31 Curso Completo de Certificação de Sommelier em Londres

Aspirantes a sommeliers de azeite de Istambul a Ottawa se reuniram no CIEE Global Institute no distrito de Bloomsbury, em Londres, no início deste mês para participar do Azeite Sommelier Certification Program.

Após cinco dias, 31 participantes concluíram o curso, que abordou a avaliação da qualidade do azeite, cultivo e história, colheita e produção, benefícios para a saúde, química, regiões e cultivares, padrões e notas, aplicações culinárias e educação do consumidor.

Achei que havia chegado a hora de aprender a avaliar a qualidade do azeite. Achei o curso excepcionalmente bom. Além das minhas expectativas. - Mehmet Taki, gestor de ativos e produtor de azeite

"O programa é fabuloso; tudo está coberto”, disse Christianne Noordermeer Van Loo, diretora não executiva do setor de saúde, finanças e cultura que viajou da Holanda. Olive Oil Times.

Noordermeer Van Loo decidiu se matricular no curso depois de quase uma década de produzir azeite como hobby de um pequeno bosque em uma propriedade que ela comprou na Úmbria.

"Fiquei impressionado com a diversão que tive durante a colheita e por ter o meu próprio azeite virgem extra", Disse ela. "Conheci esse curso há algum tempo, e era um sonho me matricular, mas achei que não era para pessoas sem ou com pouquíssimo conhecimento. Em novembro de 2022, decidi me matricular… e eles me deixaram entrar.”

Noordermeer Van Loo planeja identificar um moinho mais adequado para levar suas azeitonas para transformação no próximo ano. Ela também quer usar seu conhecimento para aprimorar suas habilidades sensoriais e se desenvolver ainda mais como provadora.

O programa provou ser popular entre os agricultores amadores. Mehmet Taki, gerente de ativos, voou de Istambul para Londres para participar do programa depois de fundar sua fazenda de oliveiras na Turquia há uma década.

"Achei que havia chegado a hora de aprender a avaliar a qualidade do azeite ”, disse ele Olive Oil Times. "Achei o curso excepcionalmente bom. Além das minhas expectativas. É um programa muito equilibrado, não se limitando apenas à degustação do azeite, mas também fornecendo informações sólidas sobre todos os aspetos do azeite, desde o cultivo até à armazenar, incluindo novas tendências e práticas.”

Taki planeja compartilhar seu domínio com os funcionários de sua fazenda para melhorar sua produção. "Além disso, existem algumas ideias relacionadas a práticas agrícolas e moagem de azeite que gostaria de experimentar em minha fazenda e ver os resultados ”, acrescentou.

Muitos profissionais de azeite e agricultores amadores participaram do programa para desenvolver conhecimentos e ajudar seus negócios.

Birger Vanacker, dono de uma delicatessen independente na Bélgica que vende azeite extra virgem, se inscreveu no programa para melhorar seu domínio dos produtos e educar seus clientes.

Birger Vanacker

"Como o azeite é uma parte tão importante das minhas vendas, queria aprender mais sobre ele ”, disse ele Olive Oil Times. "Não apenas para fazer uma seleção melhor em meu sortimento, mas também para ter mais controle da qualidade e variedade.”

"Posso informar melhor meus clientes e ajudá-los a escolher o azeite certo para seus propósitos pessoais e preferências de gosto ”, acrescentou.

Vanacker planeja usar essa proficiência para realizar workshops de degustação. Ele ordenou 144 copos de degustação oficiais e apresentará sua primeira aula em 30 de maio.

"Vou aplicar meu conhecimento na seleção do meu sortimento, o que pode parecer bastante óbvio”, disse ele. "No entanto, também gostaria de transmitir o que aprendi aos meus clientes, educando-os por meio de workshops e demonstrações, porque as pessoas ainda não sabem o suficiente sobre o azeite extra virgem.”

Embora Vanacker já soubesse um pouco sobre o azeite por experiência anterior, ele disse que o curso foi valioso devido à grande variedade de palestrantes que discutiram suas áreas específicas de especialização.

"Eu não tinha ideia de que algumas notas de degustação eram uma indicação de azeite ruim ”, disse ele. "Algumas coisas que eu achava que eram normais, na verdade, não são nada normais.”

Contrastando com a experiência anterior de Vanacker, Guy Hendrickx, um sommelier de azeite e importador da Bélgica, viajou para Londres para estudar mais a fundo o qualidades sensoriais positivas de azeite virgem extra depois de examinar defeitos de azeite extensivamente.

"Sou sommelier de azeite e importador de azeite italiano de qualidade premium, portanto, a implementação de partes do que aprendi será feita sem problemas no trabalho ”, disse ele.

"Minhas partes favoritas foram provar alguns azeites realmente bons e provar alguns azeites não italianos, já que gosto principalmente de muitos azeites italianos ”, acrescentou Hendrickx.

A edição deste ano do London Olive Oil Sommelier Certification Program era popular entre os varejistas.

Elizabeth Kilvert, proprietária de duas lojas chamadas The Unrefined Olive, viajou de Ottawa para aprender mais sobre o azeite e passar essa compreensão para seus clientes.

Elizabeth Kilvert

"É nossa responsabilidade como vendedores aprender tudo o que pudermos e ser um guia para o cliente”, disse ela. "Precisamos transmitir nosso entusiasmo pelo azeite. ”

Kilvert viu o curso como uma parte essencial do diálogo do setor de azeite. Ela acredita que produtores e consumidores podem aprender uns com os outros e ajudar a indústria a crescer.

"Quero transferir o que aprendi para levar o cliente numa viagem de valorização do azeite”, acrescentou. "Acho que o azeite precisa ser melhor compreendido e acessível a todos.”

Enquanto participantes de todo o mundo se reuniam no centro de Londres para promover seus hobbies ou melhorar suas seleções de varejo, Marilena Joannides viajou de Chipre com um objetivo diferente.

"Nos últimos 21 anos, estive envolvida na pesquisa e promoção da cozinha tradicional de Chipre”, disse ela. Olive Oil Times. "Como especialista em culinária cipriota, participo de painéis de degustação de produtos tradicionais, entre eles o azeite.”

"Avaliar azeite de oliva extra virgem é uma daquelas coisas em que sinto que sou boa e queria desenvolver ainda mais essa habilidade ”, acrescentou ela.

Mara Joannides

Joannides, que promove a culinária cipriota em seu programa de televisão e em eventos nacionais e internacionais, disse que usaria o que aprendeu no curso para educar as pessoas em todos os lugares sobre as qualidades organolépticas e saudáveis ​​do azeite extra virgem da ilha mediterrânea oriental.

"Para além disso, há trabalho a fazer com chefs profissionais, pois este é um produto de grande potencial gastronómico”, disse. "Eu também gostaria de prosseguir com minha educação em relação à análise sensorial do azeite extra virgem.”

A maioria dos participantes tinha experiência anterior com o cultivo de oliveiras e produção e degustação de azeite. Ainda assim, todos aprenderam algo novo e surpreendente durante o programa.

"Eu realmente nunca soube que você pode cheirar e provar tantos sabores diferentes de frutas e vegetais em azeites”, disse Noordermeer Van Loo. "Isso foi uma surpresa completa.”

"Outra surpresa foi que, apesar dos fazendeiros locais ao meu redor terem me dito que o sedimento no fundo é completamente normal e absolutamente não prejudicial, eu entendo agora que é muito melhor filtrar o azeite antes do engarrafamento para evitar defeitos”, acrescentou.

Enquanto isso, Hendrickx foi lembrado de como as variedades de azeitona têm atributos sensoriais diferentes, dependendo de onde e como foram cultivadas.

"Meu momento de aprendizado mais surpreendente é que o azeite é a única gordura que evoca emoção ”, disse Kilvert. "O cheiro e o sabor podem transportá-lo para um campo, uma quinta ou uma memória.”

Joannides ficou agradavelmente surpreso ao aprender toda a extensão do cultivo global de oliveiras, com olivais comerciais em 58 países em seis continentes.

Para Taki, a maior surpresa foi a abrangência do programa, que ele não esperava ao se inscrever.

"Foi um resumo dos meus 10 anos de experiência em cinco dias, além de aprender a avaliar os azeites ”, disse ele. "Eu gostaria de ter participado do programa há 10 anos.”

As próximas edições do Azeite Sommelier Certification Program será realizada em Cidade de Nova York de 22 a 26 de maio e em San Francisco de 25 a 29 de setembro.