O Peru tem seu próprio painel de degustação aprovado pelo Conselho Oleícola

Produtores e autoridades do Peru comemoraram a certificação do primeiro painel de degustação aprovado pelo Conselho Oleícola Internacional do país, antes do que se espera ser uma colheita abundante.

O painel de 12 membros foi formado em Tacna, a capital do cultivo de azeitonas do país, para ajudar a melhorar a qualidade do azeite de oliva e auxiliar na busca da região por uma certificação de indicação geográfica.

Também há otimismo de que a credibilidade proporcionada por uma certificação de painel de degustação aprovada pelo COI agregará valor às exportações embaladas individualmente.

"O painel de degustação foi identificado como uma necessidade para apoiar a produção de azeites de oliva de qualidade no Peru e para fechar um pouco as lacunas de inovação que havíamos identificado em nossa região”, disse Lourdes González, produtor premiado na Vallesur e líder do painel.

Anteriormente, os produtores peruanos tinham que enviar amostras ao vizinho Chile para serem certificados como azeite virgem extra – que requer testes físico-químicos e organolépticos – de um painel de degustação credenciado.

González disse que a ampla análise sensorial do azeite de oliva peruano a cada ano também forneceria aos produtores feedback para corrigir quaisquer problemas agronômicos ou de moagem que podem levar a defeitos comuns.

Ela acrescentou que os produtores peruanos precisam melhorar a qualidade para competir localmente com as importações e internacionalmente no segmento mais alto do mercado.

"Em Tacna, apostamos em uma futura Denominação de Origem Protegida (DOP) para o azeite de oliva”, disse ela. "Identificamos características que tornam uma certificação PDO apropriada. O painel será uma ferramenta essencial para dar suporte a essa iniciativa.”

A formação do painel também vem antes do que González espera como uma safra abundante no Peru.

Após um inverno quente que resultou em uma colheita historicamente pobre em 2024, ela disse que as condições eram excelentes antes da colheita de 2025.

"Tivemos um inverno normal com temperaturas adequadas, depois houve um fenômeno de floração intensa e houve uma boa porcentagem de frutificação”, disse González. "Consequentemente, a produção deste ano excederá a média.”

No entanto, Gianfranco Vargas, outro produtor perto de Tacna, alertou sobre a propagação contínua da mosca da fruta do Mediterrâneo, cujas larvas se alimentam de azeitonas.

Embora a infestação tenha sido controlada no vizinho Chile, Vargas indicou que a triplicação do número de hectares de árvores frutíferas plantadas no sul do Peru nos últimos 15 anos não foi acompanhada por um aumento nos recursos para monitoramento.

"Desde que registramos a denúncia em Tacna, o número de moscas-das-frutas capturadas tem aumentado mensalmente”, disse ele. "Esse aumento vinha se arrastando desde setembro do ano passado devido ao aumento da estação quente, que acelerou o ciclo reprodutivo das moscas.”

Autoridades da região responderam colhendo e enterrando frutas maduras que, de outra forma, seriam deixadas para apodrecer no campo e incubar futuras gerações da mosca.

Apesar desses esforços, Vargas está cético de que o Serviço Nacional de Sanidade Agrária (Sensa) cumprirá sua meta de dois a três anos de eliminar a mosca da fruta na região.