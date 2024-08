Que semanas interessantes tem sido. Em 14 de julhoth recebemos uma denúncia tarde da noite de que o UC Davis Olive Center iria lançar um relatório que concluiria a maior parte do "o azeite extra virgem ”que compramos não merece ser chamado assim. Nós quebrou a história, postando o relatório horas antes de qualquer outra pessoa, e desde então temos trazido desenvolvimentos. Alegações de fraude, lucro e guerras de relações públicas não eram o que tínhamos em mente quando mudamos nosso servidor alguns meses atrás com o slogan "notícias, críticas e discussões sobre o azeite ”, mas as notícias acontecem e o azeite é a nossa batida.

Não estamos muito surpresos que a maioria dos azeites de oliva das prateleiras dos supermercados da Califórnia não atendeu às diretrizes de virgem extra. Digamos que você seja o chefe de um conglomerado de azeite de oliva de um bilhão de euros que tem que responder aos acionistas enquanto produz resultados anuais cada vez melhores. Você produz uma certa quantidade de azeite de oliva extra virgem de alta qualidade para seus clientes domésticos comuns, mas imagine a pressão para alavancar essa produção e sua marca centenária diluindo o produto bom com aditivos mais baratos e vendendo-o , navios cheio disso, para populações desavisadas que não sabem a diferença e cujos governos não farão cumprir as leis fracas em vigor. Os Estados Unidos são uma vaca leiteira para os gigantes inescrupulosos da produção de azeite que há muito se preocupam mais com a construção de marcas e redes de distribuição do que com a qualidade de seus azeites.

Então, o que está mudando agora? Encorajado pelas recentes revisões do Departamento de Agricultura dos EUA que, pelo menos, exige padrões mínimos para a rotulagem de virgem extra, o California Olive Oil Council e seus amigos no Davis Olive Center estão apontando novamente que os consumidores nos Estados Unidos estão sendo enganados . A pequena amostragem refletiu um estudo feito a baixo custo, mas a realidade inescapável permanece, e apostamos que você poderia duplicar os testes em qualquer número de países produtores de dinheiro ao redor do mundo e obter resultados semelhantes. Experimente na China, Índia, Japão, México, Canadá, Alemanha.

Hoje um ação judicial foi anunciado na típica moda americana, completo com um queixoso chef semi-celebridade e "restaurateurs proeminentes ”, para apertar as grandes empresas que enchem as prateleiras de azeite de lugares como Costco, Walmart e Albertson's. A marca de Rachael Ray está entre as falsificações nomeadas, embora a namorada culinária da América seja mais provavelmente uma vítima infeliz como o resto de nós. Talvez seja isso que precisava chegar. Nada acontece aqui sem o zumbido.

Não é sobre isso que queremos escrever nestas páginas (mas o faremos). Preferimos falar sobre as pessoas que fazem azeite de oliva, como usá-lo e apreciá-lo, sua cultura milenar e seu lugar em nossos modos de vida modernos. E embora gostemos de agradecer à Universidade da Califórnia, ao International Olive Council, à North American Olive Oil Association e ao escritório de advocacia Callahan and Blaine pelo enorme crescimento de nossos leitores, também estamos recebendo uma tonelada de e-mails de leitores que estão confusos e querem alguma orientação. Eles gostariam de saber como comprar azeite de oliva extra virgem sem serem roubados.

Francamente, não temos esse problema. O escritório editorial de Olive Oil Times recebe mais do que seu quinhão de azeite de oliva extra virgem realmente excelente de produtores que devem pensar que se nos enviarem material de graça, escreveremos sobre eles (e talvez devamos). Nunca mais teremos que comprar outra garrafa e se pudéssemos compartilhar esse estoque ridículo com nossos leitores, você sabe que o faríamos. Mas deixe-me fingir por um minuto que eu realmente tive que sair e comprar uma garrafa de bom azeite de, digamos, um supermercado. Nossa Denise Johnson postou uma peça recentemente sobre as escassas escolhas em um supermercado típico da Nova Inglaterra. Ela podia escolher entre algumas das marcas implicadas na "O estudo ”e "material extra virgem premium de origens identificadas que poderia ter sido muito bom, se não tivesse sido antes de Obama.

Existe uma palavra da moda no mundo da produção de azeite de oliva extra virgem: rastreabilidade. Agora é possível pegar o número do lote de algumas garrafas sofisticadas de EVOO, inseri-lo em um site e ver informações abrangentes sobre o azeite, incluindo data de colheita, variedades e uma vista aérea da parcela de onde as azeitonas foram colhidas. Para saber realmente o que você está comprando, é necessário um certo grau de rastreabilidade. Com muitos produtos alimentícios, incluindo alguns que podem até ter nomes famosos como Rachael Ray ou Paul Newman, pode não importar tanto. Com azeite de oliva extra virgem, sim. O suco de laranja premium custa US $ 3 o litro. O suco de oliva premium pode ser dez vezes isso. Precisamos saber em que ano as azeitonas foram colhidas e quando o azeite foi engarrafado.

Alex "A-Rod ”Rodriguez, um dos jogadores de beisebol mais talentosos de todos os tempos, bateu seus 600th home run esta semana em meio a grande fanfarra e adoração. Poucos pareciam se importar que ele admitisse o uso de esteróides durante uma época que foi cunhada como "Era dos esteróides. ”O beisebol profissional está agora no chamado "Era of Testing ”durante o qual, acredita-se amplamente, ninguém consegue se safar com drogas que aumentam o desempenho sob um exame tão intenso.

Acredito que estamos entrando em um período semelhante nnegócio do azeite. O estudo de Dan Flynn e o processo de Dan Callahan marcarão o início do "Era of Testing ”para o azeite de oliva extra virgem e não demorará muito para que possamos ter certeza de que o que compramos no supermercado é o que afirma ser. Assim como eu sabia que o home run de A ‑ Rod resultou de seu próprio talento natural (e uma bola rápida alta na zona).

Os produtores e comerciantes de azeite envolvidos no processo irão sobreviver, assim como Alex Rodriguez, desde que não estraguem novamente. Em breve, os consumidores estarão procurando nos rótulos os valores de ácidos graxos livres (FFA) e peróxidos, datas de colheita e países de origem. Você digitalizará um código de barras com seu telefone para ver um mapa do bosque no Google. Rastreabilidade.

Enquanto isso, pergunte ao seu dono da mercearia por que o azeite não tem data. Escolha uma marca de supermercado para usar na culinária e considere pagar mais por uma virgem extra premium feita por um produtor artesanal, do país de sua escolha, para usar em todo o resto. Se você gosta de azeite de oliva extra virgem o suficiente para ler este post, você deve aprender a distinguir o bom do ruim, o ótimo do não tão bom. Você pode fazer um curso, pegar um livro, ler alguns de nossos posts sobre o assunto ou simplesmente praticar a comparação de diferentes marcas em casa. Você não vai se arrepender.