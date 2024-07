Tijolos feitos com caroços de azeitona reduzem a pegada de carbono dos edifícios, conclui estudo

Pesquisadores espanhóis do departamento de engenharia mecânica da Universidade de La Rioja usam caroços de azeitona moídos para produzir materiais de construção mais eficientes em termos energéticos.

Os pesquisadores demonstrado que a utilização de caroços de azeitona moídos no fabrico de tijolos de argamassa pode conduzir a poupanças económicas significativas e reduzir o impacto ambiental da construção e da utilização dos edifícios.

A pesquisa analisou os impactos da dopagem de tijolos de argamassa perfurados com caroços de azeitona moídos numa proporção de cinco a 15 por cento em volume de agregado fino para construção civil.

A utilização de resíduos de caroço de azeitona no fabrico de tijolos para fachadas é um exemplo claro de como a economia circular pode transformar os subprodutos de uma indústria em materiais de construção inovadores e sustentáveis. - Javier Ferreiro-Cabello, pesquisador de engenharia, Universidade de La Rioja

Dopagem é uma técnica na qual uma pequena quantidade de uma substância é adicionada a um material para alterar suas propriedades. O método é empregado na fabricação de materiais de construção para aumentar sua eficiência energética, resistência, durabilidade, resistência ao fogo ou resistência à corrosão.

Nos últimos anos, mais investigação centrou-se na dopagem para reduzir a condutividade térmica, o que poderia reduzir a energia necessária para aquecer ou arrefecer edifícios.

Os edifícios são o maior consumidor de energia da Europa. Aproximadamente 40 por cento da energia total consumida na União Europeia é utilizada em edifícios e cerca de 80 por cento da energia utilizada nas residências da UE é para aquecimento, arrefecimento e água quente.

Veja também: Pesquisadores transformam resíduos de olivais em bioplástico

Oitenta e cinco por cento dos edifícios da UE foram construídos antes de 2000 e 75 por cento têm um fraco desempenho energético. O setor da construção é, portanto, visto como crucial para alcançar os objetivos energéticos e climáticos da UE.

O estudo centrou-se principalmente na Andaluzia, Espanha, onde são produzidas grandes quantidades de caroços de azeitona como subproduto da produção de azeite.

"O meu interesse inicial surgiu da observação do enorme volume de resíduos gerados pela indústria do azeite, especificamente caroços de azeitona ”, afirmou o autor principal, Javier Ferreiro-Cabello.

"Esses resíduos têm significado significativo, mas potencial subutilizado em termos de reaproveitamento e valor agregado”, acrescentou. "Ao estudar possíveis aplicações para essas fossas, identifiquei a possibilidade de utilizá-las na fabricação de tijolos para fachadas de argamassa. Esta ideia levou-me a investigar mais aprofundadamente a viabilidade e o impacto ambiental desta proposta.”

A análise da equipa revelou poupanças e retornos económicos a médio prazo (10 a 20 anos) em diante, através da redução do consumo de energia convencional em instalações de aquecimento e ar condicionado.

Pesquisa anterior por Ferreiro et al. demonstrou que a dopagem com concentrações de caroço de azeitona moída de até 30 por cento pode ser usada sem comprometer a viabilidade estrutural. Constatou-se que concentrações superiores a 15 por cento aumentam o tempo de recuperação económica para além da vida útil média de um edifício em Espanha (70 anos).

Vários fatores foram estudados para avaliar o impacto ambiental. Estas abrangeram todo o ciclo de vida do produto, desde a moagem do caroço de azeitona e o seu posterior transporte até à produção e transporte de tijolos de argamassa dopada.

Na análise do impacto líquido do produto final ao longo do tempo, foram considerados os recursos utilizados — energia, combustível e água — e os resíduos gerados — óxidos de carbono, óxidos de azoto e partículas sólidas.

Descobriu-se que o aumento da percentagem de caroços de azeitona como substituto do agregado fino aumenta os impactos ambientais na maioria das categorias, excepto no que respeita à utilização de água.

Um maior teor de caroço de azeitona reduz o impacto da água porque a produção de agregados naturais requer uma quantidade substancial de água para os processos de lavagem interna.

Uma dopagem de 15 por cento com caroços de azeitona resultou numa redução de 7.98 por cento no consumo de água, poupando 0.61 metros cúbicos por metro quadrado de fachada.

Na categoria do aquecimento global, foi calculado um aumento de 4.68 por cento nas emissões de CO2 para 15 por cento de dopagem, o que equivale a 0.8 quilogramas de CO2 por metro quadrado de fachada. Este aumento deveu-se ao maior consumo de energia e recursos necessários para incorporar caroços de azeitona.

As categorias relacionadas com a produção de agregados naturais, incluindo acidificação, eutrofização e oxidação fotoquímica, registaram aumentos de 29.13 por cento, 30.28 por cento e 21.56 por cento, respectivamente. O processo de preparação do caroço da azeitona, que envolve utilização de energia e materiais para esmagamento e transporte, causou estes impactos.

Veja também: Subprodutos da moagem de azeitona podem melhorar a alimentação animal

Descobriu-se que os processos de transporte afetam significativamente a viabilidade dos agregados reciclados, aumentando os óxidos de nitrogênio, os óxidos de carbono e as partículas sólidas que impactam a camada de ozônio.

Uma dopagem de 15 por cento revelou um aumento de 8.90 por cento na destruição da camada de ozono e um aumento de 8.19 por cento na destruição de combustíveis fósseis, equivalente a 6.90 megajoules por metro quadrado de fachada.

Contudo, quando calculados ao longo de um período de 35 anos, os aumentos no consumo de energia e nas emissões associados ao processo de fabrico inicial foram mais do que compensados ​​pelas poupanças globais.

A análise mostrou que, durante este período, o custo líquido de energia da fabricação de materiais dopados com 15% foi inferior a zero, e as emissões de CO2 também foram inferiores a zero para todas as fontes de energia dos edifícios. Este último foi mais notável nos edifícios que utilizam fontes de energia elétrica, com uma redução de 105.84 por cento.

No entanto, os autores sublinham que os benefícios da dopagem com caroço de azeitona são limitados às regiões onde os desperdícios de azeitona são abundantes e locais, uma vez que o transporte contribui significativamente para a utilização de energia e para as emissões. Assim, o aumento do transporte resultaria em significativamente menos benefícios.

Observam também que este é apenas um dos muitos exemplos do potencial da indústria para aumentar a sustentabilidade.

"A economia circular desempenhará um papel fundamental no futuro da construção, oferecendo soluções sustentáveis ​​e eficientes para enfrentar os desafios ambientais e económicos”, afirmou Ferreiro. "Ao adoptar princípios de reutilização, reciclagem e redução de resíduos, a indústria da construção pode minimizar o seu impacto ambiental e maximizar a utilização de recursos.”

"No contexto específico da minha investigação, a utilização de resíduos de caroço de azeitona no fabrico de tijolos de fachada é um exemplo claro de como a economia circular pode transformar os subprodutos de uma indústria em materiais de construção inovadores e sustentáveis”, acrescentou.

Muitas iniciativas para aumentar a sustentabilidade nos setores de edifícios e construção estão em vigor em todo o mundo.

Estes variam desde programas multinacionais, como os programas do Objectivo de Desenvolvimento Sustentável 12 das Nações Unidas e a Estratégia para a Sustentabilidade na Construção e Renovação da União Europeia, até legislação a nível nacional e local.

Contudo, Ferreiro acredita que muito mais pode ser feito.

"O governo pode desempenhar um papel crucial no incentivo à investigação e desenvolvimento no domínio da construção sustentável através de políticas e programas de apoio”, afirmou. "Isto poderia incluir incentivos financeiros para empresas que investem em projetos de investigação e desenvolvimento relacionados com a economia circular e a sustentabilidade na construção.”

"Além disso, o governo poderia estabelecer regulamentos e normas que promovam a utilização de materiais reciclados e a adoção de práticas sustentáveis ​​na indústria da construção”, concluiu Ferreiro. "Os programas de educação e sensibilização também poderiam ajudar a sensibilizar as principais partes interessadas para a importância da sustentabilidade e da economia circular na construção.”