificado, jipe ​​Land Rover Defender, que atrai especialmente os hóspedes.

Na safra 2023/24, a Oleum Maris produziu 50,000 mil litros de azeite virgem extra, o que está em linha com a sua produção na maioria dos anos. "A colheita foi bem sucedida em todos os aspectos; as frutas eram saudáveis ​​e o azeite excelente”, disse Jurić.

Ao contrário da maioria dos produtores da Ístria e da Dalmácia, o seu trabalho não foi prejudicado pelo mau tempo ou por pragas como o mosca de fruta verde-oliva.

"Temos 13 funcionários que implementam todas as medidas agrotécnicas em tempo hábil”, disse Jurić.

Quando apareceu a mosca da azeitona, os agrónomos da empresa reagiram rapidamente e neutralizaram a mais grave praga da oliveira com uma utilização mínima e selectiva de insecticidas.

Bosques de Oleum Maris

Além da prevenção oportuna, os colaboradores da Oleum Marisa começaram a colher azeitonas no momento certo.

"Temos a mais moderna tecnologia, shakers e plataformas que recolhem os frutos e retiram as folhas para que vão direto para o moinho intactos e limpos”, afirmou Jurić, otimista de que negócio só pode avançar.

A par da tradição, do terroir ideal e do amplo conhecimento da olivicultura, colheita, moagem e armazenamento de azeite, Jurić concluiu que o NYIOOC os prêmios são a melhor ferramenta de marketing e servem como recomendação aos atuais e futuros fãs do Oio Vivo.