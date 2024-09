Universidade da Califórnia lança manual sobre cultivo de azeitonas para produção de azeite

A equipe por trás do recém-publicado relatório da Universidade da Califórnia sobre Agricultura e Recursos Naturais (UCANR) Manual de Produção de Azeite espera que o livro de referência ajude a dar suporte ao crescente setor de azeite de oliva do estado.

Na última década, a área dedicada à produção de azeite de oliva ultrapassou a área de azeitonas de mesa na Califórnia, que é responsável por praticamente toda a produção de azeite de oliva da América do Norte.

No entanto, os únicos livros de referência relacionados com azeitonas da UCANR permaneceram os originais Manual de Produção de Azeitonas, publicado em 1953 e revisado em 1994 e 2005, e o Manual de Produção de Azeitonas Biológicas, publicado em 2007.

Veja também: Azeite de Oliva para Leigos Busca Educar os Consumidores e Desmistificar Mitos Comuns

"O Plano de Ação Global para Saúde Mental --- da Manual de Produção de Azeitonas era principalmente para produtores de azeitonas de mesa”, disse Selina Wang, coeditora técnica do livro e professora associada do departamento de ciência e tecnologia de alimentos da Universidade da Califórnia-Davis. "Este é o primeiro manual de produção para olivicultores de azeite.”

"Queríamos que este livro fosse um manual direto, prático e relevante para os olivicultores”, acrescentou. "Alguns escritores de capítulos são acadêmicos como eu, mas tivemos profissionais da indústria que fazem o trabalho prático há décadas para revisá-los e garantir que as informações sejam práticas e fáceis de seguir.”

Junto com o UC Davis Olive Center fundador Dan Flynn e Louise Ferguson, Wang se propôs a criar um esboço passo a passo de tudo o que um produtor de azeitonas precisa saber sobre localização, plantio, colheita e manutenção de um pomar.

O livro inclui uma introdução à história da indústria e da Califórnia notas de azeite e padrões, seguidos de capítulos que discutem a fisiologia da oliveira, manejo do solo e de nutrientes, manutenção do dossel, identificação e manejo de ervas daninhas e pragas, incluindo mosca de fruta verde-oliva e psilídeo da oliveira, doenças da oliveira e colheita da azeitona.

Os editores técnicos disseram que o livro pode ajudar os produtores de azeitonas a se tornarem mais eficientes e resilientes.

Embora o livro se concentre principalmente no olival, há também um capítulo sobre a moagem das azeitonas, o armazenamento do azeite e o tratamento de alguns dos subprodutos da moagem das azeitonas.

"Cada capítulo é escrito por alguém que vem estudando o assunto durante a maior parte de sua carreira", disse Wang. Por exemplo, um fisiologista de plantas renomado escreveu o capítulo de fisiologia, e um entomologista escreveu o capítulo de identificação e controle de pragas.

"Acho que o livro é forte e abrangente porque não foi escrito por uma única pessoa”, acrescentou Wang. "Não é possível ser especialista em colheita, moagem, cultivo, pragas e tudo mais.”

O livro se concentra em olivais de alta e superalta densidade, com capítulos discutindo localização, espaçamento entre árvores, requisitos de irrigação e variedades apropriadas.

"Para a seleção do local e preparação da terra, fornecemos informações sobre a coleta e o envio de amostras de solo e água para testes, incluindo o que testar... para ver o que está deficiente e então ver se há necessidade de um suplemento”, disse Wang.

Embora o manual não aborde explicitamente das Alterações Climáticas ou práticas agrícolas regenerativas, ele explica aos produtores de azeitonas como pensar sobre irrigação e disponibilidade de água e como minimizar insumos fitossanitários.

"Queríamos que este manual fosse para todos os produtores, independentemente do tamanho e de suas práticas agrícolas”, disse Wang.

O trabalho no livro de 273 páginas começou durante a pandemia de Covid-19 e levou quase quatro anos para ser concluído. Wang disse que um dos principais desafios foi manter a escrita concisa. "Queríamos garantir que isso não parecesse um livro didático ou um manuscrito científico”, disse ela.

No entanto, cada capítulo fornece recomendações de leitura abrangentes para qualquer pessoa curiosa sobre qualquer assunto.

A Olive Oil Commission of California financiou o manual. Como resultado, a organização sem fins lucrativos administrada pelo estado receberá cerca de 150 cópias do livro para distribuir entre seus membros, que incluem os maiores produtores de azeitonas e azeites do país.

Ainda assim, Wang disse que a comissão espera vender muito mais cópias na Califórnia, nos Estados Unidos e internacionalmente. Se houver demanda por cópias em outros idiomas, Wang antecipa que a editora estaria disposta a traduzir o livro.

"Na próxima primavera, nós três [Flynn, Sherman e Wang] viajaremos pela Califórnia, do norte ao sul, com alguns dos escritores dos capítulos”, disse Wang. "Em cada parada, discutiremos as informações mais relevantes do manual e nos concentraremos em um problema regional específico.”

Por exemplo, Wang disse que nas regiões mais áridas da Califórnia, os três editores técnicos discutiriam irrigação e gestão de água. Nas áreas costeiras, eles se aprofundariam no monitoramento e mitigar os impactos da mosca da azeitona.

O Plano de Ação Global para Saúde Mental --- da Manual de Produção de Azeite está disponível por US$ 90 (€ 82) no Catálogo UCANR.