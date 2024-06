Bosques resistentes à Xylella são o futuro do azeite da Apúlia

Durante um evento de dois dias em Lecce e Bari, especialistas e pesquisadores analisaram descobertas científicas e discutiram o futuro da produção de azeite no Xylella fastidiosa-região atingida da Puglia.

Muitas oliveiras nativas foram mortas, mas algumas sobreviveram. Se não forem gravemente afectados, devemos tentar recuperá-los vivos até que a investigação permita a sua recuperação. - Giuseppe Lima, fitopatologista, Universidade de Molise

Olivais intensivos geridos de forma sustentável com cultivares resilientes, com ênfase na produção de alta qualidade, surgiram como o objetivo dos agricultores e moleiros da região do sul de Itália, onde existe um consenso crescente de que a bactéria mortal não pode ser erradicada.

"Esta visita é significativa, pois mostra um raro exemplo de colaboração virtuosa entre investigadores e partes interessadas que contribuem ativamente para os nossos programas”, afirmou Donato Boscia, virologista de plantas líder no Instituto de Proteção Vegetal Sustentável do Conselho Nacional de Investigação Italiano (CNR). ), para Olive Oil Times.

"Nestas instalações existe um pequeno campo de conservação de germoplasma de oliveira, integrado num programa de melhoramento genético em curso”, acrescentou. "Além disso, há uma estufa financiada por doações dos leitores da revista Merum, uma câmara climática fornecida pela Unaprol e uma nova tela financiada pela Save the Olives, a organização apoiado por Helen Mirren. "

Os especialistas acreditam que a nova iniciativa coordenada oferece esperança para salvaguardar os olivais existentes e reduzir a propagação da subespécie pauca de Xylella fastidiosa para territórios não afetados.

Dez anos depois do surgimento da Xylella fastidiosa, que se acredita ter desencadeado a Síndrome do Declínio Rápido da Azeitona e matado milhões de árvores, a Apúlia continua a ser a região produtora de azeite mais importante da Itália.

"A presença da Xylella no território da Apúlia atingiu níveis extremos de complexidade”, disse Boscia. "Novas descobertas no centro da Puglia identificou outra Xylella subespécies, como Xylella multiplex, que é potencialmente perigosa para a viticultura, mas não é um problema significativo para as azeitonas.

"No entanto, esta complexidade exige uma abordagem multifacetada aos esforços de contenção e erradicação”, acrescentou.

Organizações agrícolas e de produtores como Coldiretti, Unaprol e Cai Consorzi Agrari d'Italia lançaram um projeto para ajudar os olivicultores no replantio de variedades resistentes à Xylella.

A meta é plantar cerca de três milhões de novas oliveiras, uma fração dos 21 milhões perdidos para a Xylella. Esta iniciativa inclui a disponibilização de plantas resistentes certificadas e de elevada qualidade, apoio técnico na preparação do terreno e consultoria agronómica e fitopatológica especializada.

"A propagação da Xylella atingiu um ponto em que a erradicação não é mais possível. Devemos aprender a conviver com isso”, disse David Granieri, presidente da Unaprol.

Boscia destacou como as extensas operações de monitoramento da Xylella proporcionaram aos pesquisadores e às partes interessadas um conhecimento significativo sobre a bactéria.

"Isto é o resultado de um programa de vigilância realizado pela região de Puglia, único no mundo, com mais de 250,000 mil análises por ano e 250 estações de monitoramento dedicadas ao monitoramento de vetores”, afirmou, referindo-se à população de insetos, como as cigarrinhas, responsáveis ​​por espalhando as bactérias.

"Esta actividade é insustentável a longo prazo e possivelmente até a médio prazo. Não é exportável porque não se pode pedir a outras regiões ou países que o reproduzam com a mesma quantidade de recursos”, acrescentou Boscia, referindo-se ao número crescente de diferentes estirpes de Xylella encontradas em todo o Mediterrâneo.

"Ainda assim, essas operações forneceram dados substanciais em comparação com o que era conhecido há uma década”, observou.

O controlo das populações de insectos vectores anda de mãos dadas com práticas e procedimentos agrícolas que oferecem esperança para a sobrevivência das oliveiras nas zonas afectadas.

"Muitas oliveiras nativas foram mortas, mas algumas sobreviveram. Se não forem gravemente afetados, devemos tratá-los vivos até que a investigação permita a sua recuperação”, disse Giuseppe Lima, fitopatologista e professor da Universidade de Molise.

Veterano pesquisador de fitopatologia, Lima agora coordena a iniciativa de pesquisa multidisciplinar Integroliv, que visa neutralizar de forma sustentável os efeitos da Xylella na olivicultura em áreas afetadas.

"Para combater eficazmente um inimigo tão insidioso, intervenções específicas e únicas na região são insuficientes”, afirmou. "Combinar diferentes abordagens em protocolos complexos é crucial para maximizar a sua eficácia.”

"O novo modelo de colaboração está aberto a todos”, acrescentou Lima. "A nossa abordagem pretende ser um modelo de investigação e trabalho, pois não podemos esperar que um único projeto abranja todas as competências e soluções possíveis.”

"Esta abordagem garante que novos conhecimentos e técnicas possam ser integrados nos esforços contínuos para combater a Xylella à medida que surgem”, continuou ele.

Vários projetos de investigação financiados a nível nacional, como os projetos Reach-Xy e Omibreed, visam descobrir o que está por trás da resiliência genética da Xylella, melhorar a infraestrutura de biossegurança, controlar vetores e promover o uso sustentável da água nos olivais.

Outras contribuições no evento incluíram o projeto 1LiveXylella, que está desenvolvendo tecnologias inovadoras para diagnóstico de Xylella, e o projeto SOS, que teve como foco a redução da população de insetos vetores.

"Este evento é uma prova do espírito colaborativo da comunidade científica e das partes interessadas locais na Puglia”, disse Lima. "Reúne conhecimentos especializados de toda a Europa para enfrentar um desafio comum.”

Acrescentou que as novas oliveiras nas zonas afectadas pela Xylella, actualmente representadas por variedades não autóctones, devem seguir modelos de gestão agronómica modernos e racionais para garantir o seu sucesso.

Esses modelos serão baseados em quatro cultivares de oliveira que apresentam alta resistência à Xylella fastidiosa: Leccino, Lecciana, FS17 e Leccio del Corno.

"Essas variedades são resistentes e tolerantes, mas não imunes”, disse Lima. "Isto significa que não podemos ser induzidos a pensar que, como no passado, podemos simplesmente plantar azeitonas e confiar na boa sorte.”

A gestão e monitorização contínuas do campo manterão as novas plantações semi-intensivas e intensivas de oliveiras em boa saúde e produtividade.

"Nestas novas formas de olivicultura intensiva e semi-intensiva, os problemas fitossanitários aumentarão, exigindo mais fertilizantes e fitofármacos do que os métodos tradicionais”, alertou Lima.

"Os protocolos [em desenvolvimento] visam neutralizar a Xylella e outros patógenos para manter as árvores de variedades nativas e novas com boa saúde e produtividade”, acrescentou.

Segundo Lima, a devastação causada pela Xylella prejudicou a paisagem e a identidade da Apúlia. No entanto, desta adversidade pode surgir um novo futuro, caracterizado por um azeite de melhor qualidade do que no passado.

"Na zona do Salento, as azeitonas daquelas enormes e magníficas árvores eram muitas vezes tradicionalmente colhidas do solo, resultando em elevados níveis de acidez no azeite lampante”, disse Lima.

"Amanhã, com a olivicultura moderna e a plantação de pomares racionais e semi-intensivos, as coisas podem mudar”, acrescentou.

Na sua opinião, os novos olivais poderão considerar os aspectos socioeconómicos da olivicultura moderna, onde pode ser difícil encontrar mão-de-obra e a qualidade do produto torna-se um requisito essencial.

"Essa olivicultura moderna certamente levará à produção de azeite de melhor qualidade ”, disse Lima. "Estamos a avançar para novas formas de olivicultura, que poderão trazer mais rendimentos às empresas de azeite, ao mesmo tempo que contribuem para a recuperação da olivicultura e do ambiente nas zonas afetadas pela Xylella.