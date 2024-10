Vitórias em competições mundiais trazem alívio aos produtores do Cone Sul

Produtores do Cone Sul da América do Sul superaram colheitas desafiadoras e, em alguns casos, altos custos de produção para criar cafés de qualidade premiados azeite virgem extra.

Agricultores e moleiros de Argentina, Chile e a Uruguai combinados para ganhar 12 prêmios de 20 inscrições no 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition ,s Divisão do Hemisfério Sul.

Os produtores chilenos, que experimentaram uma queda de 30 por cento declínio da produção em 2024, rendeu 15,000 toneladas métricas de azeite após uma colheita marcada por condições climáticas extremas e uma 'ano de folga.

Três agricultores e moleiros do Chile se uniram para ganhar cinco prêmios de ouro e dois de prata na competição.

Participante e vencedor de longa data Azeite de Alonso comemorou um ano recorde, ganhando quatro prêmios de ouro para uma Coratina de colheita precoce, uma Coratina de intensidade média, uma Pical e uma blend média.

Perto dali, o produtor por trás Olivos de Ruta del Sol comemorou a conquista dos prêmios de ouro e prata por uma blend média e delicada, respectivamente, engarrafada sob a marca Deleyda.

"Estamos muito felizes e honrados com este prêmio, uma competição da qual participamos pela sexta vez e obtivemos seis Prêmios de Ouro com nossos Deleyda Premium e Deleyda Fine Selection”, disse o presidente-executivo Fernando Carrasco Spano.

Fernando Carrasco Spano colhe cedo, sacrificando quantidade pela qualidade. (Foto: Olivos de Ruta del Sol)

Situada a 150 quilômetros ao sul de Santiago, a múltiplo NYIOOC vencedora sofreu uma leve queda na produção, notando-se principalmente os baixos níveis de acumulação de azeite nas azeitonas, o que pode tornar a moagem de alta qualidade um desafio.

"Para garantir a qualidade, temos uma estratégia de colheita antecipada, buscando azeitonas em um ponto inicial de maturação, onde elas maximizam seu potencial de aromas e sabores”, disse Carrasco Spano.

"Entendemos que essa busca por qualidade vai na direção oposta à maximização do desempenho, mas na Deleyda estamos comprometidos em alcançar os aromas e experiências diferenciadoras pelos quais fomos premiados ao longo dos anos”, acrescentou.

Carrasco Spano disse que vencer a Competição Mundial é um importante marcador de qualidade para os consumidores, fornecendo evidências anuais de que a empresa seguiu as melhores práticas necessárias para produzir um produto de alta qualidade.

MAIS Chile, situada no Deserto do Atacama, no norte do país, foi a terceira medalhista chilena, ganhando um Prêmio de Prata por um delicado Frantoio.

Do outro lado dos Andes, dois produtores da vinícola Mendoza, Argentina, comemoraram seus Prêmios de Ouro na edição de 2024 NYIOOC.

Olivares de Don Ignacio ganhou um prêmio de ouro por seu Patagonia Gourmet Blend, uma blend de média intensidade de azeitonas Arbequina, Arauco e Frantoio engarrafada com um Mendoza IGP certificação.

Miguel Zuccardi, responsável pela produção de azeite de oliva da Família Zuccardi, foi o outro vencedor do país. A empresa ganhou um Prêmio de Ouro por um meio orgânico Arauco, submetido à competição por Importadores de comida italiana Manicaretti.

A Familia Zuccardi se concentra na produção de azeite de oliva extra virgem da variedade local Arauco. (Foto Familia Zuccardi)

"Estamos muito felizes em obter este reconhecimento em NYIOOC”, disse Zuccardi. "Acreditamos que é bom levar os azeites da nossa região para competições de prestígio como esta e, acima de tudo, divulgar a nossa variedade Arauco, que tem uma rica história na nossa região.”

"Embora seja uma variedade destinada principalmente à produção de azeitonas de mesa, desde o início do nosso projeto a escolhemos e arriscamos lançar o primeiro azeite monovarietal da Argentina produzido com a variedade Arauco”, acrescentou. "É uma variedade com produtividade muito boa, por isso seu cultivo se mantém há mais de quatro séculos.”

O prêmio é um alívio para a família Zuccardi depois que a geada do inverno danificou as árvores antes que elas florescessem. Combinado com um ''ano de folga', isso resultou em um "colheita “bastante baixa” em 2024.

"Este ano, optamos por uma maior proporção de colheitas manuais para acelerar o ritmo de colheita e garantir a integridade da fruta”, disse Zuccardi. "Em um ano com menos frutos nas árvores, o amadurecimento é acelerado, e optamos por concentrar a colheita em um tempo menor.”

"A nível industrial, estamos a aplicar melhorias que nos permitem cuidar melhor do processo de extração de petrazeite a cada ano”, acrescentou. "Trata-se de melhoria contínua e, a cada ano, nos concentramos em inovar os aspectos industriais que favorecem a manutenção dos aromas e sabores frescos das azeitonas recém-colhidas e a preservação dos compostos antioxidantes do azeite.”

Zuccardi espera que isso NYIOOC prêmio ajudará a empresa a expandir sua participação de mercado nos Estados Unidos.

Junto com agricultores e moleiros da Argentina e do Chile, Os dois maiores do Uruguai empresas produtoras de azeite de oliva se uniram para ganhar três prêmios na Competição Mundial.

O premiado produtor uruguaio Nuevo Manantials colhe na região leste de Rocha. (Foto: Nuevo Manantial)

Baseado em Maldonado Agrolândia ganhou os prêmios de ouro e prata por seus blends médios, Corte Italiano e Bivarietal, engarrafados sob as marcas Colinas de Garzón.

Enquanto isso, na vizinha Rocha, Nuevo Manancial ganhou o Prêmio Prata por sua marca Olivares de Rocha, um blend delicado.

"Para nós, esse reconhecimento é muito importante”, disse María José Morín, gerente de marketing de ambas as empresas. "Principalmente neste ano tão especial, é como um alento, um incentivo para toda a equipe que sofreu muito com tudo que foi a perda da colheita.”

Embora os dados oficiais ainda não tenham sido publicados, muitos no Uruguai antecipam um aumento significativo declínio da produção devido a dois anos de seca histórica seguida de chuva durante a colheita.

"Os prêmios nos dão força e incentivo para continuar, sabendo que o bom trabalho é sempre reconhecido diante da adversidade”, disse Morín.

Ela acrescentou que os prêmios devem ajudar ambas as empresas a aumentar suas exportações para o Brasil e os Estados Unidos.

"Especialmente para os Estados Unidos, os prêmios nos ajudam muito porque abrem portas”, disse ela, ressaltando que um prêmio de uma competição sediada nos EUA demonstra qualidade para distribuidores e importadores locais de uma forma que prêmios de outros lugares podem não demonstrar.

Embora ainda haja um longo caminho até a colheita de 2025, a Familia Zuccardi disse que as condições parecem boas nos pomares. (Foto: Familia Zuccardi)

Embora ainda seja muito cedo para prever a colheita de 2025 no Hemisfério Sul, produtores em todo o Cone Sul relataram floração abundante e estão otimistas.

"As árvores são lindas, com muitas flores, mas precisamos ver como os frutos se desenvolvem”, disse Morín. "Parece haver uma previsão de uma colheita muito boa, mas precisamos esperar para ver.”

Na Argentina, onde a produção caiu de um recorde de 40,000 toneladas em 2023 para cerca de um terço disso em 2024, Zuccardi prevê uma recuperação da produção em 2025.

"A primavera que está começando apresenta uma floração mais abundante que esperamos que se concretize”, concluiu. Felizmente, tivemos um bom inverno com boa queda de neve na cordilheira dos Andes, o que é decisivo na disponibilidade de água e recarga de aquíferos em regiões desérticas como Mendoza.”