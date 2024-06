As melhores marcas de azeite dão um brilho brilhante à CIIE

A China International Import Expo (CIIE), que acontece anualmente em Xangai de 5 a 10 de novembro, apresenta numerosos azeites de alta qualidade de todo o mundo. (Foto/IC)

Rico em gorduras monoinsaturadas saudáveis ​​e antioxidantes, o azeite tem estado na moda "superalimento” ultimamente.

Como a primeira feira comercial do mundo com tema de importação em nível nacional, a China International Import Expo (CIIE) contou com a participação de muitas marcas de azeite de renome mundial nas últimas seis edições.

Fabio Maccari, CEO da Salov, maior produtor de azeite da Itália, disse que a empresa ganhou muitas oportunidades de negócios quando participou da primeira CIIE em 2018.

No ano seguinte, Salov continuou a participar na segunda edição da exposição com o seu grande espaço de exposição Bright Food que incluía todas as principais marcas do grupo.

Apresentou a sua gama completa de azeites e promoveu a sua utilização no dia a dia através de interessantes programas de culinária e eventos educativos, demonstrando ainda mais o desenvolvimento internacional e o crescimento da empresa no mercado chinês.

As empresas sírias também encararam a CIIE anual como uma oportunidade para mostrar os seus produtos e estabelecer uma posição no vasto mercado chinês.

Yassin Diab, gerente regional de vendas da marca síria de produtos de azeite, disse que estava feliz em ver sua marca mais divulgada na China e em ver seus parceiros chineses ajudarem a expandir o alcance de seus produtos.

"Adoraríamos tornar a nossa marca mais conhecida no mercado chinês através da feira”, disse ele.

Na Exposição Nacional da CIIE 2021, a Síria cativou os participantes com seu destacado sabonete Aleppo, que é fabricado a partir de azeite natural sírio e pode proporcionar um cuidado delicado à pele.

Cerca de 150 sabonetes eram vendidos por hora, pois os itens eram muito apreciados pelos visitantes.

Líbano, Chipre, Marrocos e Tunísia estão entre as outras nações que apresentaram os seus produtos de azeite na CIIE.

Com o azeite ganhando popularidade no mercado chinês, espera-se que mais produtos premium relacionados apareçam na sétima CIIE, que acontecerá de 5 a 10 de novembro de 2024 em Xangai, para explorar as inúmeras oportunidades de mercado da China.

Faltam menos de 150 dias para o início do CIIE 2024. De acordo com o CIIE Bureau, 325,000 mil metros quadrados de área de exposição empresarial foram reservados por mais de 1,000 expositores até agora, superando a sexta edição.

