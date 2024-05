Primeiro Festival OlivitalyMed é considerado um sucesso em Cilento

Organizadores e participantes saudaram o primeiro-ministro Festival OlivitalyMed como um sucesso.

Realizado a partir de 4 de maioth para 6th no milenar Castelo de Rocca Cilento, na Campânia, o evento reuniu produtores, legisladores e entusiastas para degustações, conferências e debates.

Para os atores nacionais, (OlivitalyMed) foi um momento de discussão para definir as questões críticas atuais e traçar um caminho para o futuro do azeite virgem extra. - Nicolangelo Marsicani, lagar de azeite e organizador do evento

"É um sucesso que nos orgulha e a realização do seu sonho de estabelecer um evento em Cilento que demonstre as milhares de facetas da azeite virgem extra”, disse a família Sgueglia, proprietária e organizadora do local.

O evento foi ideia do falecido Stefano Sgueglia. "Ele imaginou um programa transversal capaz de satisfazer tanto as expectativas dos profissionais como a curiosidade dos recém-chegados”, afirmou a família. "Com efeito, durante estes três dias, os muitos visitantes demonstraram grande interesse e lotaram as salas e espaços do castelo.”

Os entusiastas do azeite e especialistas do setor presentes tiveram a oportunidade de participar em provas e conferências gratuitas e guiadas sobre saúde, culinária e ciência.

Não foi por acaso que Cilento foi o local escolhido para o OlivitalyMed. A zona sul da província de Salerno é o berço do estudo que levou à validação científica do Dieta mediterrânea.

Em 1962, Ancel Keys e sua equipe de pesquisadores se estabeleceram em Pioppi, onde começaram a pesquisar o Estudo de sete países investigar a correlação entre dieta, estilo de vida e doenças cardiovasculares.

"Esta é uma iniciativa importante para esta área, que se dedica à produção de azeite virgem extra e onde foram lançadas as bases da dieta mediterrânica há mais de 40 anos ”, afirmou Giuseppe Coccorullo, presidente do Cilento, Vallo di Diano e autoridade do Parque Nacional Alburni.

"A oliveira é uma planta fundamental do nosso parque, onde as diferentes variedades de azeitona enriquecem a biodiversidade local”, acrescentou. "A dieta mediterrânica não é apenas um património mundial, mas também uma mais-valia para as economias locais; não é apenas um padrão alimentar, mas um estilo de vida, que encontra o seu cenário ideal neste ambiente, onde atividades ao ar livre e esportes podem ser praticados com segurança e saúde.”

Durante o festival, um amplo salão acolheu os stands dos produtores de azeite virgem extra da Campânia. Paralelamente, outra grande área foi dedicada a produtores de outras regiões italianas e de algumas Comunidades Emblemáticas da Dieta Mediterrânica.

Nestes espaços, visitantes e compradores puderam conversar com os produtores e desfrutar de uma degustação gratuita dos seus produtos.

Nas áreas exteriores, os participantes encontraram os stands de vários artesãos locais, oferecendo marisco e pratos à base de plantas, pastelaria e produtos de confeitaria, gelato e coquetéis combinado com os melhores azeites virgens extra de Cilento.

Entre eles estava o pizzaiolo Cristian Santomauro, um dos embaixadores da dieta mediterrânea, que preparou Ammaccata, uma típica pizza assada em forno a lenha.

Cristian Santomauro prepara Ammaccata durante o festival OlivitalyMed no Castello di Rocca. (Foto: Ylenia Granitto)

Ammaccata é uma marca registada na lista nacional de Produtos Agroalimentares Tradicionais, que têm uma difusão tão limitada que não são elegíveis para as certificações de Denominação de Origem Protegida e Indicação Geográfica Protegida da União Europeia, mas ainda oferecem uma garantia de qualidade.

"Esta é uma receita antiga que aprendi com a minha avó Teresa”, disse Santomauro. "Ao contrário da pizza, não é redonda, mas sim oval. Sua composição inclui três grãos milenares: trigo duro Saragolla e uma blend de trigo mole Risciola e Carosella.”

Santomauro amassa a massa manualmente em uma grande gamela de madeira antes de cobri-la com diversos ingredientes.

"Cada tipo de Ammaccata é acompanhado de um azeite virgem extra”, disse ele. "Hoje estou preparando o 'versão clássica com molho de tomate cozido, orégano da montanha, queijo Cilento cacioricotta envelhecido ralado e monovarietal de Rotondella.

"Existem mais duas versões, uma chamada 'Schietta' (italiano para franco), que preparo com alho, orégano, anchovas Menaica e um monovarietal de Salella, e um fechado como um calzone, recheado com vegetais silvestres cozidos com azeite virgem extra Cilento DOP”, acrescentou. "A este recheio, conforme a estação, adiciono anchovas Menaica, azeitonas Salella quebradas ou cacioricota Cilento, todos Fortalezas Slow Food.”

O segmento informativo da OlivitalyMed começou com uma discussão sobre harmonia e azeite virgem extra liderada pelo maestro Giuseppe Vessicchio e pelo especialista em ciências nutricionais Michele Scognamiglio.

O ciclo de conferências programado para o evento iniciou-se então com um seminário sobre as ciências do azeite virgem extra, que ofereceu uma visão geral dos mais recentes desenvolvimentos da investigação com foco na nutrição e prevenção de doenças.

Entre os palestrantes esteve Raffaele Sacchi, coordenador do curso de graduação em ciências gastronômicas mediterrâneas do Departamento de Agricultura da Universidade de Nápoles 'Frederico II.

"O azeite virgem extra é o alimento funcional mais poderoso da dieta mediterrânica”, afirmou. "A sua importância no uso diário, tanto cru como durante a cozedura, é demonstrada pelas inúmeras funções benéficas e preventivas, incluindo anti-inflamatória, antioxidante e antienvelhecimento, hipotensora, cardio e neuroprotetora, antidiabética, saciante, entre outras. sobre."

"Além disso, é um alimento perfumado, picante e vivo, ingrediente ativo em todas as nossas preparações tradicionais, do ragu às frituras, do atum enlatado às sobremesas e até ao gelato”, acrescentou Sacchi.

Durante três dias decorreram uma série de masterclasses, incluindo degustações guiadas: uma análise sensorial de azeites virgens extra com denominações de origem produzidos na Campânia, liderada por Maria Luisa Ambrosino, líder do painel da Câmara de Comércio de Nápoles.

O evento também contou com degustações guiadas de azeites da região de Gargano, na Apúlia, e de toda a bacia do Mediterrâneo. Outro evento focado em como sabores de azeite extra virgem variam entre regiões.

O programa continuou com uma conferência sobre oleoturismo com representantes da Campânia e de associações nacionais e locais.

Vista do Castelo de Rocca, local da OlivitalyMed (Foto: Ylenia Granitto)

Em seguida, a conferência intitulada "Evofuturo” com especialistas e representantes de organizações de produtores focados nas perspectivas do setor e nos desafios futuros.

Isto foi seguido por uma palestra intitulada "Conversas sobre Pizza” entre o pizzaiolo Franco Pepe (apresentado em Chef's Table Pizza da Netflix), o produtor e moleiro Nicolangelo Marsicani e o jornalista Stefano Carboni.

"Esta palestra trouxe à luz algumas questões críticas e vários elementos para trabalhar, como a importância da educação do consumidor para a qualidade, o reconhecimento do produto ligado à territorialidade e as ações a serem tomadas para melhorar a comunicação”, disse Carboni.

O evento discutiu o papel emergente que a restauração pode desempenhar na promoção do azeite virgem extra como ingrediente chave na cozinha regional.

"No entanto, podemos dizer que hoje a consciência dos consumidores é cada vez maior e todos temos ferramentas mais críticas para escolher os alimentos que colocamos na mesa”, afirmou Carboni. "Nesse sentido, tomo emprestada a célebre frase do filósofo Ludwig Feuerbach, 'somos o que comemos', para dizer que hoje 'comemos o que somos.'”

Estas observações suscitaram uma rica discussão que continuou durante a conferência conclusiva sobre o papel do azeite virgem extra no sector da restauração.

"O OlivItalyMed não foi apenas um momento de análises técnicas e reuniões de negócios, mas acima de tudo, uma troca de pontos de vista, culturas e conhecimentos”, afirmou Marsicani, responsável pela organização técnica do evento.

"Para Cilento, local icónico do azeite virgem extra, foi um momento de comparação com outras culturas oleícolas que parecem ter melhor desempenho nos mercados, e esta comparação, se feita com visão e inteligência, pode servir de inspiração para melhorar a cultura autóctone. produções, aumentando sua autenticidade”, acrescentou.

"Para os atores nacionais, foi um momento de discussão para definir as questões críticas atuais e traçar um caminho para o futuro do azeite virgem extra ”, continuou Marsicani.

Os organizadores disseram que o evento proporcionou uma oportunidade para atrair os produtores locais e nacionais para o futuro, encorajando-os a abandonar práticas tradicionais que diminuem a qualidade e a abraçar uma nova cultura centrada na "Azeite virgem extra frutado, amargo e picante, animado pela aromatização e beleza.”

Os organizadores já estão a trabalhar na próxima edição do OlivitalyMed. Todas as informações podem ser encontradas no site site do evento.