Produtores turcos prontos para uma colheita abundante

Produtores de azeite de oliva na Turquia preveem uma colheita recorde na safra de 2024/25.

De acordo com a estimativa oficial da colheita divulgada pelo Conselho Nacional do Azeite e da Oliveira da Turquia (UZZK), a produção de azeite da temporada ultrapassará as 421,000 toneladas métricas produzido em 2022/23.

"“Estima-se uma colheita de azeite de oliva de 475,000 toneladas”, disse o presidente da UZZK, Mustafa Tan. "Isso também supera o recorde de 421,000 toneladas de dois anos atrás, em 2022/23.”

"Nosso país está fazendo um grande avanço no cultivo de azeitonas”, acrescentou. "Em 2022/23, ficou em segundo lugar no mundo, depois da Espanha. Houve uma seca na Espanha naqueles anos. Nosso país teve mais sorte, mas este ano, nosso país mostrou que não foi uma coincidência. Nesse sentido, estamos muito felizes.”

Caso a estimativa oficial de produção se concretize, e com outros produtores importantes do Mediterrâneo, como Itália e Grécia esperando rendimentos baixos a moderados, a Turquia também deverá reposicionar-se como o segundo maior produtor de azeite do mundo atrás da Espanha.

No entanto, apesar da previsão de uma safra recorde, Tan observou que o clima seco prolongado que prevalece no condado lançou dúvidas sobre o setor de azeite de oliva turco.

"Embora devêssemos estar muito felizes este ano, infelizmente, há um grande pessimismo no setor porque as chuvas nunca atrasaram tanto”, disse ele. "Todos os dias [os produtores] esperam, eles se preocupam se as azeitonas vão desaparecer ou voltar.”

O escritório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) na capital da Turquia, Ancara, confirmou que os produtores de azeite de oliva do país estão a caminho de uma produção recorde, embora principalmente aqueles com olivais irrigados.

"As expectativas de produção e exportação são bastante altas”, disse o especialista agrícola do escritório, Kubilay Karabina. Olive Oil Times. "No entanto, devido aos meses secos de verão, diz-se que os pequenos produtores, especialmente aqueles que não têm instalações de irrigação, encontrarão uma produtividade abaixo das expectativas.”

Karabina acrescentou que os preços dos azeites de oliva da estação serão moldados principalmente por fatores como a qualidade dos azeites frescos e os custos de produção na Turquia.

"Dependendo da qualidade, espera-se que os preços caiam em dólares após a colheita”, disse ele. "No entanto, altos custos de mão de obra evitarão uma mudança descendente nos preços. Até agora, nenhum problema que afetaria negativamente a qualidade total foi relatado a nós.”

Produtores em toda a Turquia também estão antecipando uma colheita abundante no ano que vem. No entanto, alguns esperam que a produção nacional de azeite de oliva seja menor do que a estimativa de colheita recorde da UZZK.

""Esperamos uma colheita de azeite de oliva significativamente melhor este ano em comparação à temporada anterior", disse Can Candeger, sócio-gerente da Artem Oliva de Izmir, uma das maiores produtoras e exportadoras de azeite de oliva da Turquia.

"Embora a colheita tenha começado lentamente no sudeste, a colheita completa começará no início de novembro”, acrescentou. "Nossas estimativas iniciais sugerem um aumento potencial de cerca de 40 por cento na produção em comparação ao ano passado, com um total esperado de cerca de 300,000 toneladas em toda a Turquia.”

No anterior Ano safra 2023/24, espremida entre a colheita de 2022/23 e a colheita recorde prevista para 2024/25, a Turquia seguiu a tendência de redução de rendimentos em toda a bacia do Mediterrâneo, com uma produção total de cerca de 200,000 toneladas.

Candeger também observou que, devido às condições favoráveis ​​de cultivo e à ausência de pragas da azeitona na maioria das regiões produtoras, a qualidade dos azeites frescos da estação deve melhorar consideravelmente este ano em comparação com o anterior.

Ayvalik, uma região produtora de azeite de oliva significativa na costa noroeste do Mar Egeu da Turquia e lar de dois milhões de oliveiras, deve produzir uma safra abundante de azeite de oliva nesta temporada. No entanto, a ausência de chuvas na área se tornou um fator crítico na determinação dos rendimentos finais.

"A quantidade de azeite aumentará substancialmente este ano”, disse Mustafa Kürlek, Cogumelo Zeytincilik, uma produtora de azeite e azeitonas de mesa na região das Montanhas Kaz.

"Mas as chuvas ainda não chegaram”, acrescentou. "Como resultado, as azeitonas estão substancialmente enrugadas agora. Se as chuvas não caírem, haverá uma diminuição significativa nas azeitonas comestíveis, resultando em mais azeitonas sendo canalizadas para a produção de azeite de oliva. No final, mais azeite de oliva estará disponível no mercado.”

Kürlek também determinou que a produção nacional de azeite de oliva da Turquia em 2024/25 provavelmente dobrará em comparação ao ano anterior e totalizará cerca de 400,000 toneladas.

Em toda a Turquia, o padrão de produção esperada de azeite de oliva para este ano varia de região para região devido à seca persistente em grande parte do país.

Espera-se uma colheita abundante em algumas regiões produtoras, incluindo o sul província de Kilis, onde se espera que a produção aumente para 10,000 toneladas de azeite, em comparação com 6,000 toneladas no ano passado.

Entretanto, algumas outras áreas, como o Golfo de Edremit, no noroeste, estão enfrentando uma colheita menor do que o esperado inicialmente devido à chuva insuficiente no outono.

Enquanto isso, a produção recorde esperada na Turquia em 2024/25 também despertou ambições de exportações recordes de azeite do país este ano, especialmente após a proibição de exportação de azeite turco a granel. completamente levantado.

"O rendimento histórico nos obriga a quebrar recordes históricos nas exportações”, disse Mehmet Emre Uygun, presidente da Associação de Exportadores de Azeite e Azeite do Mar Egeu (EZZIB).

Uygun acrescentou que a meta da associação para a temporada 2024/25 é aumentar as exportações de azeitonas turcas para 200,000 toneladas. De acordo com a EZZIB, as exportações de azeite de oliva turco somaram 65,000 toneladas no ano anterior de 2023/24.

"No próximo mandato de cinco anos, aumentaremos dia e noite nossas exportações anuais para US$ 1.5 bilhão (€ 1.39 bilhão)”, disse ele.