An exposição no Collège de France, em Paris, uma instituição pública de ensino superior, pesquisa e debate com cinco séculos de existência, foram apresentadas descobertas arqueológicas e objetos de vários museus franceses, incluindo o Departamento de Antiguidades Gregas, Etruscas e Romanas do Louvre, do período Arcaico ao século IV d.C.

"Vinhos, azeites e perfumes: uma viagem arqueológica pelo antigo Mediterrâneo" proporcionou uma oportunidade única de explorar a produção e o comércio de azeite de oliva e outros produtos alimentícios na Gália Romana, Itália, Grécia e Egito.

Com curadoria de uma equipe de especialistas liderada pelo professor Jean-Pierre Brun— arqueólogo de campo e cientista sênior do Conselho Nacional de Pesquisa Científica da França (CNRS), que chefiou o Centro Jean-Bérard em Nápoles, uma base francesa para a exploração histórica e arqueológica do antigo sul da Itália — o evento também foi uma homenagem à dedicação de Brun à arqueologia ao longo da vida.

Em sua palestra inaugural da Cátedra de Tecnologia e Economia no Mediterrâneo Antigo, ele explicou que, durante o Império Romano, para alcançar uma organização eficiente e racionalização de suprimentos para o exército e os grandes centros urbanos, a Sicília e o Egito se especializaram na produção de grãos e a Gália na produção de vinho, enquanto a Espanha [a província romana da Hispânia Bética, correspondente à moderna Andaluzia] e a África [principalmente a Tripolitânia, a área costeira do norte da África da moderna Líbia] se especializaram em azeite de oliva.

Segundo Brun, a centralização da produção de produtos agrícolas seguindo as demandas do poder político romano moldou a economia dos territórios conquistados e contribuiu para a estrutura do campo.

Isto pode ser visto, por exemplo, nos restos de antigas fazendas de oliveiras no Vale do Baetis, entre Córdoba e Sevilha, na Espanha — a produção de azeite de oliva da Bética atingiu seu pico entre os séculos I e III d.C. — e no Sahel tunisiano. Essas regiões não eram a priori adequado para o cultivo de azeitonas.

Hoje em dia, o azeite de oliva é destinado principalmente ao consumo alimentar, e a exposição relembrou seus outros usos na antiguidade.

Era comumente usado para fins medicinais e rituais, como ingrediente em cremes faciais e como pomada em tratamentos de higiene pessoal e massagens em instalações esportivas e banhos termais gregos e romanos.

Além disso, naqueles tempos antigos, o azeite de oliva também era usado para abastecer lamparinas de azeite de diferentes tipos, algumas com múltiplos bicos. Lamparinas de azeite eram usadas para iluminação interna nas áreas onde a produção era mais proeminente.

In fabricação de perfumes e outros azeites perfumados com propriedades terapêuticas, o precioso azeite de omfácio feito de azeitonas verdes era frequentemente usado como azeite carreador, particularmente na Gália romana, Itália e Grécia, servindo como um meio natural em formulações perfumadas.

Uma dessas formulações antigas estava em exposição em Paris, e os visitantes também podiam sentir o cheiro da fragrância.

Recriado por meio de anos de pesquisa conduzida pelo Centro Jean-Bérard, o antigo Rodinão com sua delicada fragrância de rosas era muito popular na antiguidade grega e romana e também foi citado na obra de Homero Ilíada.

As exposições também incluíam um modelo de layout da perfumaria da ilha grega de Delos, que Calímaco (século III a.C.) considerou "a mais sagrada das ilhas.”

Evidências abundantes e complexas de escavações arqueológicas, estudos de assentamentos, locais e formas de trabalho, alimentação e saneamento também fizeram Brun refletir sobre questões de crescimento na antiguidade — fruto do bem-estar e da educação das pessoas.

Essas descobertas podem ser comparadas com fontes escritas para ajudar a entender melhor os sistemas socioeconômicos e tecnológicos do passado.

No entanto, Brun escreveu sobre a dificuldade de abordar a história em todas as suas dimensões quando os dados disponíveis sobre pessoas comuns são limitados.

Ele sublinhou que apenas relatos factuais parciais, comentários literários e inscrições, principalmente das classes altas, estão disponíveis para os historiadores, considerando que "mais ou menos todas as fontes escritas da antiguidade desapareceram durante a Idade Média.”

Esses pensamentos são relevantes hoje para duas razões. Primeiro, há o risco de perder um legado arqueológico por meio da destruição de arquivos materiais, que são aqueles enterrados no solo e perdidos por meio de obras e requalificações.

Em segundo lugar, pouca atenção tem sido dada à pesquisa arqueológica sobre ferramentas de produção e veículos de comércio associados aos restos mortais deixados por pessoas comuns sem o poder ou a cultura para fornecer evidências escritas.

O foco acadêmico predominante na epigrafia (o estudo de inscrições em artefatos antigos), escultura, pintura, arquitetura e urbanismo criou um preconceito histórico em relação aos que estão no poder.

Assim, a recente exposição no Collège de France pode ser considerada um reconhecimento do esforço consciente e dedicado de Brun para reconstruir uma história esquecida das massas rurais e urbanas em seus papéis produtivos — incluindo a história da produção e do comércio de azeite de oliva no Mediterrâneo — e um convite para refletir sobre como até mesmo a civilização greco-romana, apesar de seus muitos sucessos, viu o declínio se instalar.