UE rejeita rotulagem nutricional de 'semáforo' do Reino Unido

A União Européia rejeitou a polêmica controvérsia do Reino Unido "semáforo ”esquema de rotulagem nutricional, citando um exemplo paradoxal onde a Diet Coke é rotulada de forma mais favorável do que o azeite de oliva extra virgem.



A Comissão Europeia entrou com um processo de infração contra o governo do Reino Unido, que tem dois meses para responder às alegações. As acusações alegam uma violação do princípio central da UE de livre circulação de mercadorias; isto é, o governo está interferindo ilegalmente nas escolhas do consumidor.

O sistema de informação nutricional Promulgada pelo governo do Reino Unido em um esforço para combater a obesidade e ajudar as pessoas a fazerem melhores escolhas alimentares. O sistema voluntário - que é amplamente apoiado pelas maiores redes de supermercados da Grã-Bretanha - usa códigos de cores vermelho, âmbar e verde para rotular o teor de calorias, açúcar, gordura, gordura saturada e sódio de um produto. Verde sinaliza uma quantidade baixa de um determinado nutriente; âmbar uma quantidade média e vermelho, alto.

A "luz vermelha ӎ indicada quando o teor de gordura de um determinado produto excede 17.5g / 100g.

Essa diretriz bem-intencionada, mas simplista, cria um paradoxo lógico quando se trata de superalimentos como azeite de oliva, disse Coldiretti, a Confederação Nacional de Agricultores da Itália.

"O objetivo dos semáforos era diminuir o consumo de gordura, sal e açúcar, mas não com base na quantidade efetivamente consumida, mas apenas na presença genérica de um determinado tipo de substância ”, afirmou um porta-voz. "Isso acaba excluindo alimentos como azeite de oliva extra-virgem e, ao mesmo tempo, promovendo bebidas carbonatadas sem açúcar, enganando os consumidores com relação ao real valor nutricional. ”

Como o sistema simplesmente analisa números, o resultado são refrigerantes sem açúcar, como a Diet Coke recebendo uma "luz verde ”, apesar da presença de adoçantes artificiais controversos e sem benefícios à saúde.

Coldiretti disse que o mercado de exportação italiano será prejudicado pelo sistema, que também desaprova o queijo e o presunto.

Após a aprovação do sistema na 2013, Londres afirmou que estava em conformidade Regulamento UE No. 1169 / 2011, que diz respeito ao fornecimento de informações sobre alimentos aos consumidores.