Antes de a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos derrotar o Farm Bill na quarta-feira, os membros do Congresso debateram, entre outras coisas, uma emenda para eliminar uma cláusula do projeto que imporia novas restrições aos azeites importados.

No final, a emenda para remover a provisão do azeite de oliva do projeto foi aprovada por esmagadora, horas antes da própria Lei da Fazenda ser anulada em uma votação partidária que atraiu duras críticas.

A disposição polêmica afirmava que, se um ordem de marketing fossem adotados para os produtores domésticos de azeite, os azeites importados precisariam atender aos mesmos padrões estabelecidos na ordem de comercialização - e precisariam tomar várias medidas para provar isso.

No mesmo dia, os Yankees se encontraram com os Dodgers em Los Angeles para um jogo duplo (que eles dividiram de 1 a 1), representantes de Nova York se enfrentaram no plenário da Câmara com seus colegas da Califórnia por causa do azeite.

A despeito de estudos mostrando quão pouco os americanos comuns sabem sobre os padrões e a qualidade do azeite, pelo menos um membro do Congresso teve a confiança de quarta-feira em declarar o estado da excelência do azeite em seu distrito.

Michael G. Grimm, um republicano que representa o Brooklyn e Staten Island, anunciou à Câmara: "meus constituintes consomem mais azeite grego e italiano do que você jamais poderia imaginar, e não é rançoso. ”

Apelo à provisão de azeite "uma marca de vários milhões de dólares ”, afirmou Grimm, distribuidores, restaurantes e consumidores no sul de Nova York. "conhecem um bom azeite e não tiveram problemas ”. Grimm citou uma estimativa do Escritório de Orçamento do Congresso de que as restrições às importações custariam às empresas "dezenas de milhões de dólares. "

"Os produtores daqui são os que têm problemas ”, disse Grimm, referindo-se aos produtores da Califórnia, Geórgia e Texas que foram pedindo um nivelamento do campo com importadores de azeites europeus subsidiados que dominam as prateleiras dos supermercados e geralmente não cumprem os padrões de qualidade.

Enquanto o congressista de Nova York mostrava notável confiança no conhecimento de seus constituintes sobre azeite, um juiz federal do outro lado do East River no mês passado deu aos consumidores pouca chance de saber muito.

Em um artigo do decisão de rejeitar uma liminar contra um importador de azeite que conscientemente vendeu azeite de bagaço de azeitona refinado como "pura ”, a Corte dos EUA do Distrito Sul de Nova York em NAOOA v. Kangadis Food Inc. encontrado "não há evidência extrínseca de que as percepções dos consumidores comuns estejam alinhadas com esses vários padrões de rotulagem. ”Em outras palavras, a maioria dos consumidores não conhece uma nota da outra, muito menos se um azeite é bom ou não.