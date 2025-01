Especialistas detalham práticas agrícolas sustentáveis ​​para um mundo mais quente e seco

Em sua busca para atender à demanda global por alimentos, a agricultura convencional esgotou recursos terrestres vitais por meio de práticas insustentáveis, ameaçando ironicamente o futuro suprimento de alimentos.

De acordo com as Sujeira: a erosão das civilizaçõesDavid R. Montgomery enfatiza o forte contraste entre a agricultura sustentável e as práticas agrícolas convencionais.

Os sistemas agrícolas de conservação… revitalizaram a indústria de produção de azeitonas, reforçaram a resiliência, melhoraram o potencial de produtividade do solo e da terra e atenuaram a degradação da terra. - Amir Kassam, membro do Fórum Global da FAO

Montgomery argumenta que a adoção de práticas agrícolas sustentáveis ​​é crucial para a saúde do solo a longo prazo e para a sobrevivência das sociedades humanas.

Ele argumenta que a humanidade pode garantir um futuro mais resiliente e produtivo para a agricultura aprendendo com os erros de civilizações passadas e adotando métodos mais sustentáveis.

Amir Kassam, professor visitante da Escola de Agricultura, Política e Desenvolvimento da Universidade de Reading e membro do fórum global da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, defende a transição para práticas agrícolas mais sustentáveis.

"A União Europeia herdou uma forma de agricultura sintetizada industrializada que se tornou a

norma agrícola predominante, aumentada pela lavoura e pela tecnologia agroquímica, que é

prejudicial à saúde do solo, às populações de insetos úteis e à biodiversidade”, disse ele Olive Oil Times.

"Este modelo opera em uma base simplista de entrada-saída; entradas maiores devem gerar saídas maiores”, acrescentou Kassam. "No entanto, essa abordagem é prejudicial à saúde do solo e da paisagem.”

Ele observou que a agricultura convencional pode afetar negativamente a saúde do solo de várias maneiras.

Práticas intensivas de cultivo e monocultura frequentemente resultam em erosão do solo, onde a camada superficial do solo é lavada ou levada embora. Isso diminui a fertilidade do solo e a capacidade de reter água e nutrientes.

A dependência de fertilizantes químicos e pesticidas na agricultura convencional esgota a matéria orgânica do solo, essencial para sustentar a estrutura do solo, a fertilidade e a atividade microbiana.

Além disso, maquinário pesado pode causar compactação do solo, o que reduz a porosidade e impede a penetração das raízes, dificultando consequentemente a infiltração e a drenagem da água.

O acúmulo de produtos químicos nocivos de fertilizantes sintéticos, herbicidas e pesticidas pode perturbar comunidades microbianas e diminuir a biodiversidade do solo.

Além disso, uma dependência excessiva de fertilizantes químicos pode resultar em desequilíbrios de nutrientes no solo, levando a deficiências ou toxicidades que afetam negativamente o crescimento das plantas e a saúde do solo.

"O conceito pode ser comparado a um modelo de entrada-saída, no qual se assume que um aumento nas entradas resulta em um aumento correspondente nas saídas”, disse Kassam. "No entanto, esta abordagem incremental, juntamente com a lavoura intensiva, tornou-se problemática, particularmente no que diz respeito à saúde do solo.”

"As práticas agrícolas modernas deixaram de priorizar questões críticas, como os objetivos abrangentes dos sistemas agrícolas para os agricultores, a comunidade e o meio ambiente”, acrescentou. "O foco mudou da sustentabilidade e se tornou centrado exclusivamente em rendimentos e lucratividade, prestando pouca atenção às consequências ambientais e à sustentabilidade.”

Kassam alertou que essa mudança levou à degradação de terras agrícolas e à erosão do solo superficial. Ele acrescentou que a situação se tornou cada vez mais grave à medida que o tamanho da maquinaria agrícola aumenta, levando a tempestades de poeira nos Estados Unidos e na Europa.

"Uma compreensão mais profunda das práticas agrícolas sustentáveis ​​é essencial para promover a agricultura regenerativa orientada para a conservação”, disse ele. "O princípio fundamental da agricultura de conservação é minimizar a perturbação do solo evitando a lavoura, cobrir o solo com cobertura morta de biomassa e diversificar o sistema de cultivo, protegendo assim o ecossistema e os diversos organismos úteis que o habitam.”

"É crucial manter a cobertura do solo com cobertura morta de biomassa para se aproximar o máximo possível das condições naturais”, acrescentou Kassam. "Além disso, a ciclagem da matéria orgânica é vital, pois a cobertura morta protege a superfície do solo dos impactos de tempestades, chuvas e ventos, ao mesmo tempo em que fornece nutrição para os organismos do solo e aumenta a matéria orgânica do solo e os nutrientes das plantas.”

Ele argumenta que, ao adotar práticas mais sustentáveis, é possível mitigar esses efeitos prejudiciais.

Entre essas práticas está a cobertura morta, que Kassam disse ser uma excelente fonte de nutrientes para as plantações. Esses nutrientes são essenciais para manter a biodiversidade e criar habitats naturais para predadores de pragas.

Embora as oliveiras sejam conhecidas por sua capacidade de prosperar em solos marginais, os produtores de azeitonas notaram o impacto negativo da degradação da terra em suas árvores.

"Os agricultores, incluindo os produtores de azeitonas, estão a assistir a uma degradação das terras devido à lavoura e

má gestão da saúde do solo e da diversidade das culturas, resultando em declínio da produtividade”, disse Kassam. "Nas últimas décadas, muitos agricultores fizeram a transição de práticas de cultivo convencionais para

agricultura de conservação em sistemas anuais e perenes, incluindo sistemas orgânicos.”

"Além disso, os agricultores do setor da azeitona estão comprometendo a saúde do solo ao se envolverem em práticas que perturbam a saúde do solo por meio do cultivo regular”, acrescentou.

Christiane Wassman, coproprietária do premiado produtor Ancinho na Úmbria, disse que ela e sua família revitalizaram com sucesso várias oliveiras centenárias em sua fazenda implementando práticas sustentáveis, especialmente cobertura morta.

A cobertura morta é essencial para a conservação da água, principalmente no cultivo de azeitonas em regiões suscetíveis à seca.

Técnicas como irrigação por gotejamento, que fornece água diretamente às raízes das oliveiras, pode reduzir significativamente o consumo de água, ao mesmo tempo em que garante que as árvores recebam hidratação suficiente. Além disso, aplicar cobertura morta ao redor da base das árvores ajuda a reter a umidade do solo e minimizar a evaporação.

"A irrigação por gotejamento é particularmente eficaz em práticas agrícolas sustentáveis”, disse Wassman. "Este método preserva a integridade do solo e melhora a retenção de umidade, mesmo durante chuvas.”

"Sem essas práticas, estima-se que até 70% da umidade pode ser perdida devido ao escoamento, pois a água não consegue penetrar no solo de forma eficaz”, acrescentou ela. "Portanto, é crucial maximizar a infiltração e retenção de água da chuva. A vedação imediata e a cobertura morta após a aração contribuem ainda mais para esses objetivos.”

Segundo Juan Vilar, consultor estratégico para o setor de azeite de oliva, a irrigação se tornou uma necessidade urgente na Espanha.

"Embora cerca de 30 a 35 por cento dos olivais espanhóis tenham irrigação, 65 por cento não têm”, disse ele. "Eles não têm infraestrutura para irrigação.”

Vilar acrescentou que durante a crise do país seca histórica, praticamente nenhum olival era irrigado, pois grandes cidades na região da Andaluzia, no sul da Espanha, implementaram restrições de água.

"As coisas ficarão mais difíceis no verão, especialmente se não houver chuva suficiente na primavera”, disse ele.

Práticas agrícolas sustentáveis ​​no setor de azeite de oliva estão ganhando cada vez mais força.

Uma dessas práticas é o preparo conservacionista do solo, que minimiza a perturbação do solo e ajuda a preservar sua estrutura e matéria orgânica.

Este método reduz a erosão e melhora a retenção de água, garantindo que as oliveiras tenham acesso a nutrientes e umidade para um crescimento ideal.

Outra prática significativa é a rotação de culturas, que envolve a alternância de oliveiras com outras culturas para mitigar o acúmulo de pragas e doenças.

Essa abordagem também melhora a fertilidade do solo ao permitir que várias plantas o enriqueçam.

"Na Andaluzia, aproximadamente 40 por cento das práticas agrícolas na produção de azeitonas já estão alinhadas com a gestão agrícola sustentável baseada na agricultura de conservação”, disse Kassam. "Além disso, a implementação de técnicas de irrigação por gotejamento complementa a agricultura de conservação, demonstrando sinergia efetiva em práticas agrícolas sustentáveis.”

"Os sistemas de agricultura de conservação e suas práticas associadas contribuem significativamente para o aumento da produtividade, viabilidade econômica, sustentabilidade ambiental e desempenho social no setor de produção de azeitonas nas regiões áridas e semiáridas do Mediterrâneo do sul da Europa, norte da África e oeste da Ásia”, acrescentou. "Essas práticas revitalizaram a indústria de produção de azeitonas, reforçaram a resiliência, melhoraram o potencial de produtividade do solo e da terra e atenuaram a degradação da terra.”