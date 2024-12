Nações em desenvolvimento deixam a controversa COP29 decepcionadas

Num ano marcado por extremos de calor, os países participantes da cúpula climática da Conferência das Partes (COP29) concordaram em aumentar o financiamento para US$ 300 bilhões (€ 285 bilhões) anualmente até 2035 para apoiar países vulneráveis ​​ao clima.

O acordo da COP29 foi fechado dramaticamente na capital do Azerbaijão, Baku, com os negociadores sendo arrastados para uma sala pouco antes do fim das negociações para continuar se reunindo por mais 33 horas além do previsto para chegar a um acordo.

Financiamento das nações ricas do mundo para países de baixo rendimento e pequenos estados insulares para lidar com os efeitos da das Alterações Climáticas e o financiamento para sua transição verde atualmente chega a US$ 100 (€ 95) bilhões por ano.

O acordo alcançado em Baku é o maior na história da COP no que diz respeito a fundos atribuídos a países em desenvolvimento, com os países ricos e de rendimento elevado a comprometerem-se a 'assumir a liderança' na mobilização do financiamento de US$ 300 bilhões.

A China, a segunda maior economia do mundo e a maior poluidora, também concordou em contribuir para a cota da COP29.

No entanto, o acordo da COP29 não conseguiu atender às expectativas das nações em desenvolvimento de baixa renda que buscavam garantir US$ 1.3 (€ 1.2) trilhão em financiamento anual. O valor está alinhado com o conselho dos economistas aos participantes da COP29 de exceder US$ 1 trilhão (€ 950 bilhões) em financiamento climático.

"“É uma quantia irrisória”, disse Chandni Raina, membro da delegação indiana, referindo-se ao pacote de US$ 300 bilhões. "Lamento dizer que não podemos aceitar isso. Buscamos uma ambição muito maior dos países desenvolvidos.”

O Grupo Africano de Negociadores (AGN), que representa todos os países africanos na cimeira da COP29, também reagiu ao acordo, afirmando que o compromisso financeiro da COP29 é "muito pouco, muito tarde.”

Representantes de outros países em desenvolvimento também estavam céticos em relação ao acordo financeiro da COP29, mas sem descartá-lo completamente.

"Estamos saindo com uma pequena parcela do financiamento que os países vulneráveis ​​ao clima precisam urgentemente”, disse Tina Stege, enviada climática das Ilhas Marshall, uma cadeia de ilhas vulcânicas e atóis de coral na Oceania. "Não é nem de longe o suficiente, mas é um começo.”

Simon Stiell, secretário executivo da ONU para Mudanças Climáticas, reconheceu que o acordo da COP29 estava longe de ser perfeito.

"Nenhum país conseguiu tudo o que queria, e deixamos Baku com uma montanha de trabalho ainda a fazer”, disse ele.

Wopke Hoekstra, por outro lado, o comissário climático da UE, disse aos países mais pequenos e de baixo rendimento que estava "confiantes de que atingiremos os US$ 1.3 trilhão”.

De acordo com o The Financial Times, os países em desenvolvimento finalmente aceitaram o acordo devido ao ambiente sociopolítico global incerto.

"Os receios sobre orçamentos limitados em todo o mundo e a eleição de Donald Trump… levou os países em desenvolvimento a aceitar o pacote ligeiramente melhorado”, escreveu o jornal britânico.

Além de aumentar o financiamento climático, os países participantes da COP29 concordaram em iniciar uma comércio de créditos de carbono sistema.

O esquema de negociação permitirá que grandes poluidores comprem créditos de carbono (um crédito representa uma tonelada métrica de gases de efeito estufa) de esquemas de descarbonização em países em desenvolvimento, como projetos de energia renovável e proteção de florestas tropicais, e contabilizem a redução nas emissões atmosféricas de CO2 em relação às suas metas climáticas.

A COP29 também não conseguiu apresentar um plano claro sobre como os países cumprirão o acordo histórico alcançado na COP28 no ano passado, para deixar de usar combustíveis fósseis para produção de energia e aumentar suas fontes de energia renováveis.

A COP30, a próxima conferência climática global das Nações Unidas, ocorrerá em novembro de 2025 na cidade brasileira de Belém, na floresta amazônica.