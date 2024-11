Cientistas dizem que 2024 será o ano mais quente já registrado

As temperaturas do ar à superfície da Terra continuam a aumentar de forma constante, com dados do Observatório Copernicus da União Europeia a indicarem que 2024 é definido para se tornar o ano mais quente já registrado.

Além disso, 2024 pode ser o primeiro ano em que as temperaturas globais excederão 1.5 ºC acima das temperaturas médias da superfície estimadas antes da Revolução Industrial.

Especificamente, os pesquisadores descobriram que a anomalia média da temperatura global nos primeiros dez meses de 2024 foi 0.71 ºC maior que a média de 1991 a 2020 e 0.16 ºC mais quente que em 2023.

A média de 1991 a 2020 é a mais recente "clima normal” definido pela Organização Meteorológica Mundial (OMM). A OMM usa esse período de 30 anos para estabelecer valores de referência para temperaturas e outras variáveis.

Em outubro de 2024, as temperaturas da superfície do ar subiram 1.65 ºC acima dos níveis pré-industriais, ultrapassando o limite de 1.5 ºC em 15 dos últimos 16 meses.

"Agora é praticamente certo que 2024 será o ano mais quente já registrado”, escreveram os pesquisadores no último boletim do Copernicus.

"Para que 2024 não estabeleça um novo recorde, a anomalia de temperatura média para o restante do ano precisaria cair para quase zero”, acrescentaram.

Os pesquisadores agora projetam que 2024 estabelecerá uma nova média global de temperatura do ar na superfície de 1.55 ºC acima dos níveis pré-industriais.

A Europa experimentou temperaturas acima da média durante todo o ano.

Em outubro de 2024, a temperatura média da terra em toda a Europa era de 10.83 ºC, o que é 1.23 ºC acima da média de 1991 a 2020. No entanto, outubro de 2022 continua sendo o outubro mais quente já registrado, com temperaturas de 1.92 ºC mais altas do que a linha de base.

Um aumento de 1.5 ºC acima dos níveis pré-industriais é considerado um limiar crítico. Em 2015, dezenas de países assinaram o Acordo de Paris sobre o Clima para manter o aumento da temperatura abaixo de 2 ºC, com uma meta mais ambiciosa de ficar abaixo de 1.5 ºC.

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), um órgão científico interdisciplinar das Nações Unidas, identificou esses limites de temperatura como pontos de inflexão para mudanças significativas nos ecossistemas da Terra.

De acordo com Copernicus, as temperaturas oceânicas também estão aumentando. Além de áreas específicas do Pacífico sul e pequenas regiões no Pacífico norte e Atlântico norte, as temperaturas do mar em 2024 permanecem bem acima dos níveis registrados de 1991 a 2020.

Durante o verão de 2024, o Mar Mediterrâneo atingiu uma temperatura recorde da superfície do mar de 28.56 ºC.

Essas altas temperaturas do mar estão interligadas com as temperaturas da terra, a precipitação e os padrões climáticos em toda a região do Mediterrâneo, lar de mais de 95% da produção global de azeite de oliva.

Samantha Burgess, diretora adjunta do Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus, afirmou que os dados mais recentes "marca um novo marco nos recordes de temperatura global e deve servir como um catalisador para aumentar as ambições para a próxima Conferência sobre Mudanças Climáticas, COP29.”

A COP29, a mais recente Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, está ocorrendo atualmente em Baku, Azerbaijão – um país produtor de azeite de oliva e um dos signatários do Acordo de Paris. A conferência continuará até 22 de novembrond.