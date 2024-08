4th 'Monna Oliva' celebra as melhores azeitonas de mesa italianas

A quarta edição do concurso nacional para as melhores azeitonas de mesa Monna Oliveira terminou com um evento realizado em 24 de junho em Latina, no coração de Agro Pontino (Lazio), onde os melhores de cerca de 90 participantes receberam reconhecimento por suas habilidades no processamento de azeitonas.

Vários produtores da Ligúria, Marcas, Lácio, Abruzzo, Molise, Campânia, Basilicata, Apúlia, Calábria, Sicília e Sardenha alcançaram níveis excepcionais de qualidade apesar da baixa temporada, segundo o grupo de provadores que avaliou as amostras sob a supervisão do líder do painel. Ivano Caprioli.

Ao longo da rota das denominações de origem, as edições anteriores de Monna Oliva foram realizadas em Castelvetrano (Sicília), Cerignola (Puglia) e Ascoli Piceno (Marche).

Alguns dos vencedores de 4th Monna Oliveira

O último local do evento itinerante foi escolhido para homenagear o recente reconhecimento da denominação de origem protegida (DOP) obtido pela Oliva di Gaeta, cuja denominação agora é reservada exclusivamente para azeitonas de mesa da variedade Itrana, também conhecida como Gaetana, da tipo preto, que atendem aos requisitos estabelecidos pelo especificação de produção.

"Por fim, as azeitonas de mesa italianas incluíram uma nova estrela europeia ”, disse o presidente da União Mediterrânea de Provadores de Petrazeite (UMAO), Paola Fioravanti, que concebeu a competição. "Desde dezembro, o Oliva di Gaeta juntou-se às DOP Nocellara del Belice, Bella della Daunia e Ascolana del Piceno. ”

Fioravanti explicou que esta azeitona provém da cultivar Itrana, que pode ser adoçada naturalmente tanto quando a fruta está perfeitamente madura na versão do Oliva di Gaeta DOP, quanto quando ainda é verde; neste caso, toda a fruta pode ser processada naturalmente ou quebrada com sal e temperada.

"Quem se preocupa com a biodiversidade das cultivares italianas deve promover a azeitona de mesa e as denominações de origem como um valioso apoio aos nossos produtores ”, considerou Fioravanti. "O sector da azeitona de mesa continua a ser um nicho de mercado, mas nos últimos anos desenvolveu-se e deu origem a novas oportunidades, em parte graças a uma mudança no estilo de vida e nos hábitos alimentares das pessoas ”, frisou, salientando que, segundo o Conselho Oleícola Internacional, o consumo de mesa aumentou 173% nos últimos 25 anos.

Outros dados econômicos e técnicos foram apresentados durante o terceiro Fórum Nacional sobre a Produção de Azeitonas de Mesa, que precedeu a cerimônia de premiação. Moderados pela jornalista Maria Antonietta Palumbo, os discursos sobre o setor foram proferidos pelo prefeito de Latina, Damiano Coletta, presidente do consórcio de desenvolvimento industrial Roma Latina, Carlo Scarchilli, presidente da província de Latina, Eleonora Della Penna, presidente da o presidente da associação de provadores da Latina Capol, Lino Centauri, o conselheiro nacional de Città dell'Olio, Benedetto Miscioscia e o ministro da Agricultura da Região da Lácio, Carlo Hausmann.

Em nome dos produtores, houve contribuições de um especialista em políticas rurais, Antonio Stea, especialista em azeitonas de mesa, Alberto Bono e Franco Lombardo, da Geolive Belice LLC.

Monna Oliva visa apoiar o setor de azeitona de mesa, promovendo o trabalho dos fabricantes italianos, sejam eles sistemas tradicionais ou métodos controlados e mecanizados. Entre estes, o agricultor calabrês Francisco Gabriele recebeu uma menção honrosa por sua natural Bella di Cerignola.

"Estou muito satisfeito com esse reconhecimento que recompensou minha pesquisa neste campo ”, disse Gabriele, e ele explicou que Bella di Cerignola geralmente é curada com soda cáustica e completamente adocicada, mas ele a processou com o método natural para regular a debilidade e a crocância.

"Dessa forma, o consumidor pode perceber melhor a origem da azeitona porque o processamento natural melhora o sabor típico da cultivar ”, explicou. "Na minha opinião, com um manejo orgânico, boa água e bom sal dá para obter um ótimo produto ”, finalizou Gabriele, especificando que utilizou o sal da reserva natural das salinas de Trapani e Paceco, na Sicília, e fez controles rígidos na agua.

A lista dos vencedores pode ser encontrada no Site da Monna Oliva.