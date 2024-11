Dois produtores australianos comemoram década de sucesso em competição mundial

Navegando em um colheita desafiadora de 2024, os produtores australianos sentiram mais uma vez a emoção de serem reconhecidos por seus produtos de alta qualidade azeite virgem extra no cenário mundial.

Participantes que retornam Propriedade de oliveiras do Cabo Schanck e Cobram Estate de Victoria representou o país em 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition Divisão do Hemisfério Sul, que se uniram para ganhar sete prêmios (dois de ouro e cinco de prata).

Victoria é a maior região produtora de azeite de oliva do país, respondendo por mais de 70% da produção anual de azeite de oliva da Austrália.

Cape Schanck e Cobram Estate ostentam uma pontuação de consistência de 100 por cento no Olive Oil Times Classificação mundial, o que significa que eles têm alcançado continuamente uma qualidade premiada ao longo dos últimos dez anos.

Na Austrália, a safra recorde do ano passado de cerca de 19 milhões de litros (17,480 toneladas métricas) de azeite de oliva foi seguida por uma produção menor em 2024, com safras reduzidas na maioria das regiões produtoras de azeite de oliva do país.

Segundo estimativas da Associação Australiana de Azeite de Oliva (AOOA), o país produziu entre 13,000 e 14,000 toneladas de azeite de oliva na colheita de 2024, que terminou em julho.

"A colheita australiana caiu em 2024 devido à baixa frutificação e ao mau tempo em algumas regiões”, disse o presidente da associação, David Valmorbida, em agosto, após a conclusão da colheita de azeitonas no país.

"Outras áreas foram atingidas pelo inseto de renda, que dizimou bosques”, acrescentou Valmorbida. "Devido ao efeito combinado de já ser um ciclo '“ano ruim e o impacto das más condições fizeram com que poucos produtores conseguissem produzir grandes volumes este ano.”

Cobram Estate, a maior produtora de azeite de oliva do vasto país do sul do Pacífico, que colhe azeitonas de 2.6 milhões de oliveiras por ano, mais uma vez conquistou sucesso na competição, ganhando cinco prêmios (um de ouro e quatro de prata).

"Para receber reconhecimento no NYIOOC é a maior honra”, disse a gerente de marca Erin Wilson. "Estamos entusiasmados com os resultados e extremamente orgulhosos de que a qualidade e a consistência dos nossos azeites de oliva extravirgem sejam reconhecidos como alguns dos melhores do mundo.”

De acordo com Olive Oil Times No ranking mundial, a Cobram Estate é a produtora mais bem classificada no Hemisfério Sul.

A empresa, anteriormente conhecida como Curva de limite, ganhou um Prêmio de Ouro por sua monovarietal homônima Coratina.

O NYIOOC O júri também entregou quatro prêmios de prata para dois monovarietais médios da empresa, Picual e Hojiblanca, e dois blends médios.

Ao contrário de outros produtores do país que enfrentaram condições climáticas desfavoráveis ​​nesta safra, a Cobram Estate desfrutou de condições propícias à produção de azeite de oliva de qualidade, embora em quantidade reduzida.

"Cada estação é única”, disse Wilson. "Tivemos um inverno favorável seguido por um verão moderado com chuvas acima da média no início do processo de acumulação de azeite. Essa situação levou a excelentes proporções de polpa para caroço, aumentando o equilíbrio e os sabores frutados dos nossos azeites.”

"Embora tenha sido um ano de menor rendimento, combinamos essas condições ambientais com nossa experiência em horticultura e moagem para produzir azeites de oliva extravirgens de alta qualidade, lindos e harmoniosos”, acrescentou.

Na campanha de 2024, a Cobram Estate produziu 10.1 milhões de litros (9,292 toneladas) de azeite de oliva, cerca de 65% da produção nacional do país neste ano-safra.

Escolha Propriedade de oliveiras do Cabo Schanck, duas variedades monovarietais extra virgens médias de azeitonas Coratina e Picual ganharam um prêmio de ouro e um de prata na competição deste ano.

Cape Schanck comemorou mais dois prêmios na Competição Mundial, totalizando 27. (Foto: Cape Schanck Olive Estate)

"Nossa alegria é imensa por vencer no NYIOOC por mais um ano”, disseram os proprietários Stephen e Sui Tham.

Em abril passado, o produtor se preparou para uma safra abundante antes da colheita de 2024. No entanto, chuvas torrenciais no final da primavera que coincidiram com a floração das oliveiras e temperaturas mais baixas do que o normal antes da colheita resultaram em uma produção de azeite de oliva menor do que o esperado em Cape Schanck.

"Baixo rendimento e azeite suave foram o tema geral [nesta temporada]”, disse Thams. "Com os azeites suaves, estávamos particularmente ansiosos sobre como nossos azeites se sairiam na competição deste ano, e enviamos o que sentimos ser nosso destaque.”

Apesar dos altos e baixos da temporada, o foco da empresa na qualidade, descrito pelos proprietários como o 'fator x' para uma colheita bem-sucedida, independentemente da quantidade de azeite produzido, impulsionou o Cabo Schanck para o NYIOOC pódio de vencedores pelo décimo ano consecutivo.

"Coratina mais uma vez se destacou, como acontece há muitos anos”, disse o casal. "Um simples espaguete aglio e olio com prosecco foi o suficiente para nós, em família, em comemoração.”

"Os prêmios de NYIOOC representam muitas coisas para o nosso petrazeite e empresa”, concluíram. "Entre as muitas representações estão as de que os prêmios ao longo dos anos servem como uma indicação de consistência, que nossos consumidores valorizam muito.”