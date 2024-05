Produtores de azeite dos EUA alcançam sucesso recorde na competição mundial

Olive oil produtores nos Estados Unidos estão elogiando um recorde de 95 prêmios em 2024 NYIOOC Concurso de Azeite.

Agricultores e moleiros de cinco estados ganharam 62 prêmios Ouro e 33 Prêmios Prata em 140 inscrições. Foi o segundo maior número de marcas dos EUA submetidas à Competição Mundial, ligeiramente atrás das 149 em 2017.

Continua a consolidar a nossa reputação como produtor de primeira linha. - Paul Durant, coproprietário, Durant Olive Mill

Somente Produtores italianos apresentou mais inscrições e ganhou mais prêmios no maior concurso de qualidade de azeite do mundo.

O sucesso incomparável dos produtores americanos veio depois de uma colheita abundante na Califórnia, onde é produzida a esmagadora maioria do azeite dos EUA.

De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, os Estados Unidos produziram 12,000 mil toneladas de azeite na safra 2023/24. Embora o tempo húmido em todo o Golden State tenha aliviado as condições de seca severa, a chuva também criou desafios agronómicos e logísticos durante a colheita.

Fazenda de Oliveiras da Califórnia (COR), o maior produtor de azeite dos EUA, está entre os vencedores deste ano.

A COR ganhou um prêmio de ouro e um prêmio de prata por suas marcas 100% californianas e um prêmio de ouro por sua blend global, feita com 10% de azeite californiano. (Lucini, um azeite virgem extra italiano de propriedade da COR, também ganhou dois prêmios Gold.)

Mary Mori é vice-presidente de qualidade e pesquisa do California Olive Ranch (Foto: California Olive Ranch)

"Estamos entusiasmados por receber essas honras”, disse Mary Mori, vice-presidente de qualidade e pesquisa e desenvolvimento do COR. "Sendo uma das competições mais conceituadas e confiáveis, receber estes prémios é sempre uma pausa para celebração e um verdadeiro testemunho do nosso compromisso em produzir produtos saborosos e de alta qualidade.”

Mori acrescentou que os prêmios vieram depois de um "colheita moderada”, elogiando o trabalho da equipa agrícola da empresa por ter superado os principais desafios que a empresa enfrentou e por garantir que a azeitona chegava dos olivais aos lagares com rapidez.

"O principal problema era o calor – o clima mais quente não era ideal para a colheita”, disse Mori. Como resultado, tivemos que ajustar o tempo de irrigação para não fazer com que os frutos murchassem e secassem.”

"Felizmente, essas temperaturas intensas ocorreram apenas na primeira semana de colheita”, acrescentou. "As temperaturas baixaram significativamente, permitindo-nos chegar à colheita com poucos problemas.”

A equipe por trás Pasolivo comemorou vencendo quatro NYIOOC prêmios, elevando seu total para 36.

Pasolivo já está podando em preparação para mais um ano premiado em 2025. (Foto: Pasolivo)

De acordo com o Olive Oil Times Dados do ranking mundial, Pasolivo é o produtor norte-americano mais premiado nos 12 anos de história da competição e o quarto mais bem-sucedido no geral.

"É uma honra continuar a receber tantos elogios todos os anos nesta competição”, disse a gerente geral Marisa Bloch. "Continuamente ganhando esses elogios incríveis ajudam a solidificar a validade e a qualidade da nossa marca”, acrescentou ela. "Continuamos a mostrar aos consumidores que somos um produtor de topo que continua a trazer qualidade para a mesa.”

Bloch disse que Pasolivo teve uma excelente colheita em 2023/24, mas a chuva adiou a data original da colheita, resultando em uma corrida contra o tempo para colher as azeitonas ainda verdes.

"A colheita ocorreu mais tarde devido a todas as chuvas do início do ano”, disse ela. "Só temos que garantir que não adiamos a colheita muito tarde, possivelmente chegando à estação chuvosa do ano seguinte.”

Produtores da Califórnia ganharam 86 dos 95 prêmios no NYIOOC, com produtores do Arizona, Flórida, Oregon e Texas ganhando o restante.

O produtor de maior sucesso fora do Golden State foi o de Oregon Moinho Durant, que ganhou dois prêmios de ouro e um prêmio de prata.

Além de enfrentar temperaturas congelantes, Paul Durant disse que a equipe teve que se acostumar com o novo equipamento de fresagem Pieralisi de última geração. (Foto: Moinho de Azeite Durant)

"O impacto [de vencer NYIOOC prêmios] é cada vez maior a cada ano”, disse o coproprietário Paul Durant. "Isso mostra que ao longo de muitos anos e muitos desafios, somos capazes de produzir consistentemente azeites de alta qualidade nos quais nossos clientes confiam. Continua a consolidar a nossa reputação como produtor de primeira linha.”

A produtor pioneiro de azeite disse que os olivicultores do Oregon tiveram que superar um congelamento significativo, o que reduziu a quantidade de frutas que poderiam colher.

"Este é o terceiro ano consecutivo em que uma parte da colheita foi perdida”, disse Durant. "Para a temporada de cultivo de 2024, instalamos máquinas eólicas para mitigar os riscos e, esperançosamente, ganhar tempo adicional de colheita.”

Do outro lado do país, os produtores por trás 15 azeitonas celebrou três Silver Awards para azeites virgens extra produzidos na Flórida e na Califórnia, os primeiros reconhecimentos da empresa na Competição Mundial.

O fundador da 15 Olives, Stuart Alfonso, inspeciona azeitonas Arbequina no pomar da empresa na Flórida. (Foto: 15 azeitonas)

"Ser premiado nesta competição nos permite respirar fundo e aproveitar os frutos do nosso trabalho”, disse o coproprietário Krisi Groce. "Trabalhamos arduamente para educar o público sobre a qualidade do azeite virgem extra e este prémio confirma o que dizemos.

A empresa ganhou os prêmios por um par de blends à base de Arbequina e um blend à base de Frantoio.

"Nossa produção está atualmente na Flórida e na Califórnia”, disse Groce. "Produzimos um blend de azeites diretamente da nossa produção que inscrevemos a concurso. Nossas azeitonas Arbequina crescem muito bem aqui na Flórida, e nossas variedades toscanas da Califórnia são uma blend perfeita e premiada.

Groce disse que a 15 Olives teve uma temporada de produção excepcional na Califórnia. Como sempre, a colheita na região subtropical da Flórida apresentou uma série de desafios.

"A produção na Flórida tem muitos desafios. Estamos em um clima tropical – muito úmido e chuvoso – e na hora da colheita os mosquitos vão mastigar”, disse ela. "Colhemos do início a meados de agosto, quando está quente e úmido, e os insetos são implacáveis. Ter familiares e amigos que queiram participar deste processo é a chave.”

No sudoeste, os produtores por trás do primeiro produtor comercial de azeite de Arziona comemorou o Prêmio Prata No 2024 NYIOOC. Este foi o terceiro prêmio da empresa na competição, mas o primeiro concedido exclusivamente por azeitonas cultivadas no Arizona.

O fundador Perry Rea plantando novas oliveiras no Arizona (Foto: Queen Creek Olive Mill)

"Muitos dos nossos moradores e visitantes sempre questionaremos qual a qualidade do azeite virgem extra que um produtor do Arizona pode produzir, porque somos os únicos que fazem isso ”, disse John Rea, presidente da Moinho de Oliva Queen Creek. "Este prêmio parece ainda mais especial porque o produto obtido foi criado a partir de azeitonas cultivadas e moídas em nossa fazenda em Queen Creek, Arizona.”

Rea disse que o principal desafio que enfrenta para produzir azeite virgem extra premiado é o momento da colheita, que difere de todos os outros produtores dos EUA devido ao clima continental desértico do Arizona.

"A colheita no Arizona ocorre um pouco mais tarde no ano do que na Califórnia por causa do clima”, disse ele, "por isso temos que ficar de olho no bosque durante novembro e início de dezembro.”