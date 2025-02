Programa de Sommelier Renomado se Expande na Europa

Olive Oil Times está fazendo parceria com a Olive Oil Academy na Holanda para oferecer seu carro-chefe Programa Sommelier na Europa.

O curso de cinco dias que abrange análise sensorial do azeite de oliva, melhores práticas de produção, benefícios à saúde, nutrição, aplicações culinárias e garantia de qualidade fará sua estreia europeia em setembro no Jamfabriek em 's‑Hertogenbosch, cerca de 80 quilómetros a sul de Amesterdão.

Curtis Cord, o CEO fundador do olive oil Times e os votos de NYIOOC World Olive Oil Competition, disse o Academia do Azeite de Oliva Profissionais "incorpora a missão do nosso programa de capacitar uma geração de educadores em azeite de oliva.”

"A colaboração é fundamental para o avanço da educação sobre azeite de oliva em escala global”, disse Christianne Noordermeer Van Loo, diretora executiva do olive oil Academy e ex-aluna de 2023 do olive oil Times Programa de Sommelier.

Seja você um produtor, chef, comprador ou um conhecedor entusiasmado, você ganhará as ferramentas para avaliar, apreciar e defender o azeite de oliva extravirgem de alta qualidade. - Wilma van Grinsven-Padberg, líder do painel, Olive Oil Institute, Holanda

"Ao unir forças com Olive Oil Times, podemos combinar os melhores recursos, experiência e métodos de ensino para garantir que os alunos recebam treinamento de alto nível em avaliação e apreciação de azeite de oliva”, acrescentou.

"Integramos as últimas descobertas científicas e tendências de mercado para garantir que o programa esteja perfeitamente alinhado com as necessidades de profissionais e entusiastas”, disse de Grinsven-Padberg, que completou o Olive Oil Times programa em 2017 e agora atua como líder do painel do Conselho Oleícola Internacional Instituto do Azeite.

Veja também: Nova classe de sommeliers de azeite de oliva confirmada em Londres

Noordermeer Van Loo e van Grinsven-Padberg elogiaram o Jamfabriek e 's‑Hertogenbosch como um local ideal para o programa.

A Jamfabriek, uma antiga fábrica de geleias, foi transformada em um espaço para eventos com instalações adaptadas para preparação de alimentos e demonstrações.

"Conhecida por sua rica história e vibrante cena culinária, 's‑Hertogenbosch oferece um cenário inspirador para o curso de sommelier”, afirmaram Noordermeer Van Loo e van Grinsven-Padberg. "Os participantes podem mergulhar na herança cultural da cidade enquanto aprofundam sua apreciação pelo azeite de oliva.”

A cidade de 161,000 pessoas, fundada em 1185, é bem conectada por trem e ônibus. Quatro aeroportos principais — Amsterdã, Bruxelas, Eindhoven e Roterdã — ficam a uma hora, tornando-a acessível para participantes viajando de qualquer lugar.

Wilma van Grinsven-Padberg, Curtis Cord e Christianne Noordermeer Van Loo

O Programa de Certificação de Sommelier, realizado pela primeira vez na cidade de Nova York em 2016, com edições posteriores em Londres e São Francisco, conta com quase 500 Olive Oil Times Sommeliers Certificados trabalhando em todas as facetas do mundo do azeite de oliva.

De pesquisadores e produtores premiados a importadores, empreendedores e consumidores curiosos, ex-alunos do Programa de Certificação de Sommelier de todas as esferas da vida elogiaram o curso.

""Eu realmente amei cada momento do curso. Esta semana foi honestamente alucinante. Os professores são todos fantásticos, os painéis foram ótimos e complexos, mas também divertidos", disse Emese Tombor após concluir o programa em Londres.

O premiado produtor Mehmet Taki participou do programa em Londres em 2023 e planejou aplicar algumas das novas técnicas de agricultura e moagem que aprendeu.

"É um programa muito bem equilibrado, não se limitando apenas à degustação do azeite, mas também fornecendo informações sólidas sobre todos os aspectos, desde o cultivo até o armazenamento, novas tendências e práticas”, disse ele.

Ao longo dos anos, muitos ex-alunos disseram que vieram ao curso para aprender a reconhecer alta qualidade e defeituoso aqueles para aconselhar clientes e clientes.

"Queríamos aumentar o nosso conhecimento para transmitir aos nossos chefs, retalhistas e distribuidores, bem como expor os nossos paladares a azeites fora das nossas competências espanholas”, disse Karrie Kimble, uma importadora da Philosophy Foods que participou em Nova Iorque em 2019.

"O programa é alucinante; eu achava que era muito caro. Acredito que deveria custar mais”, disse Herman Pobrati, que também participou recentemente do curso de Londres. "Aprendi muito e minha percepção do mundo EVOO mudou para melhor. Excelente.”

"Revelação após revelação, escalação de superstars, o melhor que poderia ter sido. Um treinamento e experiência de classe mundial”, disse uma nova Sommelier, Jacqueline Conibeer.

Van Grinsven-Padberg disse que a colaboração com Olive Oil Times estabeleceria uma referência na educação em azeite de oliva na Europa, indo além do escopo do treinamento tradicional.

"Seja você um produtor, chef, comprador ou um conhecedor entusiasmado, você obterá as ferramentas para avaliar, apreciar e defender produtos de alta qualidade. azeite virgem extra", Disse ela.

As inscrições para o curso de 22 a 25 de setembro estão abertas já aberto.