Conselho ouça porque os selos de qualidade do azeite estão a florescer

Um esforço renovado para alcançar um único padrão internacional para o azeite foi solicitado por membros do setor que participaram de uma recente reunião do Conselho Oleícola Internacional, afirma o COI em um resumo do evento.

Sua declaração a respeito da reunião de 25 de outubro em Madrid de seu Comitê Consultivo sobre Azeite e Azeitonas de Mesa, disse que tal norma "serviria como uma base comum e permitiria então que a iniciativa privada de empresas, associações nacionais ou associações internacionais diferenciassem seus azeites de oliva extra virgem com base em requisitos mais rígidos que implicam parâmetros adicionais ou limites mais estritos para parâmetros específicos retirados da norma única. ”

Não é uma chamada para um novo padrão do COI cobrindo o azeite de oliva extra virgem premium

Como parte de uma discussão sobre o número crescente de selos de conformidade e qualidade para o azeite, o comitê convidou várias associações de países não membros do COI para participarem da reunião.

O COI disse em sua declaração que os pontos-chave emergentes de suas apresentações e do debate que se seguiu "Os participantes receberam bem-vindos os esquemas de selos de qualidade, que visavam diferenciar os azeites virgens extra com base em parâmetros mais rigorosos do que os do COI Norma Comercial Aplicada a Azeites e Azeites de Oliva.

"Mas, ao mesmo tempo, eles sentiram que esse azeite de oliva extra virgem premium não deveria ser coberto por um novo padrão do COI. ”

COI lamenta "falta de monitoramento ”na maioria dos países não importadores do COI

Enquanto isso, a questão central, vista pelo Comitê Consultivo, é a de "monitoramento governamental da conformidade com os padrões atuais do COI ”, afirmou o comunicado do COI.

"Esse monitoramento, ou a falta dele, na maioria dos países não importadores do COI, devido à ausência de regulamentos ad hoc, é precisamente o que levou várias associações de importadores (Austrália, Japão, EUA) a pedir ao COI que apoie seus esquemas. pelo monitoramento e certificação voluntários dos azeites vendidos por seus membros, com referência ao padrão do COI, e a persuadir suas autoridades a adotar o padrão do COI. ”

Exemplo australiano

Em relação aos produtores de países não-IOC, o IOC disse que havia uma campanha na Austrália para a adoção de um padrão nacional - atualmente apenas voluntário - diferente do padrão do COI em determinados parâmetros.

"Eles implementaram um esquema de automonitoramento que certifica a conformidade do azeite com este padrão ”, disse.

O comitê consultivo observou que o objetivo era que isso fosse internacional através do EVA (Aliança Extra Virgem) esquema, "mas ainda mais para encontrar uma solução prática que satisfaça ambas as empresas em países membros do IOC (que são obrigados a cumprir o padrão do IOC, pelo menos) e aquelas em países não membros do IOC (caso da Austrália) que desejam derrogar alguns limites fixados no padrão IOC para determinados parâmetros de pureza, aplicando limites mais altos (para teor de campesterol e ácido linolênico) para refletir as características distintivas de alguns azeites virgens produzidos localmente. ”

"O Comitê Consultivo está muito familiarizado com a situação nos países não-membros do COI, mas os participantes reiteraram a esperança de que todos os países produtores de azeite se esforcem no diálogo para chegar a um padrão internacional único ”, disse o COI.

Os participantes vieram de países como Austrália, Brasil, Japão, Peru e Estados Unidos

O COI disse que os participantes da reunião incluíam o Associação Australiana de Azeitonas (AOA), representando produtores. "A Australian Olive Oil Association (AOOA), que representa os importadores, pediu desculpas por não poder comparecer, mas encaminhou uma apresentação ”, disse.

"A associação de importadores brasileira OLIVA participou ao lado de duas associações do Japão - a associação de importadores JOA e TOYO, que é principalmente uma associação de produtores, a associação de provadores de azeite Peruolivo do Peru, e a Associação Norte-Americana de Azeite (NAOOA) dos Estados Unidos, representando importadores.

"O Conselho do Azeite da Califórnia (COOC), composto por produtores californianos, não respondeu ao convite feito pelo COI.

"Duas associações internacionais também participaram, a associação baseada na Califórnia EVA e a QvExtra baseada na Espanha! ”

Luis Folque, nomeado presidente de comissão de Portugal

Em uma declaração separada, o COI disse que o comitê consultivo foi criado em 1991 "como um ponto de encontro para os profissionais da indústria dos países membros do COI expressarem suas opiniões, é um parceiro chave para a Secretaria Executiva do COI e ajuda a identificar soluções eficazes para questões que preocupam o setor. ”

Em sua última reunião, o comitê indicou um novo presidente e dois vice-presidentes.

Luis Folque, representante dos processadores e presidente da associação portuguesa CASA DO AZEITE, será o presidente em 2014 e 2015, em substituição de Ali Ben El Hadj M'Barek da Tunísia, "que representou os produtores desde a criação do comitê e ocupou o cargo de presidente do comitê em duas ocasiões: primeiro em 1997 - 2000 e depois em 2010 - 2013. "

"Para os dois vice-presidentes, os representantes do comitê elegeram o ex-presidente Ali Ben El Hadj M'Barek e o chefe de relações institucionais do Consorzio Olivicolo Italiano (UNAPROL, Roma, Itália), Michele Bungaro, que também representa os produtores ”, afirmou o COI. .