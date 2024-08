Projetando Sensores para Imitar a Análise Sensorial Humana do Azeite

Os pesquisadores desenvolveram um sensor, denominado "Oliver ”, que tenta imitar uma característica humana: "gostos ”e é capaz de fornecer uma análise que o certifica como virgem extra ou de outra forma.



Para conversar com Oliver, entrei em contato com o professor Arnaldo D'Amico, da Universidade de Roma, Tor Vergata, que realizou o primeiro experimento de transmissão remota das sensações olfativas de um nariz eletrônico.

D'Amico encaminhou-me a dois de seus associados, que estão desenvolvendo um sensor inteiramente dedicado ao azeite: o Prof. Giorgio Pennazza e o Prof. Marco Santonico, do Campus Bio-Médico da Universidade de Roma, são coordenadores de um grupo de pesquisa denominado Unidade de eletrônicos para sistemas de sensores que está desenvolvendo Oliver.

Seu método de pesquisa é baseado em uma interessante abordagem multidisciplinar, que coloca a eletrônica a serviço da medicina e nutrição através do design, implementação, teste e aplicação de sensores. Seu objetivo é criar sensores práticos, baratos, fáceis de usar, rápidos e não destrutivos.

Eletrônica para Unidade de Sistemas de Sensor, Campus universitário Bio-Medico de Roma

Bionote (sistema baseado em biossensor para imitar nariz, língua e olhos multissensoriais) nasceu nesse contexto.

Veja também:Alunos projetam dispositivo para detectar indicadores de ranço

O sistema pretende imitar os princípios de funcionamento do nariz, língua e olhos. O trabalho propõe ampliar o conceito de olfação e sabor artificiais, projetando um sistema multissensorial inovador baseado nas antocianinas do material bio-sensorial.

Os sistemas Bionote devem ser especializados para todos os tipos de alimentos e já foram projetados para água mineral, trufas, soro de queijo mussarela e pimenta. Oliver é o sensor que lida especificamente com a avaliação do EVOO.

"A idéia surgiu em fevereiro de 2014, após o escândalo desencadeado pela publicação de um Infográfico do New York Times sobre a fraude de azeite italiano ”, revelou Pennazza. "A Itália havia sido acusada de exportar azeite de oliva adulterado e de baixa qualidade. Acolhemos o desafio de forma construtiva e decidimos enviar uma mensagem positiva, mostrando o compromisso italiano com a alta qualidade e desenvolvendo tecnologia para sua preservação ”.

A estrutura do Oliver fornece um cartão eletrônico interno e uma aba. Além do baixo custo do teste, funciona simplesmente colocando a aba no líquido.

Durante o teste, uma pista é gravada simultaneamente e você pode rapidamente descobrir o tipo de azeite e, se é azeite, se é virgem ou extra virgem, ou possivelmente adulterado.

Oliver é treinado para correlacionar informações com seu banco de dados interno para identificar amostras.

"Queremos destacar que, com essas ferramentas, você pode pular alguns testes de laboratório e reduzir custos ”, afirmou Santonico. "Somente se Oliver revelar que o azeite de oliva está adulterado, você enviará a amostra a um laboratório para analisar características específicas. ”

Até agora, Oliver pode perceber certas adulterações, mas o objetivo é ter um alcance de análise completo. O teste de fluidos está obtendo resultados excelentes, mas a Unidade está trabalhando para desenvolver mais aplicativos Bionote para detectar sensações de gás e uma análise cruzada multissensorial completa para reproduzir o máximo possível a análise de sensor humano.

Outra característica importante é que Oliver também pode detectar aspectos nutricionais. "Agora estamos realizando esse tipo de análise com chili peppers ”, disse Santonico. "Atualmente, existem métodos para medir o tempero (ou seja, a quantidade de capsaicina), mas com o Bionote podemos até detectar espécies de frutos e valores nutricionais, especificamente a quantidade de antioxidantes ”, acrescentou Pennazza. "Oliver também pode identificar esse valor nutricional no EVOO. ”