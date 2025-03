2025 World Olive Oil Competition Os resultados começam a aparecer

De Jaén a Hunan, agricultores, moleiros e engarrafadores aguardam ansiosamente notícias sobre se os seus azeite virgem extra foi premiado em 2025 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Os resultados do maior e mais prestigiado concurso de qualidade de azeite de oliva do mundo já começaram a ser divulgados. Vinte e dois azeites da Albânia, Croácia, Itália e Estados Unidos foram premiados no primeiro dia.

Com o prazo de submissão estendido até 15 de marçoth, produtores de 25 países do Hemisfério Norte já enviaram seus azeites de oliva extravirgem para serem analisados ​​pela NYIOOC .

Veja também: 2025 NYIOOC Atualizações

Profissionais da indústria alimentícia, mídia e consumidores em todo o mundo acompanham de perto NYIOOC resultados. Muitos produtores esperam coroar uma colheita frutífera, mas desafiadora, com um dos prêmios mais cobiçados da indústria.

Isto é especialmente verdade em Espanha, onde produção aumentada em mais de 60 por cento na safra de 2024/25, após anos consecutivos de colheitas historicamente ruins causadas por calor extremo e seca.

Os agricultores e os moleiros em Portugal, Grécia, Tunísia e Turquia esperam capitalizar as colheitas significativamente melhoradas. Enquanto isso, os produtores na Itália, Marrocos e Estados Unidos olham para o NYIOOC para fornecer um destaque tardio de um ano de colheita decepcionante.

Enquanto os produtores avaliaram a colheita atual em 67 de 100 no 2024 Olive Oil Times Pesquisa de colheita, um aumento significativo em relação à classificação de 51 em 2023, eles destacaram vários desafios que precisavam ser superados para alcançar a qualidade premiada.

Calor excessivo, chuva excessiva, escassez de mão de obra e mau tempo durante a colheita estavam entre esses desafios.

Por exemplo, produtores em Portugal podem estar especialmente ansiosos pela continuação do lançamento dos melhores azeites de oliva do mundo após chuvas significativas na época da colheita, o que criou desafios com a qualidade.

Quase duas semanas de chuva no centro de Portugal causaram surtos de antracnose e algumas frutas caíram das árvores.

Enquanto isso, na Grécia, o clima é excepcionalmente quente atrasou a colheita no continente e qualidade ameaçada.

"Os nossos olivais são irrigados, mas ainda tivemos de trabalhar o dobro para obter a qualidade que procurávamos nos nossos azeites este ano”, disse Maria Sgourou, coproprietária da Azeite de Oliva Skoutari, que ganhou quatro NYIOOC prêmios desde 2021.

Apesar de uma significativa declínio da produção na Itália, com a produção caindo 30% para 224,000 toneladas na safra 2024/25, os produtores relataram que a qualidade continua muito alta.

"As azeitonas eram lindas e estamos muito satisfeitos com a qualidade do azeite”, disse Ceil Friedman, coproprietário da empresa duas vezes NYIOOC vencedora Erminio Cordioli. "Foi um trabalho duro, especialmente com as chuvas frequentemente interrompendo a colheita.”

Além de confirmar que alcançaram uma qualidade excepcional, os produtores destacam outros benefícios de vencer a Competição Mundial.

Primeira vez NYIOOC World Olive Oil Competition os vencedores descreveram maior acesso aos mercados globais, promoção regional e motivação para continuar a melhorar.

Bianti Danaj, o fundador da Azeite Donika, comemorou o primeiro aniversário da sua empresa NYIOOC prêmio em 2024. Este ano, a empresa ganhou um Prêmio de Ouro por seu monovrietal Kalinjot.

Em uma entrevista de 2024, Danaj disse Olive Oil Times que ele espera ser um modelo para outros produtores na Albânia, demonstrando que o investimento em qualidade pode render dividendos a longo prazo. Vencendo no NYIOOC é um marcador de qualidade essencial nesse sentido.

"Estamos tentando ser um modelo para todos, mostrando que não há problema em ter custos de produção mais altos, mas vender um produto com mais valor para o consumidor e que seja melhor para sua saúde e para o meio ambiente”, disse ele.

Oliveiras de San Miguel da Califórnia central está entre os vencedores deste ano, tendo já conquistado três prêmios de ouro nos primeiros resultados.

"O impacto [de vencer no NYIOOC] solidifica a qualidade do nosso produto”, coproprietário Richard Meisler disse Olive Oil Times depois de ganhar seis prêmios em 2019 NYIOOC. "O marketing será bem direto: um azeite de oliva extra virgem saudável. Nossas [marcas] Tuscan Gold são certificadas pelos melhores juízes do mundo como azeite de oliva extra virgem.”