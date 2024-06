37 Completo Olive Oil Times Programa Sommelier em Nova York

O azeite virgem extra está entre os produtos mais saudáveis ​​do mundo, é uma pedra angular cultural e representa um negócio global de 20 mil milhões de dólares. No entanto, a maioria dos compradores e consumidores sabe muito pouco sobre isso.

Trinta e sete produtores, retalhistas, entusiastas e empresários de azeite pretendem mudar isso depois de completarem a semana Olive Oil Times Education Lab Sommelier Certification Program em Manhattan.

Os participantes viajaram de todo o mundo para o curso de cinco dias, que abordou azeite avaliação sensorial, melhores práticas de produção, saúde e nutrição, aplicações culinárias e garantia de qualidade.

Entre eles estava Joe Maruca, coproprietário da TRE Olive. "Eu queria me matricular nos últimos anos”, disse ele. "A minha família está na indústria do azeite há quatro gerações e eu queria aumentar os meus conhecimentos e fazer avançar negócio da família.

A empresa sediada em Massachusetts importa azeite virgem extra dos seus olivais dedicados na Calábria. Mesmo depois ganhando o prêmio de qualidade mais cobiçado do setor em 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, Maruca disse que sempre há mais para aprender.

Joe Maruca, da TRE Olive, é um premiado produtor de azeite virgem extra da Calábria.

"Adorei o curso. Superou minhas expectativas e me motivou a continuar aprendendo”, afirmou. "Se você não está aprendendo, você não está crescendo.”

Maruca planeja usar o que aprendeu sobre a ciência por trás do azeite benefícios para a saúde para esclarecer os clientes e sua equipe. "A educação é a maior lição e espero continuar aprendendo daqui para frente”, disse ele.

Rafael Buchabqui, proprietário da Azeite Torrinhas, com sede no Brasil, foi outro produtor interessado em expandir seu conhecimento e networking com pessoas que pensam como você em Nova York.

Peter Mountanos, Bastian Jordan, John Reali, Rafael Buchabqui e Joe Maruca (Foto: Peter Mountanos)

"Queria explorar mais este assunto [o mundo do azeite] para saber mais sobre o meu produto, discutir com outros sommeliers especializados em azeite formas de melhorar os nossos azeites e educar as pessoas à minha volta ”, afirmou.

Buchabqui disse que trabalhar para identificar a vasta gama de aromas e sabores em quase cem amostras de azeite de 14 países analisadas durante o curso de cinco dias foi interessante e desafiador.

“[Com esse conhecimento,] ficarei mais confiante ao discutir nossos azeites com nossa equipe e em melhor posição para educar as pessoas ao meu redor”, disse ele.

Outros produtores aderiram ao curso para obter uma perspectiva global do setor do azeite.

"Decidi fazer o curso para aprender sobre as perspectivas e opiniões sobre o azeite de pessoas nos EUA e no Hemisfério Sul e para obter informações sobre a situação nos EUA ”, disse Bastian Jordan, proprietário da Jordan Olivenöl. "Pretendia utilizar esta informação para o meu desenvolvimento pessoal na indústria do azeite e para fazer contactos valiosos.

Jordan, que produz azeite na ilha grega de Lesbos e o importa para Düsseldorf, no oeste da Alemanha, esteve envolvido nnegócio do azeite durante toda a sua vida profissional. Ele disse que gostou da oportunidade de conhecer novas pessoas e aprimorar suas habilidades de análise sensorial.

Bastian Jordan em seus olivais em Lesbos

"Trarei os insights ao Painel Alemão do Azeite, do qual sou membro, para discutir as semelhanças e diferenças nas avaliações sensoriais ”, disse ele.

Juntamente com agricultores e moleiros, os profissionais de vendas de azeite viajaram para o distrito de Flatiron, em Nova York, para aprender mais sobre o azeite virgem extra e seus principais pontos de venda - sabor e saúde.

"Apaixonei-me pelo azeite virgem extra enquanto trabalhava na minha função anterior como vendedor de O-Med e agora tenho a sorte de representar [a marca espanhola] Castillo de Canena na Costa Leste”, disse Shea Vinson. "Inscrevi-me no curso para aprofundar os meus conhecimentos sobre azeite virgem extra, para poder comunicar melhor o seu valor ao meu distribuidor, clientes retalhistas e consumidores finais.

Vinson, que mora na cidade de Nova York, disse que o curso foi abrangente, com apresentadores envolventes e informações essenciais em todas as sessões.

"A parte de avaliação sensorial foi a minha favorita, embora a seção de combinação de alimentos tenha ficado em segundo lugar”, disse ela.

Vinson planeja usar seu domínio para melhorar a comunicação de vendas e repassar as informações aos clientes e ao público em geral.

"Eu adoraria ganhar experiência suficiente para servir em um painel de degustação e, idealmente, usar o que aprendi para selecionar minha própria seleção de varejo”, disse ela.

Mark Lemmens, o fundador da Olicious, viajou da Holanda para Nova York com a expectativa de expandir seus horizontes de degustação e trazer uma nova amplitude de conhecimento aos seus clientes nos setores de restaurantes e varejo.

Marcos Lemmens

"Estou no azeite há quatro anos e tenho a missão de educar consumidores, retalhistas e profissionais sobre a qualidade e os benefícios do azeite para a saúde ”, afirmou. "Também esperava aprender mais sobre as variedades de azeitonas através das extensas oportunidades de degustação.”

Lemmens não saiu decepcionado, elogiando a estrutura do curso e a diversidade de profissionais que ministraram cada seção.

"Foi uma experiência incrível estar com tantas pessoas que compartilham a mesma paixão”, acrescentou. "Em particular, apreciei muito as sessões de degustação, bem como as sessões mais técnicas sobre o processo de produção do azeite. Isso me ajudou a descrever melhor os atributos positivos e negativos durante a degustação.”

Lemmens disse que empregaria o que aprendeu no curso para informar seus clientes e incorporar o conhecimento em seu treinamento masterclass.

"Posso informar melhor os clientes sobre os benefícios para a saúde e como podem ocorrer defeitos durante a produção”, disse ele. "Como sommelier de azeite, ganho mais confiança dos profissionais do retalho e da HORECA.

Carline Brandão Procell, proprietária da Bella Nonnas Olive Oil & Vinegar em Shreveport, Louisiana, participou do curso para atualizar seus conhecimentos sobre azeite e se preparar para liderar alguns passeios pelos olivais no próximo ano.

Carline Brandão Procell

"Achei o curso extremamente informativo e esclareci algumas confusões da minha parte em relação aos aspectos de colheita e processamento dnegócio do azeite ”, disse ela. "Gostei especialmente de aprender mais sobre os aspectos saudáveis ​​do azeite, especificamente o polifenóis. "

"Esse é um aspecto sobre o qual sou frequentemente questionado em minha loja”, acrescentou Procell. "Acho que meus clientes estão cada vez mais tentando melhorar sua saúde. Tenho a sorte de ser uma fonte para eles, não apenas de azeites e balsâmicos saudáveis, mas também de informações pertinentes sobre suas escolhas alimentares.”

Procell gosta de seu papel como especialista em azeites e agora pode reforçar suas explicações sobre por que os clientes devem escolher azeites virgens extras de alta qualidade.

"Uma vinícola me reservou uma aula de combinação de comida, vinho e azeite”, disse ela. "Uma família me reservou para falar com eles no jantar de domingo e orientá-los sobre como pedir azeites. Duas empresas de cruzeiros me pediram para liderar passeios no Mediterrâneo para a temporada de colheita de 2025.”

Enquanto muitos participantes do programa são profissionais experientes do azeite que procuram expandir os seus conhecimentos, outros vieram satisfazer a sua paixão pelo produto e informar projetos pessoais.

Abir Ali

"Sou um arquiteto formalmente treinado com uma prática de design multidisciplinar, portanto, profissionalmente, estou bem fora da indústria”, disse Abir Ali, que viajou de Detroit para Nova York.

"Pessoalmente, porém, o azeite é uma grande parte da minha vida”, acrescentou. "Minha mãe é libanesa e fui criado em uma cultura onde azeitonas e azeite apareciam diariamente em tudo, desde alimentos até beleza e remédios.”

Ali, que cresceu ouvindo a culinária paquistanesa com infusão de azeite de oliva de seu pai, disse que gostou imensamente da aula. Ela citou especificamente a diversidade de seus colegas e instrutores.

"As degustações foram as minhas favoritas”, disse Ali. "Desafiar e treinar meu olfato e paladar foi um prazer e uma pausa bem-vinda nas telas e reuniões.”

Ali planeja utilizar o que aprendeu no curso para organizar sua própria experiência de degustação.

"Meu trabalho de design, fora da indústria do azeite, gira em torno da construção de mesas literais e figurativas para as pessoas se encontrarem e trocarem ”, disse ela. "Agora, com o conhecimento que aprendi em Nova Iorque – e muita prática contínua – posso unir as pessoas através de uma experiência comunitária elaborada que gira em torno da beleza e do poder do azeite.”

