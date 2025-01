Uruguai antecipa recuperação da colheita

Após um colheita decepcionante em 2024, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca do Uruguai espera que a produção de azeite de oliva se recupere em 2025.

De acordo com dados preliminares do setor privado, o Uruguai produziu 614 toneladas métricas de azeite de oliva em 2024, cerca de um terço da produção total em 2023 e 63% abaixo da média de cinco anos.

Brasil e Estados Unidos são as grandes apostas do setor para o azeite de oliva extravirgem… No caso do Brasil, há a entrada preferencial concedida pelo Mercosul e a proximidade geográfica. - María Noel Ackermann, economista, Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca

"Os efeitos da seca histórica que o país viveu em 2023 refletiram-se nos resultados de uma colheita bastante reduzida em 2024”, escreveu María Noel Ackermann, economista do gabinete de programação e política agrícola do ministério, numa nota. relatório anual de colheita.

No entanto, Noel Ackermann descreveu a perspectiva para a colheita de 2025 como "“auspicioso” após um inverno chuvoso e temperaturas amenas na primavera resultaram em uma frutificação positiva.

"A perspectiva para 2025, com melhores condições climáticas por enquanto, é auspiciosa, com floração adequada e frutificação promissora”, escreveu ela.

Vários produtores, incluindo o o maior do país, confirmado para Olive Oil Times que a colheita de 2025 será muito melhor que a de 2024, mas dificilmente atingirá as 2,047 toneladas produzidas em 2023.

O aumento da produção – o Uruguai produziu quase sete vezes mais azeite de oliva anualmente nos últimos cinco anos em comparação aos cinco anos anteriores – foi acompanhado pelo aumento do consumo.

"O consumo estimado de azeite e azeite de bagaço de azeitona no Uruguai atingiu uma média de cerca de 1,800 toneladas nos últimos três anos, pouco mais de meio litro per capita”, escreveu Noel Ackermann. "Uma tendência crescente é evidente com uma visão de médio prazo, dado que o consumo nacional era de cerca de 1,400 toneladas há uma década.”

A produção local agora representa uma parcela cada vez maior do consumo uruguaio, representando cerca de metade das vendas nacionais de azeite de oliva.

Cerca de metade da produção nacional é vendida por atacadistas e supermercados, com 30% vendidos diretamente ao consumidor e outros 19% vendidos como produtos de marca branca.

Azeite de oliva de marca branca O azeite de oliva de marca branca é produzido por uma empresa, mas vendido sob a marca de outra empresa, permitindo que varejistas ou distribuidores o comercializem como seu próprio produto. A prática é comum entre grandes varejistas e redes de supermercados.

Como em qualquer outro lugar, o colheitas globais pobres nas safras 2022/23 e 2023/24 causaram preços do azeite para subir no Uruguai.

Dados do Instituto Nacional de Estatística revelaram que os preços do azeite de oliva no varejo aumentaram 23% em 2023 e 15% nos primeiros dez meses de 2024.

"Mudanças no comportamento do consumidor, orientadas para alimentos mais saudáveis, naturais, seguros e de alta qualidade, oferecem possibilidades para um maior desenvolvimento do setor no futuro”, escreveu Noel Ackermann.

A combinação de colheitas ruins em grande parte do mundo do azeite de oliva e uma produção nacional relativamente forte nos últimos anos resultou na perda de participação de mercado dos azeites de oliva importados no Uruguai.

Segundo o ministério, as importações uruguaias de azeite de oliva e azeite de bagaço de oliva atingiram 695 toneladas em 2023, uma queda de 20% em relação ao ano anterior.

Nos primeiros dez meses de 2024, o Uruguai importou 552 toneladas de azeite de oliva, uma queda de nove por cento em relação ao mesmo período de 2023.

Noel Ackermann disse que o declínio contínuo nas importações, apesar de uma colheita muito baixa em 2024, indica que o consumo caiu, provavelmente devido aos preços mais altos.

Apesar da redução nos volumes, as importações de azeite de oliva em valor atingiram US$ 4.5 (€ 4.37) milhões nos primeiros dez meses de 2024, um aumento de 28% em relação ao mesmo período de 2023.

A pluralidade de importações de azeite de oliva uruguaio por valor veio da Argentina, 37 por cento, que ganhou participação de mercado nos dois anos anteriores devido às colheitas ruins na Espanha e na Itália. As importações das duas nações europeias compreenderam 35 por cento e 23 por cento, respectivamente.

O aumento da produção também levou ao aumento das exportações de azeite de oliva, especialmente para o vizinho Brasil.

De abril de 2023 a março de 2024 (o ano comercial 2023/24 no Uruguai), as exportações atingiram 638 toneladas avaliadas em US$ 4.5 milhões, um aumento de 20 por cento no volume vendido e um aumento de 87 por cento na receita gerada. Oitenta por cento das exportações foram azeite virgem extra, com o restante correspondendo a virgem.

No entanto, esses números serão dramaticamente menores para o ano comercial de 2024/25. De abril a outubro, os produtores uruguaios exportaram 52 toneladas de azeite de oliva, uma queda de 88% em relação ao mesmo período do ano anterior, a um valor de $ 608,000 (€ 590,000).

Embora praticamente todo o azeite de oliva virgem tenha sido exportado para a Espanha para ser blenddo e reexportado, dois terços das exportações de azeite de oliva extra virgem foram para o Brasil, seguido pela Espanha, Estados Unidos e Argentina.

"Brasil e Estados Unidos são as grandes apostas do setor para o azeite de oliva extravirgem”, escreveu Noel Ackermann. "Esses países são fortes importadores globais, com consumo e produção em expansão que não conseguem satisfazer a demanda local.”

"No caso do Brasil, há a entrada preferencial concedida pelo Mercosul e a proximidade geográfica, o que determina menores custos de transporte”, concluiu. "Os Estados Unidos são atraentes porque são o mercado que melhor paga pelo produto (no ano passado, ele foi vendido a mais de US$ 8,000 (€ 7,760) FOB por tonelada).”