Olive Center sediará Conferência Inaugural de Sustentabilidade do Azeite

Estima-se que 250 cientistas e profissionais do azeite participarão da inaugural Conferência Internacional de Sustentabilidade da Azeite no Instituto Robert Mondavi de Vinho e Ciência Alimentar em Davis, Califórnia, a partir de 5 de setembro.th para 7th.

A Universidade da Califórnia-Davis Centro de Oliveiras é o anfitrião da conferência, que contará com apresentações de pesquisas, painéis de discussão, sessões de perguntas e respostas e estudos de caso sobre uma ampla gama de tópicos relevantes para a olivicultura, moagem e comercialização.

"Do lado agrícola, discutiremos temas como o uso da água, as mudanças climáticas e o sequestro de carbono ”, disse Javier Fernandez-Salvador, diretor do Olive Center. diretor-executivo. "Também cobriremos a otimização de fertilizantes, a redução de pesticidas, a conservação de habitats, a gestão de sebes, a saúde do solo e a agricultura regenerativa.”

"Também queremos examinar o que está acontecendo no lado da moagem – especificamente [como o bagaço] é seco e usado como composto ou processado posteriormente para extrair compostos benéficos”, acrescentou.

A conferência terminará com uma sessão de degustação e demonstração de culinária no campus de Napa do Culinary Institute of America. "Não seria uma boa conferência se não incluíssemos o lado alimentar”, disse Fernandez-Salvador.

Os organizadores encaram a conferência como um fórum para apresentar o pesquisas mais recentes sobre sustentabilidade e demonstrar formas práticas para agricultores e moleiros melhorarem a sustentabilidade. Eles também esperam usar o evento para captar a atenção da mídia e do consumidor sobre os benefícios do azeite. credenciais de sustentabilidade.

Para isso, a manhã do terceiro dia será dedicada a estudos de caso, incluindo como a sustentabilidade pode agregar valor aos produtos no mercado.

"Temos tantas pessoas que vêm aprender a comercializar melhor seus produtos porque às vezes não sabem como traduzir a mensagem do produtor”, disse Fernandez-Salvador. "Como eles deixam clara para o consumidor a mensagem das práticas de sustentabilidade do produtor.”

Os estudos de caso também abrangerão formas específicas de implementar práticas sustentáveis ​​em olivais plantados de forma tradicional e intensiva e preservar centenário e oliveiras milenares.

"Metade dos apresentadores são cientistas e a outra metade são agricultores, produtores e pessoas envolvidas no comércio, então há um pouco de tudo”, disse Fernandez-Salvador. "Não queríamos que fosse uma conferência focada exclusivamente na agricultura, exclusivamente na irrigação ou exclusivamente na moagem. Tem que incluir todos os aspectos e abordar todos os lados da sustentabilidade.”

Embora os agricultores, moleiros e investigadores sediados na Califórnia sejam uma presença significativa, Fernandez-Salvador disse que o Olive Center fez uma parceria com a Universidade de Évora em Portugal, a Universidade de Jaén em Espanha e o Conselho Oleícola Internacional para trazer especialistas de todo o setor da azeitona. mundo petrolífero para partilharem as suas perspectivas.

Juntamente com os apresentadores, ele acrescentou que também participariam participantes de todo o mundo, incluindo países produtores de azeitonas de longa data na Europa, Oriente Médio, Oceania e América do Norte e do Sul, juntamente com novas fronteiras da produção de azeitona, incluindo o Afeganistão. e Paquistão.

Fernandez-Salvador acredita que esta será a primeira de muitas conferências sobre sustentabilidade. "Esperamos que outras universidades aceitem o desafio e continuem a realizar conferências internacionais sobre sustentabilidade no futuro”, disse ele. "Há interesse de outras universidades que são parceiras agora em continuar com isso no futuro.”

Registo para a Conferência Internacional de Sustentabilidade do Azeitona termina em 18 de agostoth.