O primeiro curso de moagem de azeite nos EUA acontecerá de 1 a 4 de outubro no Centro Davis Davis do Instituto Mondavi de Ciência de Alimentos e Alimentos. Sob a direção do diretor executivo do Centro, Dan Flynn, o Curso de Certificado de Fresagem Master da UC, agora em seu sétimo ano, continua a elevar seu currículo de classe mundial. "O curso fornece um guia detalhado para processadores de azeite atuais ou futuros sobre como maximizar a qualidade e a lucratividade ”, disse Flynn. "É o único curso desse tipo na América do Norte. ”

O programa deste ano, com sede no Teatro Sensorial do Vinhedo de Silverado, será liderado por Leandro Ravetti, um dos principais especialistas mundiais em azeite desde a colheita até o processamento.

Registro online: Curso de Certificado de Fresagem Master UC

Engenheiro agrônomo originário da Argentina, Ravetti trabalhou por muitos anos com o Instituto Nacional de Tecnologia Agrícola em pesquisas de produção de azeitonas, atuando como consultor de vários dos maiores produtores e produtores de azeite do país. Em 2001, ele deu o salto intercontinental para a Austrália, onde atualmente lidera um "Equipe técnica das Oliveiras Modernas ”, consultando e orientando os principais produtores e processadores do país e ajudando a facilitar o plantio de 3.5 milhões de árvores.

Desde 2005, Ravetti atuou como diretor executivo da Boundary Bend Ltd., empresa líder em azeites totalmente integrada da Austrália, ajudando a liderar o rápido crescimento da empresa, alta eficiência e uma coleção de azeites que continuam a acumular principais prêmios em competições e degustações internacionais. Sob a liderança de Ravetti, através de seu foco em inovação, dados e análise, a empresa continua a maximizar a eficiência da produção sem sacrificar a qualidade.

Leandro Ravetti (foto NYIOOC)

"Leandro é uma estrela do rock na área ”, disse Flynn entusiasmado. "Ele é simplesmente um dos melhores professores do mundo em azeite. ”

Flynn disse que o formato do curso 2015 permanecerá semelhante ao padrão estabelecido. Olive2Bottle, um serviço de moagem móvel, estará disponível para processar o azeite diretamente no local. Um componente externo incluirá visitas (incluindo uma à nova operação de Boundary Bend, com sede na Califórnia), a cinco instalações locais de processamento de azeite - duas a mais do que no ano anterior - dando a aproximadamente 50 participantes a chance de ver as melhores práticas primeiro -mão.

A viagem de campo se tornou um componente valioso do curso, observou Flynn, com a classe sendo questionada sobre o que aprenderam nas apresentações. Poder visitar as fábricas de processamento, desde os menores moinhos às instalações muito maiores, é parte integrante da missão do programa.

At Yolo Imprensa, uma operação orgânica certificada que produz azeites de uma única cultivar, o moleiro Mike Madison usa um moinho de rolos de baixa velocidade para esmagar suavemente as azeitonas e caroços, minimizando o calor e a emulsificação. E em Oliva, fundado pela russa Olga Orlova, o sistema foi projetado para permitir lotes fresados ​​sob medida tão pequenos quanto 200 lbs.

Jim Etters na Séka Hills

O único produtor de azeite nativo americano do mundo é o Seka Hills, cujo premiado Arbequina extra virgem é processado com equipamentos da Alfa Laval. Os tanques cilíndricos proporcionam um ambiente livre de oxigênio para a malaxação das azeitonas. Por outro lado, a fábrica Pieralisi de Bondolio inclui o único decantador multifásico nos EUA, resultando em um sistema de processamento de resíduos zero e um subproduto conhecido como "paté ”, pensado para ter o potencial de adicionar alguns dos antioxidantes saudáveis ​​encontrados no azeite de boa qualidade a alimentos como pão e macarrão.

A nova e fresca cozinha americana da culinária local Fornecedores de Magpie estará no menu para os alunos da classe Master Millers, trazendo uma abundância de ingredientes cultivados e criados no norte da Califórnia para a experiência. Os participantes que se inscreverem antes de 1º de agosto terão um desconto de inscrição antecipada de 20%, um bônus substancial pela riqueza de conhecimento experiente e que os aspirantes a moleiros levarão para casa.

Karen Bond na Bondolio

"Os participantes anteriores fizeram melhorias imediatas na qualidade e lucratividade de suas operações de processamento de petrazeite ”, observou Flynn. "Este curso é um pequeno investimento que renderá mais eficiência, melhor qualidade e maiores lucros. ”

Saiba mais sobre o programa e inscreva-se no Curso de Certificado de Fresagem Master da UC no Site do UC Davis Olive Center.