A colheita da azeitona 2015 será boa?

Com a expectativa de que a colheita das azeitonas comece na Europa já no próximo mês, relatórios recentes especulam sobre os resultados do Colheita 2015 - 2016.

Principais produtores de azeitona, Espanha e Itália, e em menor escala outros países produtores de azeitona, incluindo França, Portugal e Croácia, foram duramente atingidos pelos colheitas desastrosas da safra de oliva de 2014-2015. Como um resultado, preços do azeite dispararam e os consumidores estão sentindo os efeitos da escassez mundial de azeite.

Bloomberg relatado que a produção na Espanha e na Itália, os dois maiores países produtores de azeitona que representam a 70 por cento do mercado mundial, diminuiu mais de 50 por cento na temporada 2014 - 15, de acordo com dados publicados pela Conselho Oleícola Internacional (COI).

O Guardião tem advertido que uma terceira safra ruim consecutiva na Espanha e na Itália teria resultados desastrosos e aumentaria os preços ainda mais em meio a temores de que a Espanha possa ter outra safra ruim por causa do tempo seco e quente.

Enquanto isso, toda a província de Lecce, na Apúlia (Apúlia) - a maior região de oliva da Itália, com 2,769 quilômetros quadrados (1,065 sq mi) - está tão infectada pelo Xylella fastidiosa (Xf) bactéria que agora é uma zona de contenção, onde as árvores infectadas estão sendo removidas e destruídas sob estritas medidas da UE introduzido em abril. O medo de que a bactéria se espalhe foi confirmado no mês passado, quando foi detectou em plantas na ilha francesa da Córsega após outra infecção descoberta em abril em uma planta de café em um mercado de Paris.

Apesar de colheita desastrosa do ano passado, alguns produtores italianos de azeitona estão sendo cautelosamente otimista sobre a colheita que se aproxima, pois as árvores geralmente produzem uma colheita melhor após uma colheita ruim.

Os rendimentos foram baixos no ano passado na Espanha por causa do clima excessivamente quente. Após uma primavera quente e seca durante a época de floração crucial deste ano, o maior produtor mundial de azeite pode sofrer sua segunda colheita ruim consecutiva.

Em declarações ao The Guardian, um produtor de azeitonas da província de Jaén, no sul da Espanha, previu que a próxima safra será melhor: "Acho que a nova safra não será tão ruim quanto a do ano passado, mas provavelmente as azeitonas serão menores e com menos azeite. Se chover em setembro e outubro então teremos um pouco mais. Será um quadro diferente ”, disse Lourdes Negrillo.

Ainda é cedo, e a próxima colheita é daqui a semanas ou até meses, dependendo da região. Mas há muita especulação e expectativa sobre a próxima colheita de azeitonas, tanto para produtores quanto para consumidores.